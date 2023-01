Richtungsweisend wie der Polarstern: Die neue Sorte 'Polar Star' mit reinweißen Brakteen strahlt hell am Poinsettien-Firmament

Sie leuchtet hell und klar wie der Polarstern und zeigt sich dennoch nicht abgehoben: Euphorbia pulcherrima 'Polar Star' ist die neue Weiße unter den Poinsettien-Sorten von Dümmen Orange. Das internationale Züchterunternehmen bringt mit ihr einen Weihnachtsstern auf den Markt, dessen Brakteen reinweiß sind – und es auch beim Endkunden noch bleiben. Und das absolut zuverlässig.



Einzigartige Farbe



Produzenten können heute aus einem breiten Spektrum weißer Poinsettien-Sorten wählen. Die Farbe „Weiß“ ist dabei jedoch breit gefächert. Es gibt viele Nuancen, von Creme bis ganz zart Apricot oder Lemon, die noch in diese Farbgruppe gehören. Wirklich reinweiße Sorten sind dagegen selten. Noch dazu ein Reinweiß, das unter unterschiedlichen Produktionsbedingungen und noch lange beim Verbraucher seine Farbe behält. Mit der neuen 'Polar Star' ist es Dümmen Orange nun gelungen, einen solchen „Star“ zu erschaffen.



Auffällige Pflanzen



Aber nicht nur die reinweißen Brakteen machen die neue Sorte zu einem absoluten Ausnahmetalent im Weihnachtsstern-Segment. Die mittelfrühe 'Polar Star' ist zudem einfacher und zuverlässiger zu kultivieren als andere weiße Poinsettien-Sorten – nicht zuletzt aufgrund ihrer kräftigen Wurzeln. Die auffällige neue Sorte hält, was die verspricht, von der Produktion bis zum Endverbraucher. Denn auch dort behält 'Polar Star' ihr leuchtendes Reinweiß und wird nicht gelb.



Kräftiges Wachstum



Für Produzenten ist die neue Sorte ein „Pfund“, auf das sie bauen können. Neben den kräftigen Wurzeln bringt sie eine starke Wuchskraft mit, weshalb eine frühe Pflanzung nicht erforderlich ist. Die Pflanzen verzweigen sehr gut und sind somit ideal für mittelgroße Töpfe bis Container. Sehr gut geeignet sind sie für die Produktion von Midis, Standard, Maxis und Hochstämmchen. Die Reaktionszeit des neuen Highlights beträgt 8 Wochen.



Die neue 'Polar Star' ist ein echtes Ausnahmetalent unter den weißen Poinsettien-Sorten. Wer auf der Suche nach einem Eyecatcher der besonderen Art ist, kommt an dem „Polarstern“ von Dümmen Orange nicht vorbei. Und kann es sicher auch nicht. Denn die neue Sorte ist absolut richtungsweisend. Sowohl in der Produktion als auch beim Endkunden.



Weiße Schönheiten



'Polar Star' reiht sich ein in ein breit gefächertes Sortiment an weißen Sorten aus dem Hause des Züchterunternehmens. Aus dem Segment der mittelfrühen Sorten mit achtwöchiger Reaktionszeit stehen Produzenten noch weitere zuverlässige Poinsettien zur Verfügung, zum Beispiel 'Infinity Polar', 'Frozen' und die neue 'Moni'. 'Infinity Polar' ist eine ebenfalls kräftige Poinsettie, die mit ihren großen zartweißen Brakteen sehr gut geeignet ist für die Produktion von Standards bis Hochstämmchen. 'Frozen' ist eine Sorte, die sich mit ihren großen weißen Brakteen perfekt für Topfgrößen von etwa 12-17 cm eignet. 'Moni' mittelstark wachsend, kann für die Kultur von Midi – Maxi Topfgrößen eingesetzt werden. Sie besticht dabei mit ihren reinweißen Brakteen und ihren guten Kultureigenschaften.