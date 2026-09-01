Der digitale Nachlass – der blinde Fleck vieler Nachfolgeplanungen

Online-Banking und Wertpapierdepots

Kryptowährungen und digitale Wallets

E-Mail-KontenCloud-Speicher mit Dokumenten und Fotos

Domains und Webseiten

Online-Shops und digitale Geschäftsmodelle

Streaming- und Bezahldienste

Kundenkonten bei Online-Händlern

digitale Abonnements

berufliche Software- und Cloudzugänge

welche Konten existieren,

bei welchen Anbietern Verträge bestehen,

welche Cloud-Dienste genutzt wurden,

ob Kryptowährungen vorhanden sind,

oder wo sich die notwendigen Zugangsdaten befinden.

Firmenwebseiten

Hosting-Verträge

Cloud-Anwendungen

Lizenzverwaltungen

Kundenportale

Social-Media-Kanäle

E-Mail-Postfächer

digitale Werbekonten

eine vollständige Übersicht aller digitalen Vermögenswerte,

eine strukturierte Dokumentation wichtiger Zugänge,

der Einsatz eines seriösen Passwortmanagers,

klare Regelungen darüber, wer im Ernstfall Zugriff erhalten soll,

die Abstimmung mit Testament, Vollmachten und sonstigen Nachfolgeregelungen,

sowie eine regelmäßige Aktualisierung dieser Unterlagen.

