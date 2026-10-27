Studie: Versicherungsprodukte des Jahres 2026

Tierversicherung,

Grundfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung,

Krankenversicherung,

Gebäude- und Photovoltaikschutz,

Rechtsschutz,

betriebliche Altersvorsorge

sowie Cyberversicherung.

Versicherungsprodukte müssen heute mehr leisten als klassische Risiken abzusichern: Sie sollen zu unterschiedlichen Lebenssituationen passen, neue Technologien und Gefahren berücksichtigen und einen konkreten Mehrwert bieten. Welche Produktlösungen diesen Anspruch besonders gut erfüllen, zeigt der Test „Versicherungsprodukte des Jahres 2026“ des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ).Für die Erhebung wurden 197 Versicherungsunternehmen im Rahmen einer offiziellen Anfrage kontaktiert. Insgesamt reichten die Anbieter 38 Produkte ein,hat.Die eingereichten Lösungen wurden gemeinsam mit den unabhängigen Versicherungsexperten Prof. Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund und Stephan von Heymann, Autor und Herausgeber des Sachthemen-Blogs, umfassend geprüft und bewertet.Die Auszeichnungen zeigen die Bandbreite aktueller Produktentwicklungen. Prämiert wurden unter anderem Lösungen aus den Bereichen„Gute Versicherungsprodukte zeichnen sich nicht allein durch zusätzliche Leistungsbausteine aus. Entscheidend ist, ob eine Neuerung, verständlich gestaltet ist und für die jeweilige Zielgruppe einen spürbaren Nutzen bietet", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ. Sie ergänzt: "Die ausgezeichneten Produkte setzen an sehr unterschiedlichen Stellen an – von der Prävention über die Absicherung neuer Risiken bis hin zu flexibleren Lösungen für veränderte Lebenssituationen.“Ein Schwerpunkt der ausgezeichneten Produkte liegt auf der. So bezieht Net IT by Hiscox Tätigkeiten rund um Entwicklung, Einsatz und Beratung von KI-Anwendungen ausdrücklich in den Versicherungsschutz einer IT-Haftpflicht ein.Auch die Anpassungsfähigkeit an individuelle Lebenssituationen und eine stärkere Zielgruppenorientierung spielten wichtige Rollen, etwa bei Plan D der Dortmunder Lebensversicherung. Dort berücksichtigt der Baustein „Der Gesundheitsprofi“ spezifische Fähigkeiten und Risiken von Beschäftigten im Gesundheitswesen.Ein weiterer Trend ist. So ermöglicht etwa die Photovoltaikversicherung allsafe solar von k+m auch die Absicherung älterer Photovoltaikanlagen bis zu einem Anlagenalter von 15 Jahren und schließt Batteriespeicher sowie Wallboxen im Grundschutz ein.Die Bewertung erfolgte anhand der beiden gleichgewichteten Kriterien Innovation und Nutzen. Bei der Innovation wurde unter anderem berücksichtigt, ob neue Produkte, Produktbausteine oder Leistungsbereiche entwickelt,oder fortschrittliche Technologien eingebunden wurden.Beim Nutzen standen beispielsweise der Mehrwert für Privat- und Geschäftskunden sowie für den Vertrieb im Mittelpunkt.Eine Auszeichnung erhielten jene Produkte, dieerreichten und damit mindestens das Qualitätsurteil „gut“ erzielten. Die vollständige Übersicht der ausgezeichneten Versicherungsprodukte ist in der Studiendokumentation enthalten.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag von ntv