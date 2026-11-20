Licht, das mitdenkt: DOTLUX-Leuchten jetzt mit Bluetooth-Mesh steuern
Im Mittelpunkt der gemeinsamen Entwicklung stehen zwei Werte, die den Arbeits- und Lebensalltag spürbar erleichtern:
Höchste Datensicherheit & Zuverlässigkeit
Als dezentrales System arbeitet die Steuerung komplett offline-fähig. Es wird kein zentraler Server benötigt und es gibt keinen Cloud-Zwang – das schützt vor Ausfällen und garantiert maximale Datensicherheit direkt vor Ort.
Intuitive Benutzerfreundlichkeit
Intelligente Technik muss unkompliziert sein. Für Elektroprofis bedeutet das eine schnelle Montage ohne aufwendige Steuerleitungen, für Anwender eine kinderleichte und flexible Bedienung per App oder Taster.
Der konkrete Mehrwert für Ihr Projekt
Für Bauunternehmen und Installateure:
Einfach. Schnell. Wirtschaftlich.
Der Verzicht auf Steuerleitungen reduziert den Installationsaufwand drastisch. Neue Lichtkonzepte lassen sich flexibel umsetzen, Montagezeiten sinken und Projektkosten werden reduziert.
Für Eigentümer und Gebäudebetreiber:
Komfortabel. Nachhaltig. Zukunftssicher.
Intuitive Steuerung per App oder Funktaster trifft auf automatisierte Energieoptimierung. Präsenz- und tageslichtabhängige Steuerung senkt Betriebskosten spürbar und schafft gleichzeitig eine maßgeschneiderte Lichtatmosphäre.
Die Alleinstellungsmerkmale auf einen Blick
Set & Forget: Einmal bequem per App einrichten und dein Licht steuert sich automatisch.
Offline-first: Läuft ohne Internet, Cloud, Server.
Skalierbar: Bis zu 20.000 Geräte.
Schwarm Funktion: Leuchten erfassen und reagieren gemeinsam, ohne Zentrale.
Human Centric Lighting (HCL): Die Farbtemperatur folgt dem Tag.
Daylight Harvesting: Das Kunstlicht passt sich dem Tageslicht im Raum an.
Animations-Editor: Synchrone Animationen über viele Geräte.
Ausfallsicherheit: Fällt ein Knotenpunkt aus, läuft das Netzwerk unterbrechungsfrei weiter.
Hier finden Sie alle Infos zu den Möglichkeiten mit Bluetooth-Mesh und zu den kompatiblen DOTLUX-Leuchten: https://www.dotlux.com/licht-das-mitdenkt