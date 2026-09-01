Der digitale Nachlass – der blinde Fleck vieler Nachfolgeplanungen

Dabei hinterlässt heute fast jeder Mensch digitale Vermögenswerte und digitale Spuren. E-Mail-Konten, Cloud-Speicher, Online-Banking, Kryptowährungen oder Social-Media-Profile sind längst fester Bestandteil unseres privaten und beruflichen Lebens. Im Erbfall können sie jedoch zu erheblichen rechtlichen und praktischen Problemen führen – selbst dann, wenn die Erbfolge eindeutig geregelt ist.
Was gehört eigentlich zum digitalen Nachlass?
Der digitale Nachlass umfasst weit mehr als Facebook- oder Instagram-Konten. Dazu gehören unter anderem:
- Online-Banking und Wertpapierdepots
- Kryptowährungen und digitale Wallets
- E-Mail-KontenCloud-Speicher mit Dokumenten und Fotos
- Domains und Webseiten
- Online-Shops und digitale Geschäftsmodelle
- Streaming- und Bezahldienste
- Kundenkonten bei Online-Händlern
- digitale Abonnements
- berufliche Software- und Cloudzugänge
Rechtlich vererbbar – praktisch oft unzugänglich
Viele Menschen gehen davon aus, dass ein Erbschein sämtliche Probleme löst. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Der Bundesgerichtshof hat bereits mit seinem Urteil vom 12. Juli 2018 (Az. III ZR 183/17) entschieden, dass digitale Nutzerkonten grundsätzlich vererblich sind. Erben treten damit grundsätzlich in die Rechtsstellung des Verstorbenen ein. Doch zwischen der rechtlichen Berechtigung und der tatsächlichen Zugriffsmöglichkeit besteht häufig eine erhebliche Lücke.
Ein Erbschein enthält keine Passwörter.
Er ersetzt keine PIN.
Er überwindet keine Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Und er hilft auch nicht weiter, wenn der einzige Private Key einer Kryptowallet dauerhaft verloren gegangen ist. Genau hierin liegt heute eines der größten Risiken des digitalen Nachlasses.
Die eigentlichen Probleme beginnen oft erst nach dem Erbfall
In der Beratungspraxis zeigt sich immer häufiger ein ähnliches Bild:Die Erben wissen zwar, dass Vermögen vorhanden sein muss. Sie wissen jedoch häufig nicht,
- welche Konten existieren,
- bei welchen Anbietern Verträge bestehen,
- welche Cloud-Dienste genutzt wurden,
- ob Kryptowährungen vorhanden sind,
- oder wo sich die notwendigen Zugangsdaten befinden.
Auch moderne Sicherheitsmechanismen können den Zugriff erheblich erschweren. Zwei-Faktor-Authentifizierungen, Authenticator-Apps oder gesperrte Smartphones führen immer wieder dazu, dass Erben trotz bestehender Rechtsposition zunächst keinen Zugriff auf wichtige Konten erhalten.
Unternehmer sollten besonders aufmerksam sein
Für Unternehmer gewinnt dieses Thema zusätzlich an Bedeutung. Nicht selten hängen wesentliche Unternehmensprozesse an digitalen Zugängen:
- Firmenwebseiten
- Hosting-Verträge
- Cloud-Anwendungen
- Lizenzverwaltungen
- Kundenportale
- Social-Media-Kanäle
- E-Mail-Postfächer
- digitale Werbekonten
Vorsorge bedeutet heute auch digitale Vorsorge
Der digitale Nachlass sollte deshalb heute fester Bestandteil jeder Nachfolgeplanung sein. Dazu gehören insbesondere:
- eine vollständige Übersicht aller digitalen Vermögenswerte,
- eine strukturierte Dokumentation wichtiger Zugänge,
- der Einsatz eines seriösen Passwortmanagers,
- klare Regelungen darüber, wer im Ernstfall Zugriff erhalten soll,
- die Abstimmung mit Testament, Vollmachten und sonstigen Nachfolgeregelungen,
- sowie eine regelmäßige Aktualisierung dieser Unterlagen.
Digitale Vermögenswerte werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen
Mit der fortschreitenden Digitalisierung wächst auch die wirtschaftliche Bedeutung digitaler Vermögenswerte. Während früher Briefe, Aktenordner oder Sparbücher den Nachlass prägten, sind es heute zunehmend Online-Konten, Cloud-Daten, digitale Verträge und virtuelle Vermögenswerte.
Wer diese Entwicklung bei seiner Nachfolgeplanung ignoriert, riskiert nicht nur organisatorische Probleme für die Erben. Im Einzelfall können erhebliche Vermögenswerte dauerhaft verloren gehen oder nur mit großem Aufwand gesichert werden.
Gerade deshalb sollte der digitale Nachlass nicht erst nach einem Todesfall zum Thema werden, sondern bereits bei der laufenden Vermögens- und Nachfolgeplanung berücksichtigt werden.
Empfehlung für die Praxis
Die Vermögensnachfolge hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Während früher vor allem Immobilien, Bankkonten und Wertpapierdepots im Mittelpunkt standen, gehören heute auch digitale Vermögenswerte selbstverständlich zum Nachlass. Ihr wirtschaftlicher und persönlicher Wert ist oft erheblich – ebenso wie die Schwierigkeiten, die entstehen können, wenn nach einem Todesfall niemand weiß, welche digitalen Konten existieren oder wie darauf zugegriffen werden kann.
Eine gute Nachfolgeplanung beantwortet deshalb nicht nur die Frage, wer das Vermögen erhalten soll. Sie berücksichtigt ebenso, wie die Erben später tatsächlich auf dieses Vermögen zugreifen können. Ein Testament allein ersetzt keine Passwörter, kein Erbschein überwindet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und kein Gericht kann einen verlorenen Private Key einer Kryptowallet wiederherstellen.
Wer seinen digitalen Nachlass frühzeitig strukturiert, Zugangsmöglichkeiten dokumentiert und diese sinnvoll in die persönliche Nachfolgeplanung integriert, schafft Klarheit und Sicherheit – für sich selbst und vor allem für die Menschen, die eines Tages Verantwortung übernehmen müssen.
Der digitale Nachlass ist deshalb längst kein Randthema der Digitalisierung mehr, sondern ein fester Bestandteil einer modernen Vermögens- und Nachfolgeplanung. Wer ihn rechtzeitig berücksichtigt, schützt nicht nur Werte, sondern erspart seinen Angehörigen in einer ohnehin belastenden Situation unnötige Unsicherheiten und vermeidbare Schwierigkeiten.