Neues Buch zur Ruhestandsplanung
Der dritte Teil der Erfolgsformel-Trilogie von Rolf Klein
Die Weichen für die Zukunft stellen
Die Zeit, die wir im Ruhestand verbringen, hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verlängert. Mit steigender Lebenserwartung und dem Wunsch nach einem finanziell unabhängigen und erfüllten Lebensabend gewinnt die Altersvorsorge zunehmend an Bedeutung.
Doch während viele von uns große Pläne für die Zukunft schmieden, wird die finanzielle Basis für die Ruhestandsplanung oft vernachlässigt – sei es aus Unwissenheit, Zeitmangel oder dem Gefühl, dass der Ruhestand noch in weiter Ferne liegt oder Sie bereits finanziellen Entscheidungen getroffen haben, die aber zu hinterfragen sind.
Denn eines ist sicher: Eine gute Ruhestandsplanung beginnt mit einem Plan – Ihrem Finanzplan. Egal in welcher Lebensphase Sie sich befinden!
In meinem Buch werden die relevanten Themen zur Altersvorsorge und Ruhestandsplanung beschrieben.
Dieses Buch soll Ihnen helfen, den komplexen Dschungel der Altersvorsorge und Ruhestandsplanung zu durchdringen. Es geht nicht nur darum, sich finanziell abzusichern, sondern auch darum, ein Leben zu gestalten, das Ihren persönlichen Zielen und Wünschen entspricht. Egal, ob Sie am Anfang Ihrer Karriere stehen, mitten im Berufsleben, kurz vor dem Ruhestand oder bereits den Ruhestand genießen – es ist nie zu früh oder zu spät, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen.
Das Buch “Erfolgsformel Ruhestandsplanung“ bietet Ihnen solide inhaltliche Grundlagen sowie praxisnahe Beispiele. Es ist das dritte Buch zur „Erfolgsformel-Trilogie“. Weitere Titel sind „Erfolgsformel Liechtenstein“ sowie „Erfolgsformel Vermögensschutz“.
