Aktuelles zur Wegzugsbesteuerung

Liechtensteiner Wealth-Police versus Bankdepot

Wer darüber nachdenkt aus Deutschland auszuwandern muss sich mit dem Thema der Wegzugsbesteuerung auseinandersetzen.

Die Wegzugsbesteuerung nach § 6 Außensteuergesetz (AStG) stellt für Steuerpflichtige mit erheblichen Kapitalanlagen ein zentrales Risiko dar. Investmentfonds und ETFs fielen bis 2024 als typische Fondsanteile (Sondervermögen) grundsätzlich nicht unter § 6 AStG.

Ab 1.1.2025 führt das Jahressteuergesetz 2024 (JStG) aber eine Wegzugsbesteuerung nach dem Investmentsteuergesetz (InvStG) für Investmentanteile ein (an § 6 AStG angelehnt).

Sie greift, wenn innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens 1 % der Anteile an einem Fonds gehalten wurde oder die Anschaffungskosten pro Fonds ≥ 500.000 € betragen. Wichtig: Die 500.000-€-Grenze gilt je Fonds, nicht fondsübergreifend.

Sie greift insbesondere in folgenden Fällen:
  • bei wesentlichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften ab einer Beteiligungsquote von 1% (§ 17 EStG),
  • bei Fonds- oder ETF-Anlagen, deren Anschaffungskosten die Grenze von 500.000 € überschreiten (§ 6 AStG).
In beiden Konstellationen wird bei einem Wegzug ein fiktiver Veräußerungsgewinn angesetzt, mit unmittelbarer Steuerpflicht, auch ohne tatsächliche Liquiditätszuflüsse.

Beispiel für die Wegzugsbesteuerung für Fondsanteile

Herr Müller lebt in Deutschland und hält Fondsanteile im Wert von 2.000.000 €. Die Anschaffungskosten der Fondsanteile betragen 1.000.000 €.

2 Mio € Marktwert der Fondsanteile – 1 Mio € Anschaffungskosten = 1 Mio € fiktiver Gewinn

Im Gegensatz zu § 17 EStG (Kapitalgesellschaften) gilt hier 100 % des fiktiven Gewinns sind steuerpflichtig.

Bei einem angenommenen persönlichen Steuersatz von 42 % werden (1.000.000 € × 42 % =) 420.000 € Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlags und ggf. Kirchensteuer fällig.

Herr Müller muss beim Wegzug in die Schweiz sofort 420.000 € Einkommensteuer zahlen, obwohl er seine Fondsanteile gar nicht verkauft hat. Statt der pauschaler Abgeltungsteuer greift der individuelle Einkommensteuersatz. Das steht ausdrücklich in den Gesetzesbegründungen. Die Wegzugsbesteuerung soll das Teileinkünfteverfahren (bei § 17 EStG) bzw. die volle Einkommensteuerpflicht (bei Fondsanteilen nach InvStG) auslösen und nicht die 25 %-Pauschale.

Achtung!  Die „Freibeträge“ liegen aktuell sehr hoch – sind sie auch. Aber diese Regelung kann jederzeit geändert und die „Freibeträge“ reduziert werden. Es sind ja keine Naturgesetze.

Die Lösung!

Dem gegenüber eröffnet insbesondere die Nutzung einer Liechtensteiner Wealth-Police einen steuerlich relevanten Gestaltungsspielraum. Hier liegt die Fondsanlage im Eigentum der Versicherungsgesellschaft; der Versicherungsnehmer hält lediglich einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag. Damit qualifiziert sich eine Liechtensteiner Wealth-Police nicht als steuerlich relevante Beteiligung im Sinne des AStG und bleibt folglich von der Wegzugsbesteuerung unberührt.

Selbst zweistellige Millionenbeträge innerhalb einer Liechtensteiner Wealth-Police lösen keine Wegzugsbesteuerung aus. Die Besteuerung erfolgt erst bei Rückkauf oder Auszahlung und richtet sich dann nach dem Steuerrecht des Ansässigkeitsstaates des Versicherungsnehmers.

Fazit

Für Personen bzw. Familien, die sich mit dem Wegzug aus Deutschland beschäftigen, bietet die Private Wealth-Police der Vienna-Life Lebensversicherung AG (www.vienna-life.li) einen effektiven Schutz vor der Wegzugsbesteuerung und ist ein zentraler Bestandteil einer strategisch geplanten internationalen Vermögensstruktur.

Umfangreiche Informationen zum Finanzplatz Liechtenstein und Liechtensteiner Wealth-Policen finden Sie im Fachbuch „Erfolgsformel Liechtenstein“ unter www.erfolgsformel-liechtenstein.de

