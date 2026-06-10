Award: Deutschlands Qualitäts-Sieger 2026

Die Basis für die Vergabe der Auszeichnungen in 55 verschiedenen Award-Kategorien bilden insgesamt 34.800 Kundenmeinungen. „Unser Award macht sichtbar, welche Unternehmen in puncto Qualität tatsächlich einhalten, was sie versprechen. Die Ergebnisse bieten damit eine wertvolle Orientierung für alle Verbraucherinnen und Verbraucher", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.
Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: „Der Award passt hervorragend zum Anspruch unserer transparenten Berichterstattung. Er zeigt auf, welche Unternehmen beim Thema Qualität die Nase vorn haben."
Im Zuge einer bevölkerungsrepräsentativen Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit in den Bereichen Produkt- und Dienstleistungsqualität, Angebot, Kundenservice sowie Zuverlässigkeit untersucht. Dabei wurden zahlreiche Einzelkriterien berücksichtigt, darunter
- Wertigkeit,
- Langlebigkeit und Verarbeitung der Produkte,
- Nutzen und Funktionalität,
- die Erfüllung von Kundenbedürfnissen,
- die Verlässlichkeit von Produkten und Dienstleistungen,
- Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail, Chat und Social Media,
- die Qualität der Reaktionen auf Kundenanfragen
- sowie der Informationsgehalt und die Benutzerfreundlichkeit der Websites.
Insgesamt wurden 487 Unternehmen bewertet; in die Einzelauswertung gingen 456 Anbieter ein, die genug Stimmen erhielten. Je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Unternehmen werden pro Kategorie bis zu drei Preisträger ausgezeichnet.