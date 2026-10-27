Studie: Versicherungsprodukte des Jahres 2026

Auszeichnungen für innovative und nützliche Produkte
Für die Erhebung wurden 197 Versicherungsunternehmen im Rahmen einer offiziellen Anfrage kontaktiert. Insgesamt reichten die Anbieter 38 Produkte ein, wovon das DISQ 15 ausgezeichnet hat.
Die eingereichten Lösungen wurden gemeinsam mit den unabhängigen Versicherungsexperten Prof. Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund und Stephan von Heymann, Autor und Herausgeber des Sachthemen-Blogs, umfassend geprüft und bewertet.
Die Auszeichnungen zeigen die Bandbreite aktueller Produktentwicklungen. Prämiert wurden unter anderem Lösungen aus den Bereichen
- Tierversicherung,
- Grundfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung,
- Krankenversicherung,
- Gebäude- und Photovoltaikschutz,
- Rechtsschutz,
- betriebliche Altersvorsorge
- sowie Cyberversicherung.
Innovative Bausteine für das moderne Leben
Ein Schwerpunkt der ausgezeichneten Produkte liegt auf der Absicherung neuer oder sich verändernder Risiken. So bezieht Net IT by Hiscox Tätigkeiten rund um Entwicklung, Einsatz und Beratung von KI-Anwendungen ausdrücklich in den Versicherungsschutz einer IT-Haftpflicht ein.
Auch die Anpassungsfähigkeit an individuelle Lebenssituationen und eine stärkere Zielgruppenorientierung spielten wichtige Rollen, etwa bei Plan D der Dortmunder Lebensversicherung. Dort berücksichtigt der Baustein „Der Gesundheitsprofi“ spezifische Fähigkeiten und Risiken von Beschäftigten im Gesundheitswesen.
Ein weiterer Trend ist die Verbindung von Versicherungsschutz und Nachhaltigkeit. So ermöglicht etwa die Photovoltaikversicherung allsafe solar von k+m auch die Absicherung älterer Photovoltaikanlagen bis zu einem Anlagenalter von 15 Jahren und schließt Batteriespeicher sowie Wallboxen im Grundschutz ein.
Fakten zur Servicestudie
Die Bewertung erfolgte anhand der beiden gleichgewichteten Kriterien Innovation und Nutzen. Bei der Innovation wurde unter anderem berücksichtigt, ob neue Produkte, Produktbausteine oder Leistungsbereiche entwickelt, bestehende Angebote sinnvoll erweitert oder fortschrittliche Technologien eingebunden wurden.
Beim Nutzen standen beispielsweise der Mehrwert für Privat- und Geschäftskunden sowie für den Vertrieb im Mittelpunkt.
Eine Auszeichnung erhielten jene Produkte, die mindestens 70 von 100 Punkten erreichten und damit mindestens das Qualitätsurteil „gut“ erzielten. Die vollständige Übersicht der ausgezeichneten Versicherungsprodukte ist in der Studiendokumentation enthalten.
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag von ntv