Dittmeier GmbH Versicherungsmakler für Verkehrsunternehmen Kaiserstraße 23 97070 Würzburg, Deutschland http://www.dittmeier.de
Ansprechpartner:in Frau Theresa Hellerich +49 931 980070648
Sicher zur Schule – Dittmeier und LBO setzen Maßstäbe mit einem neuen Schulbus-Lehrfilm

In diesem Animationsfilm erklärt Selma die Regeln für Kinder leicht verständlich

Zum Schulbeginn 2025 präsentieren die Dittmeier Versicherungsmakler GmbH und der Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO) einen animierten Lehrfilm für Schulanfänger. Dieser trägt den Titel „Mit Selma sicher unterwegs – Dein Schulweg mit dem Bus!“ und ist ab sofort auf unserer Website kostenlos verfügbar.

Der Start in das Schulleben ist für Erstklässler und ihre Eltern eine besonders aufregende Zeit. Die Kinder sind das erste Mal alleine auf den Straßen unterwegs und lernen, sich auf dem Schulweg zurechtzufinden. Genau hier setzt der Film an. Er richtet sich an die Schulanfänger und schenkt ihnen und ihren Eltern mehr Sicherheit dabei. Mit dieser Mission haben sich Dittmeier und LBO zusammengesetzt und ein Video geschaffen, das den Schulweg mit dem Bus sicherer macht.

Fachlich unterstützt wurde das Projekt durch renommierte Partner, die ihre Expertise eingebracht haben. Dazu zählen der ADAC, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und das Polizeipräsidium München.

Die Verkehrswelt ein Stückchen sicherer machen

Thomas Dittmeier und sein Team möchten mehr als schützen, sie wollen Sicherheit geben. Bussicherheit ist nur eines der Themen, die sie damit angehen. Mithilfe von Dashcams mit Telematik schützen sie den Verkehr auf den Straßen und Unfälle können verhindert werden können. Mit dem animierten Erklärvideo führt der Versicherungsmakler dieses Engagement konsequent für die jüngsten Verkehrsteilnehmer weiter.

„Mein Ziel ist es, dass jeder Erstklässler dieses Video gesehen hat“, betont Thomas Dittmeier. „So geben wir Kindern und Eltern einfache Hilfen an die Hand, um den Schulweg mit dem Bus sicher zu gestalten.“

Mehr als ein Animationsfilm für Kinder

Ein Lehrfilm für Kinder soll mehr als nur unterhalten. Kinder brauchen besonderen Schutz, da sie auf dem Weg zur Schule häufig erste Mal alleine unterwegs sind. Im Video führt Selma als Schulbegleiterin spielerisch durch die wichtigsten Regeln, wie zum Beispiel die richtige Kleidung oder das Verhalten an der Haltestelle. Diese werden am Ende in einem kleinen Quiz abgefragt, damit die Schulanfänger ihr Wissen direkt testen können. Und sich danach sicher auf den Weg machen.

Der Film „Mit Selma sicher unterwegs – Dein Schulweg mit dem Bus!“ steht ab sofort kostenlos auf unserer Website zur Verfügung. Helfen Sie mit, den Schulweg sicherer zu machen, und teilen Sie das Video mit so vielen Menschen wie möglich. 

Dittmeier GmbH Versicherungsmakler für Verkehrsunternehmen

Als Spezialmakler für Verkehrsunternehmen der Branchen Bus, LKW und Taxi betreut Dittmeier rund 1.600 Betriebe mit mehr als 40.000 Fahrzeugen. Seit 1989 steht das Unternehmen für bestmögliche Versicherungslösungen und für aktiven Schutz im Straßenverkehr. Mit innovativer Technik wie Dashcams und Telematik ist Dittmeier verlässlicher Partner der Branche und zugleich Pionier, wenn es darum geht, Menschen zu schützen.

Der Film „Mit Selma sicher unterwegs – Dein Schulweg mit dem Bus!“ ist aus dieser Motivation heraus entstanden. Der Schutz der Menschen, angefangen bei den Kleinsten im Verkehr, steht für das Unternehmen an erster Stelle.

Die Sympathie und das Vertrauen in das Unternehmen zeigen auch jüngste Auszeichnungen: 2025 kürte die FAZ das Unternehmen zum Branchensieger im Test „Versicherungsmakler“, und Focus Money zeichnete Dittmeier als eines von Deutschlands vertrauenswürdigsten Unternehmen aus.

Wichtiger Hinweis:

