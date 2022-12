Glanzstücke für Produzenten und Verbraucher: Rote Poinsettien-Sorten mit Erfolgsgarantie für jedes Fest

Weihnachtssterne sind nach wie vor die beliebtesten Topfpflanzen in Deutschland. Produzenten können aus einer Vielfalt von Sorten wählen, um der Nachfrage zu begegnen. Dümmen Orange bietet mit drei roten Sorten Highlights fürs Sortiment an, die jedes Produzenten-Herz höher schlagen lassen: 'Imperial Red', 'Freya' und 'Grande Italia'.



Die drei roten Poinsettien-Sorten sind ideale „Team-Player“: absolut zuverlässig in der Produktion und perfekt für eine nachhaltige Kultur. Insbesondere bei steigenden Energiekosten zeigen sich die Vorteile dieser Eigenschaften. Mit ihren herrlich kräftigen Brakteenfarben in Rot punkten sie zudem in der bei Poinsettien nach wie vor wichtigsten Farbe.



Ideal für intensive Flächennutzung



Die starke V-Form von 'Imperial Red' macht diese beliebte rote Sorte zu einer perfekten Kultur für hohe Produktionsdichten. Die mittelfrühe Sorte ist zudem geeignet für kühlere Temperaturen bei der Fertigkultur und somit ideal für die Produktion in nördlichen Gebieten. Ihre achtwöchige Reaktionszeit kombiniert mit einer mittelstarken Wuchskraft prädestiniert 'Imperial Red' für den Verkauf Ende November bis Anfang Dezember. Am POS macht die Sorte mit ihren leuchtend roten Brakteen über dem dunkelgrünen Laub auf sich aufmerksam – egal, ob als Midi, Standard oder Maxi. Lange haltende Cyathien sorgen dafür, dass diese wunderbare Sorte auch den Verbrauchern noch lange Freude bereitet.



Geringer Ressourcenverbrauch



Die rote Nanobract-Sorte 'Freya' ist – wie 'Imperial Red' – ein absolutes Schmuckstück in Sachen Flächennutzung und geringerem Ressourcenverbrauch. Auch 'Freya' eignet sich hervorragend für den Anbau in hohen Stückzahlen und ermöglicht aufgrund ihres V-förmigen Aufbaus ebenfalls eine intensive Flächennutzung sowie eine nachhaltige Produktion. Die Sorte mit den mittelgroßen Brakteen in einem klaren intensiven Rot ist optimal für eine Topfgröße von 12 cm. Aber auch in 13er Töpfen, als Minis und Midis gelingt die Nanobract-Sorte ganz ausgezeichnet. Egal, in welcher Topfgröße: Die leuchtend roten Brakteen stehen auf einer Ebene und sind auch nach dem – spielend leichten und zeitsparenden – Eintüten noch sehr gut sichtbar. Übrigens: 'Freya' ist Regional-Champion für Mitteleuropa!



Hitzetolerant und sehr wüchsig



Die ebenfalls V-förmig aufgebaute 'Grande Italia' macht ihrem Namen alle Ehre: Sie ist eine sehr wüchsige Sorten mit einer großen Hitzetoleranz und damit ideal für wärmere Regionen wie Süd-Europa. Der Regional-Champion für Südeuropa ist sehr sparsam in der Kultur, bedingt durch den niedrigen Energiebedarf – und dies sogar ohne die Gefahr eines Botrytis-Befalls. Die Reaktionszeit der mittelfrühen Schönheit beträgt 8 Wochen. Damit ist sie perfekt geeignet für die Hauptabsatzwochen. Eine frühe und kräftige Ausfärbung der Brakteen erlaubt zudem eine frühere Vermarktung. Langsam öffnende Cyathien garantieren eine sehr gute Qualität bis zum Verkauf und darüber hinaus. Die attraktive Sorte mit den dunkelroten Brakteen ist aufgrund ihrer Wüchsigkeit hervorragend für die Kultur ab 14-cm-Töpfen bis zu Hochstämmchen geeignet.