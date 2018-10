Dometic RMD 10 de nieuwe norm in mobiel koelen

12.10.18

Dometic introduceerde onlangs de RMD 10, de eerste koelkast voor campers en caravans die voorbereid is voor integratie met de CI-BUS-systeem (Caravanning Industry BUS). Hiermee kan de koelkast vanaf een centrale plek in de camper/caravan worden aangestuurd. Echter het meest opmerkelijke is de deur van de koelkast, die aan beide zijden is te openen.



De intussen gepatenteerde deurscharnier biedt camper- en caravanbouwers maximale vrijheid bij de inbouw en de gebruiker extra comfort en flexibiliteit. De deurgreep is bijzonder intuïtief en strekt zich uit over de gehele koelkasthoogte.



Op het uitstekend leesbare TFT-display zijn alle instellingen van de absorptiekoelkast af te lezen. Het wijzigen van de instellingen gebeurt met een eenvoudig te bedienen ergonomische knop.



Om het gebruikersgemak te vergroten kan de ruimte in de RMD 10 flexibel worden ingedeeld. Dometic biedt een aanvullend accessoire pakket om maximaal gebruik te maken van de ruimte.



Maar ook qua koelcapaciteit gaat de RMD 10 zijn voorgangers voorbij. De koelkast is voorzien van een verbeterd koelaggregaat waardoor de vriezer temperaturen kan bereiken tot -20 ºC. In mediterrane landen, waar de temperaturen zo op kunnen lopen naar 43 ºC, worden eveneens indrukwekkende temperaturen behaald tot -18 ºC.

