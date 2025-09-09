Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035104

Rolf Klein Family Office Camesstr. 59 47807 Krefeld, Deutschland http://www.rk-insight.de
Ansprechpartner:in
Logo der Firma Rolf Klein Family Office

Neues Buch zur Ruhestandsplanung

Der dritte Teil der Erfolgsformel-Trilogie von Rolf Klein

(lifePR) (Krefeld, )
 

Die Weichen für die Zukunft stellen

Die Zeit, die wir im Ruhestand verbringen, hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verlängert. Mit steigender Lebenserwartung und dem Wunsch nach einem finanziell unabhängigen und erfüllten Lebensabend gewinnt die Altersvorsorge zunehmend an Bedeutung.

Doch während viele von uns große Pläne für die Zukunft schmieden, wird die finanzielle Basis für die Ruhestandsplanung oft vernachlässigt – sei es aus Unwissenheit, Zeitmangel oder dem Gefühl, dass der Ruhestand noch in weiter Ferne liegt oder Sie bereits finanziellen Entscheidungen getroffen haben, die aber zu hinterfragen sind.

Denn eines ist sicher: Eine gute Ruhestandsplanung beginnt mit einem Plan – Ihrem Finanzplan. Egal in welcher Lebensphase Sie sich befinden!

In meinem Buch werden die relevanten Themen zur Altersvorsorge und Ruhestandsplanung beschrieben.

Dieses Buch soll Ihnen helfen, den komplexen Dschungel der Altersvorsorge und Ruhestandsplanung zu durchdringen. Es geht nicht nur darum, sich finanziell abzusichern, sondern auch darum, ein Leben zu gestalten, das Ihren persönlichen Zielen und Wünschen entspricht. Egal, ob Sie am Anfang Ihrer Karriere stehen, mitten im Berufsleben, kurz vor dem Ruhestand oder bereits den Ruhestand genießen – es ist nie zu früh oder zu spät, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen.

Das Buch “Erfolgsformel Ruhestandsplanung“ bietet Ihnen solide inhaltliche Grundlagen sowie praxisnahe Beispiele. Es ist das dritte Buch zur „Erfolgsformel-Trilogie“. Weitere Titel sind „Erfolgsformel Liechtenstein“ sowie „Erfolgsformel Vermögensschutz“.

Mehr Informationen unter https://www.erfolgsformel-ruhestandsplanung.de

Website Promotion

Website Promotion
Website zur Ruhestandsplanung

Rolf Klein Family Office

Rolf Klein
Ökonom, Publizist und zertifizierter Finanzplaner
Camesstraße 59, 47807 Krefeld
Telefon: +49 (0) 2151 / 313148
E-Mail: klein@rk-insight.de
Internet: www.rk-insight.de

Lösungen für Privathaushalte, Unternehmer und Unternehmen

Mit meinen rund 40 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche möchte ich Sie dabei begleiten, die Komplexität des Finanzmarktes und der Wirtschaft zu durchdringen, sodass Sie Ihren individuellen Nutzen daraus ziehen. Mein Engagement liegt in der finanziellen Bildung und Aufklärung mit den damit verbundenen Lösungen.

Ich bin davon überzeugt, dass finanzielle Bildung und Aufklärung der Schlüssel zur persönlichen Freiheit sind. Finanzielle Entscheidungen, die letztendlich Sie treffen müssen, hängen auch vom Verständnis für die eigene finanzielle Situation ab.

Mein Ansatz ist es, individuell auf die Bedürfnisse meiner Mandanten einzugehen, sie zu begleiten und aufzuklären. Ich sehe mich daher als Ihr Berater, Mentor und Wegweiser. Egal ob es um Steuer- oder Erbrechtsthemen oder um die Altersvorsorge und Geldanlage oder um Immobilien und Versicherungsthemen geht.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.