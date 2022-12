Erfolgreiche Rezertifizierung zweier Freizeitwegen im Schwäbischen Donautal

2022 stand im Schwäbischen Donautal die Rezertifizierung von zwei Freizeitwegen an, dem DonAUwald-Wanderweg und dem DonauTäler Radweg. Ist ein Weg nach offiziellen und transparenten Kriterien als Premiumweg zertifiziert, steht alle drei Jahre eine Nachprüfung an. Dann kommt ein unabhängiger Prüfer in die Region und begeht bzw. befährt den betreffenden Weg. Bewertet werden dabei neben der Wegebeschaffenheit und der Beschilderung auch der Erlebniswert und viele weitere Aspekte.Beim DonAUwald-Wanderweg war in diesem Sommer zum ersten Mal eine Rezertifizierung erforderlich. „Wir freuen uns sehr, dass der Weg nach 2019 auch in diesem Jahr wieder mit dem Qualitätssiegel Premiumweg vom Deutschen Wanderinstitut ausgezeichnet wurde“, bekräftigt Angelika Tittl vom Team Tourismus & Naherholung bei Donautal-Aktiv e.V. Für den Premiumradweg DonauTäler war es in diesem Jahr bereits die zweite Rezertifizierung, nach 2016 und 2019. Erst vor Kurzem erhielt das Team das positive Ergebnis: der DonauTäler wurde vom ADFC erneut als Qualitätsroute mit 4 Sternen ausgezeichnet.Was bringt die Zertifizierung eines Rad- oder Wanderweges als Premiumweg? Studien haben ergeben, dass Rad- und Wandergäste immer mehr Wert auf Qualität legen, insbesondere dann, wenn es sich um Mehrtagestouren, sog. Rad- oder Wanderreisen handelt. „Das Premiumsiegel ist dabei ein Indikator für die Qualität einer Tour“, so Tittl. „Durch die regelmäßige Prüfung anhand allgemeingültiger Kriterien, können sich Gäste auf bestimmte Standards verlassen“. Diese beiden Premiumwege, sowie der Donauradweg, der im nächsten Frühjahr rezertifiziert werden soll, unterstreichen darüber hinaus den Qualitätsanspruch der Region und der Tourismusverantwortlichen vor Ort.Weitere Informationen sind unter www.donauwald-wanderweg.de und www.donautaeler.com zu finden.