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DINZLER Kaffeerösterei AG Wendling 15 83737 Irschenberg, Deutschland http://www.dinzler.de
Ansprechpartner:in Frau Katrin Richter 08025992250
Logo der Firma DINZLER Kaffeerösterei AG

Neuzugang im DINZLER Sortiment:

Kaffee Kenia Karogoto bringt die Vielfalt kenianischer Kaffeekultur nach Deutschland

(lifePR) (Irschenberg, )
Mit dem neuen Kenia Karogoto erweitert die DINZLER Kaffeerösterei ihr Sortiment um einen außergewöhnlichen Filterkaffee aus den Hochlagen Kenias. Der Rohkaffee stammt aus der Region Nyeri am Fuß des Mount Kenya und wird direkt von der Tekangu-Kooperative bezogen, deren Bauern ihre Ernte an die Karogoto Coffee Factory liefern. 

Die langsam gereiften Kaffeekirschen wachsen in den fruchtbaren Höhenlagen rund um Karatina und werden sorgfältig von Hand geerntet sowie nass aufbereitet. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort und den direkten Handel ohne Zwischenhändler setzt DINZLER bewusst auf Transparenz, faire Preise und langfristige Qualität. 

Neben der herausragenden Qualität war für DINZLER vor allem die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort ausschlaggebend. Der direkte Handel mit der Tekangu-Kooperative unterstützt langfristige und nachhaltige Strukturen in der Region. Denn guter Kaffee bedeutet bei DINZLER mehr als Geschmack: Er kann Perspektiven schaffen, lokale Projekte fördern und Menschen vor Ort langfristig stärken. Für Kaffees, die diese Anforderungen erfüllen, hat DINZLER das eigene Siegel “DINZLER direkt gehandelt” etabliert.

In der DINZLER Kaffeerösterei am Irschenberg in Oberbayern wird der Rohkaffee anschließend im schonenden Langzeit-Trommelröstverfahren veredelt. Das Ergebnis ist ein eleganter, ausgesprochen fruchtiger Filterkaffee mit Noten von schwarzer Johannisbeere, feinen würzigen Nuancen von Lakritze und einer angenehmen Süße. Klar strukturiert, ausgewogen und mit besonders weichem Mundgefühl – typisch für Spitzenkaffees aus Kenia.  

„Mit dem Kaffee Kenia Karogoto holen wir einen Kaffee ins Sortiment, der Herkunft, Qualität und handwerkliche Sorgfalt in besonderer Weise verbindet. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort und die außergewöhnlichen Bedingungen in den kenianischen Hochlagen machen diesen Kaffee zu etwas ganz Besonderem“, sagt Katrin Richter, Vorständin der DINZLER Kaffeerösterei. 

Der DINZLER Kaffee Kenia Karogoto ist ab sofort online unter www.dinzler.de sowie vor Ort am Irschenberg erhältlich.

Produktinformationen DINZLER Kaffee Karogoto: 
dinzler.de/shop

Mehr Informationen zu DINZLER direct trade Kaffee;
https://www.dinzler.de/kaffeeroesterei/direct-trade

Mehr Informationen zur Zusammenarbeit der Kaffeerösterei mit der Kaffee-Factory: 
dinzler.de/plantagenprofil

Für Muster-Anfragen wenden Sie sich gerne an presse@dinzler.de

Anlagen

DINZLER Kaffeerösterei AG

Die DINZLER Kaffeerösterei, die seit 2011 am Irschenberg im Bayerischen Voralpenland beheimatet ist, ist ein familiengeführtes Unternehmen das sich voll und ganz dem Kaffee verschrieben hat. “Das Erfolgsrezept der Rösterei ist einfach: Familie, jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Kaffee und Kaffeemaschinen, aber vor allem eine leidenschaftliche Liebe zum Kaffee und ein extrem hoher Qualitätsanspruch.” So beschreibt Katrin Richter selbst die Entwicklungen der letzten Jahre.

Kaffee trinkt man nicht gegen Durst oder Hunger. Kaffee genießt man. Der Tag beginnt mit einer Tasse Kaffee und endet als Abschluss eines guten Essens mit einem Espresso. Er bereichert kleine Pausen und vollendet gute Gespräche. Nehmen Sie sich Zeit und gehen mit uns auf die Reise des Kaffeegenusses. Denn diesen hat
sich die DINZLER Kaffeerösterei seit seiner Firmengründung 1950 durch Otto Dinzler zur Aufgabe gemacht. Für wahre Genießer ist feinster Kaffee Lebensqualität.

Den hohen Anspruch teilt DINZLER mit einigen handverlesenen Kaffeebauern auf der ganzen Welt. Diese versucht DINZLER ausfindig zu machen und dort direkt den Rohkaffee ohne Zwischenhändler oder der Börse zu beziehen. Doch wer ins Sortiment aufgenommen werden möchte, muss strenge Tests durchlaufen: „Wir bekommen viele Anfragen und Zusendungen von Kaffeeproben. Diese werden dann erst einmal Probe geröstet, verkostet und in einem kleinen Gremium – bestehend aus dem Röstmeister und der Familie – beurteilt. Wenn sie gut sind, übernehmen wir sie.“ so DINZLER Röstmeister Max Bauer. Dabei immer eine Herzensangelegenheit: Das Thema Nachhaltigkeit.

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