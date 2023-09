Glasfaser für Brandenburg

Wustermark legt Tempo vor, die letzten kostenfreien Hausanschlüsse können bis 30.9. gesichert werden

Netzbetreiber sorgt zusammen mit der Gemeinde dafür, dass alle Einwohner vom schnellen FTTH-Anschluss profitieren können

DNS:NET schließt in der Gemeinde Wustermark zahlreiche kommunale Einrichtungen an

Das Havelland schafft es immer wieder vorneweg beim Glasfaserausbau zu sein. So können unter anderem in der brandenburgischen Gemeinde Wustermark durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die DNS:NET knapp 4.000 Brandenburger Haushalte versorgt werden. In der Gemeinde Wustermark sind nach dem Baustart vor einem Jahr dank der guten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Baubehörden, IT und der DNS:NET schon zahlreiche Ortsteile wie Elstal, Priort, Wernitz am Netz. Nun geht es in den Endspurt, damit wirklich alle Einwohner ohne Kosten vom Ausbau profitieren und niemand vergessen wird. Im September gehen Wustermark Ort, Buchow-Karpzow und Hoppenrade ans Netz und die Glasfaser-Anschlüsse werden dort aktiviert. Das bedeutet, dass die Einwohner der Gemeinde Wustermark bis Ende September die Chance haben, den Glasfaser-Ausbau in Wustermark aktiv mitzugestalten und einen kostenfreien FTTH-Anschluss zu bekommen.Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos):„Mit der Kooperationsvereinbarung konnten wir einen bedeutenden Grundstein für eine wachsende moderne Gigabitregion in unserer Gemeinde legen. Insgesamt ist festzustellen: Die Gemeinde Wustermark ist hochzufrieden mit den Fortschritten beim Glasfaserausbau für die verschiedenen Ortsteile. Ganz besonders freue ich mich als Bürgermeister, dass die DNS:NET nur wenige Monate nach Baustart die Feuerwehren, Schulen und Kitas sowie verschiedene Jugendklubs, Kulturstätten und Einrichtungen für die Bürger ans Giganetz bringt.“Am 14. September konnte unter anderem auch die Feuerwehr in Elstal ihren Gigaanschluss bekommen. Zahlreiche Schulen, Kitas, Jugendklubs und Kulturstätten sind schon angeschlossen worden bzw. werden jetzt im September angeschaltet.Für alle Fragen rund um den kostenfreien Hausanschluss, der im Zuge der finalen Ausbauphase bis Ende September 2023 gesichert werden kann, finden weitere Informationsveranstaltungen rund um die Themen Bau, Technik, Verträge statt:Café Zwischenhalt, Rosa-Luxemburg-Allee 35, 14641 Wustermark OT ElstalKontakt:Telefon: 030 - 66765 444E-Mail: neukunden@dns-net.de Die amtsfreie Gemeinde Wustermark liegt im brandenburgischen Landkreis Havelland. Die verkehrsgünstige Lage der Gemeinde Wustermark imBerlins prägt die aktuelle Gewerbestruktur. Für die Versorgung Berlins aus dem Westen und des westlichen Brandenburgs ist das Güterverkehrszentrum Berlin-West Wustermark (GVZ) entstanden. Für den Neubau des Binnenhafens im Ortsteil Wustermark (GVZ) wurde im Juni 2007 der Grundstein gelegt. Zahlreiche Logistik- und Handelsbetriebe prägen die wirtschaftliche Struktur von Wustermark. www.wustermark.de In Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Breitbandversorger, knapp 400 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und Waltersdorf/Schönefeld bauen und betreiben die Glasfasernetze, die ständig erweitert werden. Immer mehr Brandenburger Regionen haben somit durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der DNS:NET die Chance auf eine einzigartige Infrastruktur, welche neben der Daseinsvorsorge in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen die wirtschaftliche Entwicklung, Bildungschancen, die Versorgung der Bürger sowie die Wertsteigerung der Immobilien vor Ort antreibt.