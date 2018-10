Dometic tuo uuden sukupolven matkailuajoneuvojen jääkaapit nyt myös kuluttajamarkkinoille

12.10.18

Nyt myös matkailuajoneuvojen ystävät voivat ostaa Dometicin uuden sukupolven RMD 10 - sarjan jääkaappeja, joiden innovatiivisiin ominaisuuksiin lukeutuvat esimerkiksi patentoitu kaksisaranainen ovi, tyylikäs hallintajärjestelmä ja markkinoiden paras jäähdytysteho.



Dometic RMD 10 on Dometicin uuden matkailuvaunuihin ja - autoihin tarkoitetun jääkaappituoteperheen ensimmäinen jäsen. Se esiteltiin yksinoikeudella matkailuajoneuvojen valmistajille vuonna 2017, mutta nyt se on saatavilla myös kuluttajille, jotka haluavat jääkaapiltaan huippuluokan toimintoja ja suorituskykyä.



Oven molemmissa reunoissa oleva patentoitu ovisarana mahdollistaa sen, että RMD 10 voidaan avata kummasta reunasta tahansa. Jääkaapin käyttö on näin äärettömän kätevää ja joustavaa. Kahva on koko oven korkuinen, joten jääkaappi voidaan avata helposti miltä korkeudelta tahansa. Uusi ja tyylikäs TFT-näyttö varmistaa jääkaapin asetusten erinomaisen luettavuuden, ja sen käyttö onnistuu helposti ergonomisella nupilla.



Armin Mäder, Euroopan johtavan matkailuvaunujen valmistajan, Tabbert, Knaus Tabbert GmbH:n tuotepäällikkö kertoo: "Vaativat leirintämatkailijat tuntevat brändimme. Meille on tärkeää, että tuomme aina ensimmäisinä markkinoille tuotteita, jotka ovat pidemmälle suunniteltuja, laadukkaampia ja käytännöllisempiä sekä lisäävät käyttömukavuutta. Dometic RMD 10 on yksi tuotteista, joita käytämme uusissa ja arvostetuissa VIVALDI-sarjan matkailuvaunuissamme. Älykkään suunnittelunsa ansiosta RMD 10 maksimoi sisätilojen pinta-alan."



RMD 10 -jääkaapeissa on entistä parempi kylmäkoneisto, jonka ansiosta niiden jäähdytysteho on luokkansa parasta.



Pakastin jäähdyttää jopa -20 °C:n lämpötilaan 32 °C:n kuumuudessa, ja ylimääräisillä tyhjiöpaneeleilla ja tuulettimilla jopa vaikuttavaan -18 °C:n lämpötilaan ympäristön lämpötilan ollessa 43 °C.



Lisäksi RMD 10 on markkinoiden ensimmäinen matkailuajoneuvojen jääkaappi, joka voidaan liittää matkailuajoneuvoteollisuuden CI-väyläohjausjärjestelmään. Tämän ansiosta kaikkien toimintojen käyttö onnistuu kätevästi matkailuauton tai -vaunun sisällä olevasta keskusohjausyksiköstä.



Vielä kätevämmäksi RMD 10:n tekee se, että sen sisätilaa voidaan vapaasti järjestellä lisävarustepakkauksen avulla, joka sisältää älykkäitä jakajia ja säiliöitä. Tämä kätevä lisävaruste maksimoi säilytystilavuuden, mutta lisäksi se auttaa pitämään jääkaapin sisällä olevat tuotteet paremmassa järjestyksessä ja paremmin näkyvillä.

