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Domglocken Magdeburg e. V. Am Dom 1 39104 Magdeburg, Deutschland http://domglocken-magdeburg.de
Ansprechpartner:in Frau Isabel Tönniges
Logo der Firma Domglocken Magdeburg e. V.

Premiere des neuen Domglockenfilms der CREDAMUS - der zweitgrößten Bronzeglocke Deutschlands

(lifePR) (Magdeburg, )
Der Domglockenverein Magdeburg lädt zur Premiere des neuen Domglockenfilms zur Entstehung und zum Guss der größten Glocke des Magdeburger Domgeläutes ein, am
2. September um 19 Uhr im OLI Kino. Die CREDAMUS ist die größte und schwerste Bronzeglocke in einer evangelischen Kathedrale weltweit und die zweitschwerste, nach dem „Dicken Pitter“ vom Kölner Dom in Deutschland.

Professor Lampe und sein Team haben bereits den Guss der AMEMUS begleitet und nun vollenden sie ihr filmisches Werk mit dem geschichtsträchtigen Projekt des Gusses der CREDAMUS. Sie waren ganz nah hinter den Kulissen in der Gießerei bei Familie Grassmayr in Innsbruck dabei und begleiteten die Vorbereitungen des Gusses, über das Erhitzen der Bronze bis hin zum Auftragen der Glockenzier, dem Zerschlagen der falschen Glocke und der Anlieferung in Magdeburg.
Der Film zeigt wie komplex der Glockenguss ist und drückt es in Interviews mit den Beteiligten aus.

Nun sind alle Domglocken des neuen Geläutes für den Magdeburger Dom angekommen und der Domglockenverein möchte es mit der Filmpremiere feiern.

Anmeldungen unter: domglocken.magdeburg.ev@gmx.de

Zum Domglockenverein

Der Glockenverein wurde nach knapp dreijähriger Vorarbeit am 10. März 2018 in der Großen Sakristei des Magdeburger Domes gegründet. Die Vereinslandschaft am Magdeburger Dom gliedert sich bewusst nach thematischen Gesichtspunkten, die jeweiligen Förderzwecke betreffend, um Interessierten diese besonders sinnfällig zu machen und somit ganz gezielte Förderungen zu ermöglichen.
Der Domglockenverein Magdeburg e.V. hat nach nunmehr acht Jahren seines Bestehens bereits über 300 Mitglieder. Meilensteine der bisherigen Vereinsarbeit waren das Anwerben von privaten Großspenden und größeren öffentlichen Fördergeldern, sowie die Durchführung der 8 Glockengüsse und die deutschlandweit steigende Aufmerksamkeit für das Projekt.
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