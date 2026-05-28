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Deutschlands Beste Online-Portale 2026

Renommierter Award für die besten Online-Portale: Feierliche Preisverleihung in Berlin

(lifePR) (Berlin, )
Sie sind aus unserem Leben kaum mehr wegzudenken, helfen uns bei Kaufentscheidungen, auf Jobsuche oder bei Reisebuchungen: Online-Portale spielen bei zahlreichen Entscheidungen eine immer größere Rolle. Welche Portale bei Nutzerinnen und Nutzern beliebt sind, zeigt der Award "Deutschlands Beste Online-Portale 2026", der vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv verliehen wird.

Die Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).

Insgesamt 45.515 Kundenstimmen bilden das Fundament für die Auszeichnung, die dieses Jahr in 70 Kategorien verliehen wird. Zu den Preisträgern zählen Branchengrößen wie Check24, Booking.com und Immowelt ebenso wie spezialisierte Anbieter wie Heizöl24 oder Ausbildung.de. "Online-Portale sind zu unverzichtbaren Alltagswerkzeugen geworden, die Verbraucher in vielerlei Hinsicht informieren und bei der Auswahl und Buchung von Leistungen unterstützen. Mit unserem Award würdigen wir alle Anbieter, die ihre Kundinnen und Kunden mit guten Angeboten und hoher Servicequalität überzeugen", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Die Auszeichnung der besten Online-Portale sorgt für Transparenz und bietet eine gute Orientierungshilfe, denn Kundenurteile bilden sich aus persönlichen Erfahrungen. Niemand kann besser beurteilen, wie gut und empfehlenswert ein Online-Portal ist, als die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst."


Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucher-befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice und Internetauftritt/App gemessen. Zudem wurde die Weiterempfehlungs-bereitschaft erfragt. Bewertet wurden insgesamt 605 Portale; in die Einzelauswertung gelangten 587 Unternehmen, die genug Stimmen erhielten. Es gingen insgesamt 45.515 Kundenmeinungen ein.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt dazu unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Bundesweit sind über 2.000 geschulte Testpersonen im Einsatz. Die Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und standardisierte Messverfahren zur Anwendung kommen, werden von einem interdisziplinären Team aus Soziologie, Ökonomie und Psychologie geleitet. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten so wertvolle Orientierung für ihre Kaufentscheidungen; Unternehmen profitieren von wichtigen Impulsen für ihr Qualitätsmanagement. Das DISQ arbeitet im Auftrag renommierter Print-Medien und TV-Sender – Auftragsstudien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum.

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