Kundenbefragung: Kosmetik- und Beauty-Studios 2026

Gesamtniveau: Die Anbieter erzielen im Durchschnitt 78,7 Punkte und erreichen so ein "gutes" Gesamtergebnis.

Die Anbieter erzielen im Durchschnitt 78,7 Punkte und erreichen so ein "gutes" Gesamtergebnis. Beratung: Im Schnitt 84,0 Punkte und damit ein “sehr gutes” Ergebnis – die größte Stärke der Branche.

Im Schnitt 84,0 Punkte und damit ein “sehr gutes” Ergebnis – die größte Stärke der Branche. Behandlungsergebnisse: Der zweitstärkste Teilbereich mit einem ebenfalls im Durchschnitt „sehr guten“ Kundenurteil und 83,3 Punkten.

Spitzenplatzierungen in den Teilbereichen Kundenservice, Behandlungsergebnis, Beratungskompetenz und Studiogestaltung.

Großes Angebotsspektrum, dabei gleichzeitig wenig Ärgernisse.

Verzeichnet die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft unter allen Anbietern.

Platz 2 in der Kategorie „Preise“ mit einem „guten" Ergebnis.

Bestes Ergebnis bei den Ärgernissen: Ihr Anteil fällt mit rund acht Prozent von allen Anbietern am niedrigsten aus.

Top 3 in den Bereichen Kundenservice und Behandlungsergebnis.

Spitzenposition bei den Preisen mit einem „guten“ Kundenurteil.

Platz 1 auch beim Angebotsspektrum mit einer „sehr guten“ Bewertung.

Sehr gute Ergebnisse und damit zweiter Platz in der Beratungskompetenz.

Kundenservice,

Behandlungsergebnis,

Preise,

Angebotsspektrum,

Beratungskompetenz

und Studiogestaltung.

Ob Haarentfernung, Gesichtsbehandlung oder Beratung zu Pflegekonzepten: Wer ein Kosmetik- oder Beauty-Studio besucht, erwartet ein gutes Ergebnis und eine kompetente Auskunft. Eine Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders ntv zeigt, wie zufrieden Kundinnen und Kunden mit sieben Studio-Filialisten sindTrotz guter Gesamtzufriedenheit und starken Ergebnissen für Beratung und Behandlungen gibt es für Kosmetik- und Beauty-Studios leichte Verbesserungsmöglichkeiten.So zeigt sich: Rund jeder Sechste der Befragten hat sich bereits über ein Studio geärgert. Die häufigsten Gründe hierfür sind lange Wartezeiten im Studio (26,1 Prozent) und Probleme bei der Terminfindung (19,3 Prozent).Auch bei den Preisen besteht aus Kundensicht Luft nach oben: Gut jeder fünfte Befragte sieht hier Nachholbedarf.„Die Studios überzeugen vor allem mit freundlichen und kompetenten Mitarbeitenden. Neun von zehn Befragten würden sich daher auch wieder für ihr Studio entscheiden. Wichtig: Kundinnen und Kunden erwarten verlässliche Termine und kurze Wartezeiten – hier sollten die Anbieter genauer hinsehen“, rät Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQWeitere Studios in der Befragung (alphabetisch): Cryopoint, Hairfree, Laserazor und Soft Skin.Das Deutsche Institut für Service-Qualität untersuchte von Juni bis September 2026 insgesamt sieben Kosmetik- und Beauty-Studios. In die Kundenbefragung über ein Online-Access-Panel flossen 565 Bewertungen von Kundinnen und Kunden ein, die in den letzten zwölf Monaten eine Leistung bei einem Kosmetik- oder Beauty-Studio in Anspruch genommen haben. In der Einzelauswertung wurden alle Anbieter berücksichtigt, die genug Kundenstimmen erhielten.Bewertet wurden die BereicheZudem wurden die Häufigkeit der Ärgernisse und die Weiterempfehlungsbereitschaft erfragt.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag von ntv