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Ansprechpartner:in Frau Jasmin Deiter
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Award: Deutschlands Qualitäts-Sieger 2026

Qualität als Kaufanreiz – Über 34.000 Kundenurteile bestimmen die stärksten Anbieter in 55 Kategorien

(lifePR) (Hamburg/Köln, )
Egal ob Dienstleister oder Produzent – wer überzeugende Qualität liefert, gewinnt das Vertrauen seiner Kunden. Genau das würdigt der Award „Deutschlands Qualitäts-Sieger". Bereits zum zweiten Mal vergeben das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv gemeinsam diese Auszeichnung an Unternehmen, die durch herausragende Qualität überzeugen. (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Die Basis für die Vergabe der Auszeichnungen in 55 verschiedenen Award-Kategorien bilden insgesamt 34.800 Kundenmeinungen. „Unser Award macht sichtbar, welche Unternehmen in puncto Qualität tatsächlich einhalten, was sie versprechen. Die Ergebnisse bieten damit eine wertvolle Orientierung für alle Verbraucherinnen und Verbraucher", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: „Der Award passt hervorragend zum Anspruch unserer transparenten Berichterstattung. Er zeigt auf, welche Unternehmen beim Thema Qualität die Nase vorn haben."

Im Zuge einer bevölkerungsrepräsentativen Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit in den Bereichen Produkt- und Dienstleistungsqualität, Angebot, Kundenservice sowie Zuverlässigkeit untersucht. Dabei wurden zahlreiche Einzelkriterien berücksichtigt, darunter
  • Wertigkeit,
  • Langlebigkeit und Verarbeitung der Produkte,
  • Nutzen und Funktionalität,
  • die Erfüllung von Kundenbedürfnissen,
  • die Verlässlichkeit von Produkten und Dienstleistungen,
  • Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail, Chat und Social Media,
  • die Qualität der Reaktionen auf Kundenanfragen
  • sowie der Informationsgehalt und die Benutzerfreundlichkeit der Websites.
Darüber hinaus floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Befragten in die Bewertung ein.

Insgesamt wurden 487 Unternehmen bewertet; in die Einzelauswertung gingen 456 Anbieter ein, die genug Stimmen erhielten. Je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Unternehmen werden pro Kategorie bis zu drei Preisträger ausgezeichnet.

DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt dazu unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Bundesweit sind über 2.000 geschulte Testpersonen im Einsatz. Die Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und standardisierte Messverfahren zur Anwendung kommen, werden von einem interdisziplinären Team aus Soziologie, Ökonomie und Psychologie geleitet. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten so wertvolle Orientierung für ihre Kaufentscheidungen; Unternehmen profitieren von wichtigen Impulsen für ihr Qualitätsmanagement. Das DISQ arbeitet im Auftrag renommierter Print-Medien und TV-Sender – Auftragsstudien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum.

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