Wer seine Vermögensnachfolge regelt, denkt in der Regel an Immobilien, Bankkonten, Wertpapierdepots oder Unternehmensbeteiligungen. Testament, Vorsorgevollmacht und Erbvertrag sind für viele selbstverständlich geworden. Ein Bereich bleibt jedoch häufig unbeachtet – obwohl er inzwischen nahezu jeden betrifft: der digitale Nachlass.Dabei hinterlässt heute fast jeder Mensch digitale Vermögenswerte und digitale Spuren. E-Mail-Konten, Cloud-Speicher, Online-Banking, Kryptowährungen oder Social-Media-Profile sind längst fester Bestandteil unseres privaten und beruflichen Lebens. Im Erbfall können sie jedoch zu erheblichen rechtlichen und praktischen Problemen führen – selbst dann, wenn die Erbfolge eindeutig geregelt ist.Der digitale Nachlass umfasst weit mehr als Facebook- oder Instagram-Konten. Dazu gehören unter anderem:Gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmern können diese digitalen Werte einen erheblichen wirtschaftlichen Wert besitzen. Domains, Hosting-Zugänge, Cloud-Anwendungen oder geschäftliche E-Mail-Konten sind häufig unverzichtbare Bestandteile des Unternehmens.Viele Menschen gehen davon aus, dass ein Erbschein sämtliche Probleme löst. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Der Bundesgerichtshof hat bereits mit seinem Urteil vom 12. Juli 2018 (Az. III ZR 183/17) entschieden, dass digitale Nutzerkonten grundsätzlich vererblich sind. Erben treten damit grundsätzlich in die Rechtsstellung des Verstorbenen ein. Doch zwischen der rechtlichen Berechtigung und der tatsächlichen Zugriffsmöglichkeit besteht häufig eine erhebliche Lücke.Ein Erbschein enthält keine Passwörter.Er ersetzt keine PIN.Er überwindet keine Zwei-Faktor-Authentifizierung.Und er hilft auch nicht weiter, wenn der einzige Private Key einer Kryptowallet dauerhaft verloren gegangen ist. Genau hierin liegt heute eines der größten Risiken des digitalen Nachlasses.In der Beratungspraxis zeigt sich immer häufiger ein ähnliches Bild:Die Erben wissen zwar, dass Vermögen vorhanden sein muss. Sie wissen jedoch häufig nicht,Besonders kritisch ist dies bei Kryptowährungen. Anders als bei klassischen Bankkonten gibt es häufig keine zentrale Stelle, die verlorene Zugangsdaten ersetzen kann. Ist der Private Key nicht mehr auffindbar, bleibt das Vermögen in vielen Fällen dauerhaft unzugänglich – obwohl die Erben rechtlich Eigentümer geworden sind.Auch moderne Sicherheitsmechanismen können den Zugriff erheblich erschweren. Zwei-Faktor-Authentifizierungen, Authenticator-Apps oder gesperrte Smartphones führen immer wieder dazu, dass Erben trotz bestehender Rechtsposition zunächst keinen Zugriff auf wichtige Konten erhalten.Für Unternehmer gewinnt dieses Thema zusätzlich an Bedeutung. Nicht selten hängen wesentliche Unternehmensprozesse an digitalen Zugängen:Sind diese Zugänge ausschließlich einer Person bekannt, kann ein plötzlicher Todesfall erhebliche organisatorische und wirtschaftliche Folgen haben. Das Unternehmen gehört zwar den Erben oder Nachfolgern – der Zugriff auf zentrale Geschäftsprozesse ist jedoch zunächst nicht möglich.Der digitale Nachlass sollte deshalb heute fester Bestandteil jeder Nachfolgeplanung sein. Dazu gehören insbesondere:Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Passwörter ungeschützt aufzubewahren. Vielmehr sollte eine sichere und nachvollziehbare Lösung gewählt werden, die den berechtigten Personen im Ernstfall den notwendigen Zugang ermöglicht.Mit der fortschreitenden Digitalisierung wächst auch die wirtschaftliche Bedeutung digitaler Vermögenswerte. Während früher Briefe, Aktenordner oder Sparbücher den Nachlass prägten, sind es heute zunehmend Online-Konten, Cloud-Daten, digitale Verträge und virtuelle Vermögenswerte.Wer diese Entwicklung bei seiner Nachfolgeplanung ignoriert, riskiert nicht nur organisatorische Probleme für die Erben. Im Einzelfall können erhebliche Vermögenswerte dauerhaft verloren gehen oder nur mit großem Aufwand gesichert werden.Gerade deshalb sollte der digitale Nachlass nicht erst nach einem Todesfall zum Thema werden, sondern bereits bei der laufenden Vermögens- und Nachfolgeplanung berücksichtigt werden.Die Vermögensnachfolge hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Während früher vor allem Immobilien, Bankkonten und Wertpapierdepots im Mittelpunkt standen, gehören heute auch digitale Vermögenswerte selbstverständlich zum Nachlass. Ihr wirtschaftlicher und persönlicher Wert ist oft erheblich – ebenso wie die Schwierigkeiten, die entstehen können, wenn nach einem Todesfall niemand weiß, welche digitalen Konten existieren oder wie darauf zugegriffen werden kann.Eine gute Nachfolgeplanung beantwortet deshalb nicht nur die Frage, wer das Vermögen erhalten soll. Sie berücksichtigt ebenso, wie die Erben später tatsächlich auf dieses Vermögen zugreifen können. Ein Testament allein ersetzt keine Passwörter, kein Erbschein überwindet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und kein Gericht kann einen verlorenen Private Key einer Kryptowallet wiederherstellen.Wer seinen digitalen Nachlass frühzeitig strukturiert, Zugangsmöglichkeiten dokumentiert und diese sinnvoll in die persönliche Nachfolgeplanung integriert, schafft Klarheit und Sicherheit – für sich selbst und vor allem für die Menschen, die eines Tages Verantwortung übernehmen müssen.Der digitale Nachlass ist deshalb längst kein Randthema der Digitalisierung mehr, sondern ein fester Bestandteil einer modernen Vermögens- und Nachfolgeplanung. Wer ihn rechtzeitig berücksichtigt, schützt nicht nur Werte, sondern erspart seinen Angehörigen in einer ohnehin belastenden Situation unnötige Unsicherheiten und vermeidbare Schwierigkeiten.