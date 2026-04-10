Donautal-Wandertrio 2026: Vier Tage Wandererlebnis zwischen Donau, Auwald und Alb
Vom 7. bis 10. Mai wird das Schwäbische Donautal in den Landkreisen Dillingen und Günzburg zur Bühne für das größte Wanderevent in Bayerisch-Schwaben
Mit dem Donautal-Wandertrio feiert 2026 ein neues Veranstaltungsformat Premiere im Schwäbischen Donautal. Wenn im Mai die Wege wieder grüner werden, die Natur entlang der Donau in frischem Licht steht und die ersten warmen Tage Lust auf Bewegung im Freien machen, lädt das neue Event vom 7. bis 10. Mai erstmals zu vier Tagen voller Natur, Genuss und Begegnung ein. Die Landkreise Dillingen und Günzburg bündeln dafür ihre Kräfte und setzen mit über 40 geführten Touren ein starkes Zeichen für den Wandertourismus in der Region. Bereits zum Auftakt zählt das Donautal-Wandertrio damit zum größten Wanderevent in Bayerisch-Schwaben.
Vielfalt statt Einheitsbrei
Das Besondere am Format ist nicht nur die Zahl der Angebote, sondern vor allem ihre Bandbreite. Statt eines einheitlichen Wanderprogramms setzt das Donautal-Wandertrio bewusst auf unterschiedliche Zugänge zur Landschaft. Wer Ruhe sucht, findet sie bei achtsamen Touren mit Yoga, Qi Gong, Kneipp oder Waldbaden. Wer lieber gemeinsam unterwegs ist, kann sich historischen, musikalischen oder naturnahen Themenwanderungen anschließen. Und wer Genuss mit Bewegung verbinden möchte, entdeckt das Donautal bei Kräuterwanderungen, Picknicktouren, Frühstückswanderungen oder einer Bier-Genuss-Tour im DonAUwald.
Für viele Zielgruppen gedacht
Damit richtet sich das Wandertrio nicht nur an geübte Wanderinnen und Wanderer. Auch Familien, Genussmenschen, Naturinteressierte und Tagesgäste finden im Programm passende Formate. Viele Touren sind kurz, gut machbar und so angelegt, dass sie auch für Einsteiger attraktiv sind. Andere bieten mehr Strecke, zusätzliche Inhalte oder besondere Programmpunkte entlang des Weges. Genau diese Mischung macht den Reiz des Veranstaltungsformats aus: Es geht nicht um sportliche Höchstleistung, sondern um erlebbare Landschaften, neue Perspektiven und die Freude daran, gemeinsam draußen unterwegs zu sein.
Landschaft mit Charakter
Das Schwäbische Donautal bietet dafür die passende Kulisse. Zwischen den weiten Auwäldern entlang der Donau, stillen Flusslandschaften, moorigen Gebieten, naturnahen Waldwegen und den Ausläufern der Schwäbischen Alb entfaltet sich eine Region, die mit Ruhe, Weite und überraschender Vielfalt punktet. Gerade diese Kombination macht das Wandern hier besonders: flache und entspannte Abschnitte wechseln sich mit aussichtsreichen Höhenzügen, besonderen Kulturorten und kleinen Genussstationen ab. Wer die Region zu Fuß erkundet, erlebt nicht nur Natur, sondern auch ihre Geschichten, Besonderheiten und Menschen.
Einblicke ins Programm
Im Programm spiegelt sich genau das wider. Angeboten werden unter anderem Auwaldwanderungen, Familien-Yogawanderungen, Kräutertouren, Geocaching an der Brenz, Wanderungen mit Eseln, musikalische Touren am Goldberg, Touren durch Moor- und Flusslandschaften oder gemeinschaftliche Feierabendwanderungen. Auch Muttertagstipps und Angebote für Groß und Klein sind Teil des Programms. Ergänzt wird das Wandertrio durch passende Gastgeberangebote in der Region sowie durch zusätzliche Entdeckungsmöglichkeiten wie die Lauschtour in Günzburg.
Ein weiterer Pluspunkt: Viele Führungen sind kostenfrei. Sofern bei einzelnen Veranstaltungen nichts anderes angegeben ist, wird lediglich um eine kleine Spende gebeten; kulinarische Einkehr erfolgt auf Selbstzahlerbasis. Die allgemeine Anmeldefrist endet am 4. Mai 2026. Die Anmeldung erfolgt online. Alle Touren, Termine und Hinweise sind unter www.donautal-wandertrio.de gebündelt.
Mehr als nur Wandern
Das Donautal-Wandertrio ist damit mehr als ein Veranstaltungsprogramm. Es ist eine Einladung, das Schwäbische Donautal neu zu entdecken: entschleunigt, vielseitig und nah an dem, was die Region ausmacht. Vier Tage lang wird sichtbar, welches Potenzial in den Landschaften zwischen Dillingen und Günzburg steckt – und warum Wandern hier weit mehr sein kann als nur der Weg von A nach B.