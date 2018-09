Umweltbildung vor der Haustür: Forschervormittag "Rund um die Müritz" am 14.9.2018 für Vorschulgruppen der Kita Weltentdecker Waren in der Jugendherberge Waren (Müritz)

07.09.18

Ziel ist es, Kindern vor Ort die Möglichkeit zu geben, die „Umwelt vor der Haustür“ am größten deutschen Binnensee wahrzunehmen, sie spielerisch zu verstehen und mehr darüber zu erfahren, wie man sie schützen kann. Mit dem Mikroskop werden lokale Wasserproben untersucht und anschaulich ein Einblick in die heimische Wasserwelt gegeben. In interaktiven Spieleinheiten widmen sich die Kinder außerdem einer großen Gefahr für unsere Gewässer: dem Plastikmüll. Wie dieser sogar bis ins Meer gelangt und was wir tun können, damit weniger Müll im Wasser landet, erfahren die Vorschüler unter anderem bei einem Meeresmüll-Memory und einem Mülltrennungs-Wettrennen.Für die Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern und das Müritzeum ist die außerschulische Umweltbildung für Kinder und Jugendliche ein zentraler Teil ihrer programmatischen Arbeit. Die Aktion in der Jugendherberge Waren, die direkt am Ufer der Müritz liegt, soll als Impuls für die Stärkung der Zusammenarbeit in der Müritzregion dienen. Um die Perspektive lokaler umweltpädagogischer Akteure um die globale zu ergänzen, wird der Workshop von einer Bildungsreferentin des ALDEBRAN Marine Research & Broadcast mitgestaltet, einem weltweit agierenden Netzwerk von Wissenschaftlern und Kommunikatoren, das mithilfe modernster Technik und interaktiver Vermittlung Gewässerforschung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht.Anlass für die Zusammenarbeit mit den Hamburger Forschern gab ein weiteres Kooperationsprojekt mit regionalen Akteuren: Das ALDEBARAN-Team startet am Wochenende vom 14. bis 16. September zu einer Forschungsexkursion auf der Müritz, initiiert und durchgeführt vom Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. Mit an Bord sind zwei Familien aus Leipzig und Berlin. Diese hatten sich im Rahmen eines vom Verband ausgeschriebenen Wettbewerbs um die Teilnahme am Forscherwochenende beworben. Auf einem Hausboot der Firma Kuhnle-Tours, ausgerüstet mit Equipment wie Sedimentgreifer, Mikroskop und Unterwasserdrohne, wird die biologische Vielfalt der Müritz erforscht und bei Experimenten ein Einblick in die Arbeit des Forscherteams gegeben. Die Freizeitforscher erleben und verstehen die einzigartige Natur der Mecklenburgischen Seenplatte hierbei auf intensive Weise. Die Unterbringung erfolgt in der Jugendherberge Waren (Müritz). Am Freitag erhalten die Familien im Müritzeum einen ersten Eindruck von der Region. Weitere Partner der Wochenendexpedition sind der Müritz Nationalpark, der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, die Region Müritz plus sowie die Wassersportanbieter Kuhnle-Tours, Müritz-Yacht-Management und Yachtcharter Schulz. www.expedition.1000seen.de Als Naturerlebniszentrum mit Deutschlands größter Aquarienlandschaft für heimische Süßwasserfische gehört das Müritzeum in Waren (Müritz) zu einer der führenden Erlebniswelten Mecklenburg-Vorpommerns. Die Schönheiten und Besonderheiten der Mecklenburgischen Seenplatte und des Müritz-Nationalparks mit seinen Wasserwelten, Tieren und Pflanzen werden in multimedialen und interaktiven Ausstellungsräumen erlebbar gemacht und in Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene anschaulich vermittelt. www.mueritzeum.de Seit 1992 ist das Forschungs- und Medienschiff ALDEBARAN weltweit im Einsatz und bietet einen Einblick in die spannende Forschungs- und Medienarbeit in Flüssen, Küstengewässern und auf hoher See. Ziel ist es, Meeres- und Gewässerforschung verständlich zu machen und so kommende Generationen für einen nachhaltigen Umgang mit den Ozeanen und Binnengewässern zu begeistern. Das Team ist dabei hochspezialisiert auf Umweltkommunikation und die Vermittlung von Forschung und Wissenschaft. www.aldebaran.org