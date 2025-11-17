Aktuelles zur Wegzugsbesteuerung

Die Wegzugsbesteuerung nach § 6 Außensteuergesetz (AStG) stellt für Steuerpflichtige mit erheblichen Kapitalanlagen ein zentrales Risiko dar. Investmentfonds und ETFs fielen bis 2024 als typische Fondsanteile (Sondervermögen) grundsätzlich nicht unter § 6 AStG.
Ab 1.1.2025 führt das Jahressteuergesetz 2024 (JStG) aber eine Wegzugsbesteuerung nach dem Investmentsteuergesetz (InvStG) für Investmentanteile ein (an § 6 AStG angelehnt).
Sie greift, wenn innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens 1 % der Anteile an einem Fonds gehalten wurde oder die Anschaffungskosten pro Fonds ≥ 500.000 € betragen. Wichtig: Die 500.000-€-Grenze gilt je Fonds, nicht fondsübergreifend.
Sie greift insbesondere in folgenden Fällen:
- bei wesentlichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften ab einer Beteiligungsquote von 1% (§ 17 EStG),
- bei Fonds- oder ETF-Anlagen, deren Anschaffungskosten die Grenze von 500.000 € überschreiten (§ 6 AStG).
Beispiel für die Wegzugsbesteuerung für Fondsanteile
Herr Müller lebt in Deutschland und hält Fondsanteile im Wert von 2.000.000 €. Die Anschaffungskosten der Fondsanteile betragen 1.000.000 €.
2 Mio € Marktwert der Fondsanteile – 1 Mio € Anschaffungskosten = 1 Mio € fiktiver Gewinn
Im Gegensatz zu § 17 EStG (Kapitalgesellschaften) gilt hier 100 % des fiktiven Gewinns sind steuerpflichtig.
Bei einem angenommenen persönlichen Steuersatz von 42 % werden (1.000.000 € × 42 % =) 420.000 € Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlags und ggf. Kirchensteuer fällig.
Herr Müller muss beim Wegzug in die Schweiz sofort 420.000 € Einkommensteuer zahlen, obwohl er seine Fondsanteile gar nicht verkauft hat. Statt der pauschaler Abgeltungsteuer greift der individuelle Einkommensteuersatz. Das steht ausdrücklich in den Gesetzesbegründungen. Die Wegzugsbesteuerung soll das Teileinkünfteverfahren (bei § 17 EStG) bzw. die volle Einkommensteuerpflicht (bei Fondsanteilen nach InvStG) auslösen und nicht die 25 %-Pauschale.
Achtung! Die „Freibeträge“ liegen aktuell sehr hoch – sind sie auch. Aber diese Regelung kann jederzeit geändert und die „Freibeträge“ reduziert werden. Es sind ja keine Naturgesetze.
Die Lösung!
Dem gegenüber eröffnet insbesondere die Nutzung einer Liechtensteiner Wealth-Police einen steuerlich relevanten Gestaltungsspielraum. Hier liegt die Fondsanlage im Eigentum der Versicherungsgesellschaft; der Versicherungsnehmer hält lediglich einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag. Damit qualifiziert sich eine Liechtensteiner Wealth-Police nicht als steuerlich relevante Beteiligung im Sinne des AStG und bleibt folglich von der Wegzugsbesteuerung unberührt.
Selbst zweistellige Millionenbeträge innerhalb einer Liechtensteiner Wealth-Police lösen keine Wegzugsbesteuerung aus. Die Besteuerung erfolgt erst bei Rückkauf oder Auszahlung und richtet sich dann nach dem Steuerrecht des Ansässigkeitsstaates des Versicherungsnehmers.
Fazit
