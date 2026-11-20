verbindet seine langlebigen, montagefreundlichen Leuchten mit den innovativen Steuerungslösungen vonund deren mehr als zehnjähriger Erfahrung in dezentraler Bluetooth-Mesh-Technologie.Im Mittelpunkt der gemeinsamen Entwicklung stehen zwei Werte, die den Arbeits- und Lebensalltag spürbar erleichtern:Höchste Datensicherheit & ZuverlässigkeitAlsarbeitet die SteuerungEs wird kein zentraler Server benötigt und es gibt keinen Cloud-Zwang – das schützt vor Ausfällen und garantiert maximale Datensicherheit direkt vor Ort.Intuitive BenutzerfreundlichkeitIntelligente Technik muss unkompliziert sein. Für Elektroprofis bedeutet das eine, für Anwender eineDer konkrete Mehrwert für Ihr ProjektDer Verzicht auf Steuerleitungen reduziert den Installationsaufwand drastisch. Neue Lichtkonzepte lassen sich flexibel umsetzen, Montagezeiten sinken und Projektkosten werden reduziert.Intuitive Steuerung per App oder Funktaster trifft auf automatisierte Energieoptimierung. Präsenz- und tageslichtabhängige Steuerung senkt Betriebskosten spürbar und schafft gleichzeitig eine maßgeschneiderte Lichtatmosphäre.Die Alleinstellungsmerkmale auf einen BlickEinmal bequem per App einrichten und dein Licht steuert sich automatisch.Läuft ohne Internet, Cloud, Server.Bis zu 20.000 Geräte.Leuchten erfassen und reagieren gemeinsam, ohne Zentrale.Die Farbtemperatur folgt dem Tag.Das Kunstlicht passt sich dem Tageslicht im Raum an.Synchrone Animationen über viele Geräte.Fällt ein Knotenpunkt aus, läuft das Netzwerk unterbrechungsfrei weiter.Hier finden Sie alle Infos zu den Möglichkeiten mit Bluetooth-Mesh und zu den kompatiblen