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Produktvergleich: Die besten Produkte für Haus und Garten 2026

DISQ zeichnet Vergleichssieger unter Haushaltsgeräten aus: Innovatives, KI-gestütztes Verfahren

(lifePR) (Hamburg, )
Ob Dampfbügelstation, Akku-Heckenschere oder Gasgrill: Wer online nach Geräten für Haus und Garten sucht, sieht sich einer kaum noch überschaubaren Produktvielfalt gegenüber. Welche Modelle sich tatsächlich bewähren, zeigt eine zukunftsweisende Analyse des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ).

Für die Untersuchung hat das Marktforschungsinstitut die Produktvergleichsdatenbank von DISQTrust, einer Marke des DISQ, geprüft und zur Bewertung herangezogen.

Breites Datenfundament: Auszeichnungen nur für die Besten
  • Neuer Bewertungsansatz: Bei den Vergleichssiegern setzt das DISQ erstmals auf einen digitalen, KI-basierten Bewertungsansatz.
  • Langzeiterhebung: Anders als klassische, punktuelle Warentests bietet das DISQ damit einen Wegweiser, der auf 7,6 Millionen Datenpunkten fußt, die über ein Jahr lang gesammelt wurden.
  • Auszeichnung der Besten: DISQ zeichnet ausschließlich das jeweils bestplatzierte Produkt einer Kategorie aus.
Namhafte Marken sichern sich mehrere Top-Platzierungen

Exemplarisch für das innovative Vorgehen ergeben sich bislang 104 Produktkategorien aus den Bereichen Haushaltsgeräte sowie Haus & Garten. Insgesamt wurden in 224 Einzelkategorien die jeweiligen Vergleichssieger ermittelt.

Zu den Marken mit den meisten Auszeichnungen zählen
  • Philips mit fünf Vergleichssiegen im Bereich Haushaltsgeräte
  • Bosch und Bosch Hausgeräte mit jeweils sechs Auszeichnungen in Einzelkategorien wie Babyphone, Staubsauger oder Multikocher
  • Einhell mit 15 Vergleichssiegen im Bereich Haus & Garten
  • Weber mit 11 und Gardena mit 9 Siegen, in Kategorien wie Laubbläser, Holzkohlegrills oder Gartenschläuche
Ein Ergebnis, das die große Bandbreite der Produktwelten widerspiegelt.

Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ:

„Die schiere Zahl an Produkten, ob vor Ort oder im Onlinehandel, macht es Verbraucherinnen und Verbrauchern zunehmend schwer, eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Mit unserem Vergleichssieger-Test schaffen wir eine verlässliche und stets aktuelle Orientierung, die auf modernster Technologie beruht.“

KI-gestützte Analyse: Millionen Produkte werden überwacht

Im Zuge der Erhebung analysierte das DISQ über ein Jahr lang mithilfe künstlicher Intelligenz öffentlich zugängliche Online-Quellen wie Verkaufsplattformen, Herstellerangaben, Fachmedien und Nutzerforen. Ab Mai 2026 wurde die Auswertung der besten Produkte durchgeführt. Die Gesamtbewertung eines Produkts setzt sich aus vier Dimensionen zusammen: 
  • Kundenbewertung (50 %)
  • Markenreputation (20 %)
  • Verkaufsbeliebtheit (20 %)
  • technische Merkmale (10 %)
Der Score wird auf einer Skala von 40 bis 100 Punkten berechnet. Das jeweils bestbewertete Produkt einer Kategorie erhält die Auszeichnung „Vergleichssieger“.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:
Deutsches Institut für Service-Qualität

DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt dazu unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Bundesweit sind über 2.000 geschulte Testpersonen im Einsatz. Die Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und standardisierte Messverfahren zur Anwendung kommen, werden von einem interdisziplinären Team aus Soziologie, Ökonomie und Psychologie geleitet. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten so wertvolle Orientierung für ihre Kaufentscheidungen; Unternehmen profitieren von wichtigen Impulsen für ihr Qualitätsmanagement. Das DISQ arbeitet im Auftrag renommierter Print-Medien und TV-Sender – Auftragsstudien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum.

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