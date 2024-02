Dümmen Orange liefert bewurzelte Poinsettienjungpflanzen 100% torffrei

Zurück zu den Wurzeln – Bereits in der letzten Saison hat der Jungpflanzenzüchter Dümmen Orange seine Bewurzelung von Poinsettienjungpflanzen auf eine neue und verbesserte Version des Targa Trays umgestellt. Jungpflanzen aus dem Targa Tray waren schon früher von höchster Qualität, aber die neue Version hat noch einen weiteren Vorteil. Das verwendete Substrat ist 100% torffrei. Die gelieferten Jungpflanzen sind dadurch besonders nachhaltig und ermöglichen in der weiteren Produktionskette eine torfreduzierte und sogar torffreie Produktion – und das in höchster Qualität.



Das gesamte Sortiment mit seinen 53 Sorten wird bereits als torffreie Jungpflanze ausgeliefert. „Da wir sehr gute Erfahrungen mit dem Targa Tray und dem torffreien Substrat gemacht haben, haben wir uns dazu entschieden das gesamte Sortiment umzustellen und alle Jungpflanzen in torffreiem Substrat auszuliefern“, erklärt Produktmanager Ties Klappwijk.



Dümmen Orange testet seine Sorten bereits seit Jahren auf die Kultureigenschaften in verschiedenen Substraten. Die Neuzüchtungen wurden für eine einfache Kulturführung und eine Eignung in torfreduzierten bzw. torffreien Substarten selektiert.



Die Sorten Noblesse und Imperial fielen hierbei besonders positiv auf. Sie konnten in torffreien Kulturen überzeugen und liefern ein hervorragendes Endprodukt, das den Wünschen von Einzelhändlern und Verbrauchern zu 100% entspricht.



Dass Themen wie Nachhaltigkeit und die Reduzierung von Torf im Gartenbau immer wichtiger werden, bestätigen auch die zahlreichen Versuche zu dem Thema. Kürzlich hat das Versuchszentrum Gartenbau in Straelen seine Ergebnisse zur Kultur von Euphorbia pulcherrima in torffreien Substraten veröffentlicht und konkludiert, dass diese Kulturform etwa 1/3 Wasser einsparen kann. „Es konnte erneut gezeigt werden, dass eine torffreie eine gute Pflanzenqualität in torffreien Substraten erzielt werden kann. […] Die Produktion von torffreien Weihnachtssternen kann daher tendenziell Wasser einsparen. Die Pflanzen bleiben kompakter und benötigen weniger Hemmstoffeinsatz.“ (Peter Tiede-Arlt| Versuchszentrum Gartenbau Straelen / Köln-Auweiler)

