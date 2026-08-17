DINZLER bringt erste Wiesn-Edition auf den Markt
Eine Hommage an bayerische Kaffeekultur und das Lebensgefühl der Wiesn
Seit Generationen ist DINZLER in Oberbayern verwurzelt. Mit den Ursprüngen in Bischofswiesen bei Berchtesgaden und dem heutigen Standort am Irschenberg prägen regionale Verbundenheit, handwerkliche Röstkunst und die Begeisterung für bayerische Genusskultur das Familienunternehmen. Die neue Wiesn-Edition greift genau dieses Lebensgefühl auf und macht es in einer Tasse Kaffee erlebbar.
Die Wiesn ist weit mehr als ein Volksfest – sie steht für Gemeinschaft, Tradition und besondere Genussmomente. Die DINZLER Wiesn-Edition möchte dieses Gefühl auf eigene Art erlebbar machen und Menschen ein Stück Wiesn mit nach Hause geben.
Geschmacklich orientieren sich die beiden limitierten Röstungen an den Aromen, die viele mit einem Wiesn-Besuch verbinden: Gebrannte Mandeln, feine Schokoladennoten, Karamell und eine ausgewogene Süße verleihen den Kaffees ihren unverwechselbaren Charakter. Geröstet werden beide Editionen mit viel Leidenschaft am DINZLER Standort in Irschenberg.
Die limitierte Wiesn-Edition ist ab dem Start der Rosenheimer Wiesn im DINZLER Online-Shop sowie bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.
Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link. Für Muster-Anfragen wenden Sie sich gerne an presse@dinzler.de.
Informationen für Händler
Interessierte Händlerinnen und Händler, die die limitierte Wiesn-Edition in ihr Sortiment aufnehmen möchten, können sich an das Vertriebsteam der DINZLER Kaffeerösterei wenden:
Tel +49 8025 99 225 0 florian.unterleitner@dinzler.de