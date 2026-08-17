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DINZLER Kaffeerösterei AG Wendling 15 83737 Irschenberg, Deutschland http://www.dinzler.de
Ansprechpartner:in Frau Katrin Richter 08025992250
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DINZLER bringt erste Wiesn-Edition auf den Markt

Eine Hommage an bayerische Kaffeekultur und das Lebensgefühl der Wiesn

(lifePR) (Irschenberg, )
Am 29.08. und damit pünktlich zur bayerischen Volksfest-Saison bringt die DINZLER Kaffeerösterei erstmals eine limitierte Wiesn-Kaffee-Edition auf den Markt, die bis zum Ende des Münchner Oktoberfests oder so lange der Vorrat reicht, verfügbar sein wird. Als erste Kaffeerösterei widmet DINZLER den wichtigsten Volksfesten in Bayern eine eigene saisonale Röstung – bestehend aus einem Wiesn-Kaffee und einem Wiesn-Espresso.

Seit Generationen ist DINZLER in Oberbayern verwurzelt. Mit den Ursprüngen in Bischofswiesen bei Berchtesgaden und dem heutigen Standort am Irschenberg prägen regionale Verbundenheit, handwerkliche Röstkunst und die Begeisterung für bayerische Genusskultur das Familienunternehmen. Die neue Wiesn-Edition greift genau dieses Lebensgefühl auf und macht es in einer Tasse Kaffee erlebbar.

Die Wiesn ist weit mehr als ein Volksfest – sie steht für Gemeinschaft, Tradition und besondere Genussmomente. Die DINZLER Wiesn-Edition möchte dieses Gefühl auf eigene Art erlebbar machen und Menschen ein Stück Wiesn mit nach Hause geben.

Geschmacklich orientieren sich die beiden limitierten Röstungen an den Aromen, die viele mit einem Wiesn-Besuch verbinden: Gebrannte Mandeln, feine Schokoladennoten, Karamell und eine ausgewogene Süße verleihen den Kaffees ihren unverwechselbaren Charakter. Geröstet werden beide Editionen mit viel Leidenschaft am DINZLER Standort in Irschenberg.

Die limitierte Wiesn-Edition ist ab dem Start der Rosenheimer Wiesn im DINZLER Online-Shop sowie bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.

Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link. Für Muster-Anfragen wenden Sie sich gerne an presse@dinzler.de.

Informationen für Händler
Interessierte Händlerinnen und Händler, die die limitierte Wiesn-Edition in ihr Sortiment aufnehmen möchten, können sich an das Vertriebsteam der DINZLER Kaffeerösterei wenden:
Tel +49 8025 99 225 0 florian.unterleitner@dinzler.de

Anlagen

DINZLER Kaffeerösterei AG

Die DINZLER Kaffeerösterei, die seit 2011 am Irschenberg im Bayerischen Voralpenland beheimatet ist, ist ein familiengeführtes Unternehmen das sich voll und ganz dem Kaffee verschrieben hat. “Das Erfolgsrezept der Rösterei ist einfach: Familie, jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Kaffee und Kaffeemaschinen, aber vor allem eine leidenschaftliche Liebe zum Kaffee und ein extrem hoher Qualitätsanspruch.” So beschreibt Katrin Richter selbst die Entwicklungen der letzten Jahre.

Kaffee trinkt man nicht gegen Durst oder Hunger. Kaffee genießt man. Der Tag beginnt mit einer Tasse Kaffee und endet als Abschluss eines guten Essens mit einem Espresso. Er bereichert kleine Pausen und vollendet gute Gespräche. Nehmen Sie sich Zeit und gehen mit uns auf die Reise des Kaffeegenusses. Denn diesen hat
sich die DINZLER Kaffeerösterei seit seiner Firmengründung 1950 durch Otto Dinzler zur Aufgabe gemacht. Für wahre Genießer ist feinster Kaffee Lebensqualität.

Den hohen Anspruch teilt DINZLER mit einigen handverlesenen Kaffeebauern auf der ganzen Welt. Diese versucht DINZLER ausfindig zu machen und dort direkt den Rohkaffee ohne Zwischenhändler oder der Börse zu beziehen. Doch wer ins Sortiment aufgenommen werden möchte, muss strenge Tests durchlaufen: „Wir bekommen viele Anfragen und Zusendungen von Kaffeeproben. Diese werden dann erst einmal Probe geröstet, verkostet und in einem kleinen Gremium – bestehend aus dem Röstmeister und der Familie – beurteilt. Wenn sie gut sind, übernehmen wir sie.“ so DINZLER Röstmeister Max Bauer. Dabei immer eine Herzensangelegenheit: Das Thema Nachhaltigkeit.

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