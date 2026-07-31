Produktvergleich: Die besten Produkte für Haus und Garten 2026

Für die Untersuchung hat das Marktforschungsinstitut die Produktvergleichsdatenbank von DISQTrust, einer Marke des DISQ, geprüft und zur Bewertung herangezogen.
Breites Datenfundament: Auszeichnungen nur für die Besten
- Neuer Bewertungsansatz: Bei den Vergleichssiegern setzt das DISQ erstmals auf einen digitalen, KI-basierten Bewertungsansatz.
- Langzeiterhebung: Anders als klassische, punktuelle Warentests bietet das DISQ damit einen Wegweiser, der auf 7,6 Millionen Datenpunkten fußt, die über ein Jahr lang gesammelt wurden.
- Auszeichnung der Besten: DISQ zeichnet ausschließlich das jeweils bestplatzierte Produkt einer Kategorie aus.
Exemplarisch für das innovative Vorgehen ergeben sich bislang 104 Produktkategorien aus den Bereichen Haushaltsgeräte sowie Haus & Garten. Insgesamt wurden in 224 Einzelkategorien die jeweiligen Vergleichssieger ermittelt.
Zu den Marken mit den meisten Auszeichnungen zählen
- Philips mit fünf Vergleichssiegen im Bereich Haushaltsgeräte
- Bosch und Bosch Hausgeräte mit jeweils sechs Auszeichnungen in Einzelkategorien wie Babyphone, Staubsauger oder Multikocher
- Einhell mit 15 Vergleichssiegen im Bereich Haus & Garten
- Weber mit 11 und Gardena mit 9 Siegen, in Kategorien wie Laubbläser, Holzkohlegrills oder Gartenschläuche
Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ:
„Die schiere Zahl an Produkten, ob vor Ort oder im Onlinehandel, macht es Verbraucherinnen und Verbrauchern zunehmend schwer, eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Mit unserem Vergleichssieger-Test schaffen wir eine verlässliche und stets aktuelle Orientierung, die auf modernster Technologie beruht.“
KI-gestützte Analyse: Millionen Produkte werden überwacht
Im Zuge der Erhebung analysierte das DISQ über ein Jahr lang mithilfe künstlicher Intelligenz öffentlich zugängliche Online-Quellen wie Verkaufsplattformen, Herstellerangaben, Fachmedien und Nutzerforen. Ab Mai 2026 wurde die Auswertung der besten Produkte durchgeführt. Die Gesamtbewertung eines Produkts setzt sich aus vier Dimensionen zusammen:
- Kundenbewertung (50 %)
- Markenreputation (20 %)
- Verkaufsbeliebtheit (20 %)
- technische Merkmale (10 %)
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:
Deutsches Institut für Service-Qualität