Neuzugang im DINZLER Sortiment:
Kaffee Kenia Karogoto bringt die Vielfalt kenianischer Kaffeekultur nach Deutschland
Die langsam gereiften Kaffeekirschen wachsen in den fruchtbaren Höhenlagen rund um Karatina und werden sorgfältig von Hand geerntet sowie nass aufbereitet. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort und den direkten Handel ohne Zwischenhändler setzt DINZLER bewusst auf Transparenz, faire Preise und langfristige Qualität.
Neben der herausragenden Qualität war für DINZLER vor allem die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort ausschlaggebend. Der direkte Handel mit der Tekangu-Kooperative unterstützt langfristige und nachhaltige Strukturen in der Region. Denn guter Kaffee bedeutet bei DINZLER mehr als Geschmack: Er kann Perspektiven schaffen, lokale Projekte fördern und Menschen vor Ort langfristig stärken. Für Kaffees, die diese Anforderungen erfüllen, hat DINZLER das eigene Siegel “DINZLER direkt gehandelt” etabliert.
In der DINZLER Kaffeerösterei am Irschenberg in Oberbayern wird der Rohkaffee anschließend im schonenden Langzeit-Trommelröstverfahren veredelt. Das Ergebnis ist ein eleganter, ausgesprochen fruchtiger Filterkaffee mit Noten von schwarzer Johannisbeere, feinen würzigen Nuancen von Lakritze und einer angenehmen Süße. Klar strukturiert, ausgewogen und mit besonders weichem Mundgefühl – typisch für Spitzenkaffees aus Kenia.
„Mit dem Kaffee Kenia Karogoto holen wir einen Kaffee ins Sortiment, der Herkunft, Qualität und handwerkliche Sorgfalt in besonderer Weise verbindet. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort und die außergewöhnlichen Bedingungen in den kenianischen Hochlagen machen diesen Kaffee zu etwas ganz Besonderem“, sagt Katrin Richter, Vorständin der DINZLER Kaffeerösterei.
Der DINZLER Kaffee Kenia Karogoto ist ab sofort online unter www.dinzler.de sowie vor Ort am Irschenberg erhältlich.
Produktinformationen DINZLER Kaffee Karogoto:
dinzler.de/shop
Mehr Informationen zu DINZLER direct trade Kaffee;
https://www.dinzler.de/kaffeeroesterei/direct-trade
Mehr Informationen zur Zusammenarbeit der Kaffeerösterei mit der Kaffee-Factory:
dinzler.de/plantagenprofil
Für Muster-Anfragen wenden Sie sich gerne an presse@dinzler.de