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LED-Umrüstung mit unseren QUICK-FIX Leuchte-in-Leuchte Systemen

(lifePR) (Weißenburg i.Bay., )
Mit dem DOTLUX Leuchte-in-Leuchte System QUICK-FIX lassen sich bestehende Beleuchtungsanlagen schnell, wirtschaftlich und normgerecht auf LED umrüsten, ohne die komplette Leuchte austauschen zu müssen.

So funktioniert das Leuchte-in-Leuchte System: Bestehende Gehäuse bleiben erhalten, wodurch bauliche Eingriffe, Materialeinsatz, Montagezeit und Kosten deutlich reduziert werden. Gerade in Bestandsgebäuden ist das ein großer Vorteil, weil Modernisierungen mit wenig Aufwand umgesetzt werden können.

Technische und wirtschaftliche Vorteile

Unser System bietet die Vorteile modernster LED-Technik:
  • deutlich geringerer Energieverbrauch
  • lange Lebensdauer
  • weniger Wartungsaufwand
  • niedrigere Betriebskosten
  • mehr Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit
Das DOTLUX Leuchte-in-Leuchte System bietet darüber hinaus eine Lichtausbeute von bis zu 200 lm/W und ist auf jegliche Anforderungen ausgelegt - von der ON / OFF Variante bis hin zur perfekten Dali Steuerung.

Für die flexible Anwendung sind unsere QUICK-FIXProdukte in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Dadurch lässt sich die Beleuchtung an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen.

Sicherheit und Vorgaben bei QUICK-FIX

QUICK-FIX darf in vorhandenen Leuchtengehäusen eingesetzt werden, wenn die Vorgaben aus Bedienungsanleitung und Herstellerselbsterklärung eingehalten werden. Dazu gehört:
  • die alte Leuchte außer Betrieb zu setzen
  • die Leuchte vom Netz zu trennen
  • vorhandene Leuchtmittel zu entfernen
Bei Leuchten mit einem Metallgehäuse ist der Schutzleiter (PE) beizubehalten.

Zusätzlich werden alte Verkabelung und Fassungen nicht weiterverwendet. Stattdessen wird die Zuleitung vom Netzteil zum QUICK-FIXneu verlegt. Für den sicheren Betrieb ist ein von DOTLUX empfohlenes ENEC-zertifiziertes Netzteil vorgeschrieben.

Die Herstellerselbsterklärung bestätigt, dass QUICK-FIX die Einhaltung der DIN EN 60598-1 nicht beeinträchtigt. Da es aktuell keine eigene spezielle Sicherheitsnorm für Konversionslampen gibt, dienen IEC 62776 und IEC 62560 als Orientierung für die sicherheitstechnische Bewertung.

Geprüftes Gesamtsystem mit hoher Planungssicherheit

Das DOTLUX Leuchte-in-Leuchte System wird als vollständig geprüftes Gesamtsystem geliefert.
Zum Lieferumfang gehören unter anderem:
  • Konformitätserklärung
  • systemspezifisches Typenschild
  • Montageanleitung
  • Treiber und Sanierungsleuchte als abgestimmte Systemlösung
Die Sicherheit und EMV-Konformität orientieren sich an geltenden Normen wie:
  • EN 60598
  • EN 61347
  • EN 62471
  • EN 62353
  • EN 60974-4
Damit erhalten Planer, Installateure und Betreibereine rechtssichere und normkonforme Lösung mit vollständiger Dokumentation.

Rechtliche Einordnung

Ein wichtiger Vorteil des DOTLUX Leuchte-in-Leuchte Systems ist die rechtliche Klarheit. Die Anforderungen an umgebaute Leuchten ergeben sich unter anderem aus der Niederspannungs-Erzeugnisverordnung und dem EU Blue Guide 2022. Das DOTLUX System bietet hier zusätzliche Sicherheit, weil es auf dem Leuchte-in-Leuchte-Prinzip basiert und aus eigenständigen, zertifizierten Leuchten besteht. Es wird daher nicht als Retrofit- oder Conversion-Lampe eingestuft.

Dadurch stehen die Anforderungen aus dem ZVEI-Whitepaper, dem EU Blue Guide sowie die Regelungen zu Retrofit- und Conversion-Lösungen nicht im Widerspruch zum System. Nach der Installation ist in der Regel nur noch eine Sicht- und Funktionsprüfung erforderlich, was den Aufwand weiter reduziert.

Weitere Informationen finden Sie hier

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