Gold, Kneipp und ein U-Boot-Pionier: Warum Dillingen an der Donau mehr ist als eine schöne Altstadt
Zwischen Rokokosaal, Donauwasser und Technikgeschichte zeigt Dillingen an der Donau überraschende Seiten – ein Hidden-Gem-Tipp für Kulturentdecker in Bayern
Gerade in den Sommerferien lohnt sich dieser zweite Blick. Denn Dillingen lässt sich gut in einem kompakten Stadtspaziergang erkunden: viele Sehenswürdigkeiten liegen nah beieinander, historische Innenräume bieten angenehme Pausen und die Donau sowie die Kneipp-Geschichte bringen das Thema Wasser ganz selbstverständlich mit ins Spiel. So entsteht ein Ausflug, der Kultur, Geschichte und kleine Erfrischungsmomente verbindet.
Eine Altstadt, die nicht inszeniert wirkt
Dillingen an der Donau gehört zu jenen Orten, die man nicht einfach „abhakt“. Wer genauer hinsieht, entdeckt hinter historischen Fassaden Spuren von Bildung, Glauben, Gesundheitsgeschichte und Technik. Die historische Altstadt blieb im Zweiten Weltkrieg weitgehend erhalten und vermittelt bis heute ein Stadtbild, das über Jahrhunderte gewachsen ist.
Schloss, Plätze, Gassen und Kirchen erzählen von einer Zeit, in der Dillingen als Sitz der Augsburger Fürstbischöfe eine wichtige Rolle spielte. Nicht umsonst wird die Stadt bis heute auch „Rom Schwabens“ genannt. Der Beiname verweist auf die lange geistliche Bedeutung der Stadt und auf die Vielzahl an Kirchen, Klöstern und Bildungseinrichtungen, die Dillingen geprägt haben.
Tipp für den Besuch: Wer an warmen Tagen unterwegs ist, plant den Rundgang am besten in kurzen Etappen. Statt möglichst viel auf einmal sehen zu wollen, lohnt sich ein entspannter Spaziergang mit Pausen in schattigen Bereichen, Innenräumen oder bei einer Einkehr.
Wo Bildung, Glaube und Stadtgeschichte zusammenkommen
Besonders eindrucksvoll zeigt sich die Geschichte Dillingens im Umfeld der ehemaligen Universität. Sie wurde 1549 gegründet und entwickelte sich zu einem bedeutenden Bildungsort, der Studierende aus vielen Regionen Europas anzog. Später wurde Dillingen zu einer wichtigen Jesuiten-Universität im deutschsprachigen Raum. Davon zeugen bis heute Gebäude und Innenräume, die man in einer Stadt dieser Größe nicht unbedingt erwartet.
Ein besonderes Beispiel ist der Goldene Saal im ehemaligen Universitätsgebäude. Mit Rokoko-Ausstattung, Stuck und Deckengemälden zählt er zu den besonderen Kulturschätzen Dillingens. Er liegt nicht laut im Vordergrund, sondern überrascht eher auf den zweiten Blick – genau das macht ihn zu einem echten Hidden Gem.
Auch die Studienkirche Mariä Himmelfahrt lohnt einen Besuch. Sie war einst eng mit dem Jesuitenkolleg verbunden und beeindruckt mit einem Innenraum, der die geistliche und akademische Geschichte der Stadt sichtbar macht.
Tipp: Vor dem Besuch einzelner Innenräume empfiehlt sich ein Blick auf aktuelle Öffnungszeiten oder Führungsmöglichkeiten. Gerade historische Räume wie der Goldene Saal sind nicht immer jederzeit zugänglich.
Kneipp-Geschichte, die in Dillingen beginnt
Dillingen ist aber nicht nur Residenz- und Universitätsstadt. Auch die Geschichte der Kneippkur beginnt hier früher, als viele vermuten. Sebastian Kneipp studierte in Dillingen und wandte während dieser Zeit Wasseranwendungen an, die später zur Grundlage seiner Gesundheitslehre wurden. Der Beiname „Wiege der Kneippkur“ kommt also nicht von ungefähr.
Für einen Sommerausflug ist dieser Aspekt besonders passend: Zwischen Altstadt, Donau und Kneipp-Geschichte entsteht ein Stadtbesuch, bei dem Kultur und Erfrischung nah beieinanderliegen. Vor allem an warmen Tagen sorgt das Thema Wasser für einen zusätzlichen Bezug, der Dillingen von einem reinen Kulturspaziergang abhebt.
Technikgeschichte, die man hier nicht erwartet
Eine ganz andere, aber ebenso überraschende Spur führt zu Wilhelm Bauer. Der 1822 in Dillingen geborene Technikpionier schrieb mit seinem „Brandtaucher“ U-Boot-Geschichte und gilt als einer der Wegbereiter des modernen U-Boot-Baus.
Damit verbindet Dillingen Kulturgeschichte mit einem Kapitel technischer Innovation, das viele Besucherinnen und Besucher nicht auf dem Zettel haben. Genau solche Geschichten machen den Reiz der Stadt aus: Hinter der historischen Kulisse steckt mehr, als man beim ersten Rundgang vermutet.
Kompakter Ausflug mit vielen Ebenen
Für einen Ausflug entsteht so ein Stadtporträt mit unerwarteten Perspektiven: Rokoko und Residenzgeschichte, Universität und Jesuiten, Kneipp und Donau, Altstadtflair und Technikgeschichte. Dillingen an der Donau ist damit ein lohnendes Ziel für alle, die gerne Orte entdecken, bei denen die spannendsten Geschichten nicht immer direkt auf der Oberfläche liegen.
Besonders praktisch: Viele Stationen lassen sich gut zu Fuß verbinden. Dadurch eignet sich Dillingen sowohl für einen Halbtagesausflug als auch als Baustein bei einer Rad- oder Wandertour im Dillinger Land.
Tipp für heiße Tage: Ein Besuch am Vormittag oder späteren Nachmittag ist oft angenehmer als die Mittagszeit. Innenräume wie Kirchen oder historische Säle können als ruhigere Kulturstopps eingeplant werden. Wer mehr Zeit mitbringt, verbindet den Stadtspaziergang mit einer Pause an der Donau, einer Einkehr oder einer kurzen Tour im Umland.
Weitere Ausflugsideen, Rad- und Wandertouren im Dillinger Land gibt es unter www.dillingerland.de.