Neuzugang im DINZLER Sortiment:

DINZLER Kaffeerösterei AG

Die DINZLER Kaffeerösterei, die seit 2011 am Irschenberg im Bayerischen Voralpenland beheimatet ist, ist ein familiengeführtes Unternehmen das sich voll und ganz dem Kaffee verschrieben hat. “Das Erfolgsrezept der Rösterei ist einfach: Familie, jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Kaffee und Kaffeemaschinen, aber vor allem eine leidenschaftliche Liebe zum Kaffee und ein extrem hoher Qualitätsanspruch.” So beschreibt Katrin Richter selbst die Entwicklungen der letzten Jahre.



Kaffee trinkt man nicht gegen Durst oder Hunger. Kaffee genießt man. Der Tag beginnt mit einer Tasse Kaffee und endet als Abschluss eines guten Essens mit einem Espresso. Er bereichert kleine Pausen und vollendet gute Gespräche. Nehmen Sie sich Zeit und gehen mit uns auf die Reise des Kaffeegenusses. Denn diesen hat

sich die DINZLER Kaffeerösterei seit seiner Firmengründung 1950 durch Otto Dinzler zur Aufgabe gemacht. Für wahre Genießer ist feinster Kaffee Lebensqualität.



Den hohen Anspruch teilt DINZLER mit einigen handverlesenen Kaffeebauern auf der ganzen Welt. Diese versucht DINZLER ausfindig zu machen und dort direkt den Rohkaffee ohne Zwischenhändler oder der Börse zu beziehen. Doch wer ins Sortiment aufgenommen werden möchte, muss strenge Tests durchlaufen: „Wir bekommen viele Anfragen und Zusendungen von Kaffeeproben. Diese werden dann erst einmal Probe geröstet, verkostet und in einem kleinen Gremium – bestehend aus dem Röstmeister und der Familie – beurteilt. Wenn sie gut sind, übernehmen wir sie.“ so DINZLER Röstmeister Max Bauer. Dabei immer eine Herzensangelegenheit: Das Thema Nachhaltigkeit.

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