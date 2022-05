#pflegebrauchtaufwind: Aktion auf dem Dach der Landesgeschäftsstellet

Luftballon-Start am Tag der Pflege am 12. Mai 2022, 13 Uhr

In den zwei Jahren der Corona-Pandemie haben die Pflegenden mit großem Einsatz pflegebedürftige Menschen begleitet, gepflegt, versorgt und geschützt. Zum „Internationalen Tag der Pflege“ am 12. Mai ruft die Diakonie Württemberg dazu auf, den Einsatz von Pflegenden zu würdigen und ihre Forderungen ernst zu nehmen.



„Die Pflegenden verdienen Respekt, Wertschätzung, Anerkennung und endlich bessere Arbeitsbedingungen – die Pflege braucht Aufwind“, sagt Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg. Diesen Aufwind könne die Pflege auch durch eine höhere Sichtbarkeit von Pflege in der Gesellschaft bekommen. Auch die gesellschaftliche und politische Gleichwertigkeit der Pflege in allen Disziplinen sei zielführend. Es brauche endlich eine Parität zwischen Krankenhaus und Altenhilfe. Die jüngst angekündigten Corona-Bonuszahlungen zeigten hier eine andere Entwicklung.



Dr. Kornelius Knapp, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Württemberg, verweist auf notwendige Weichenstellungen für die Zukunft: „Der Pflegeberuf muss noch attraktiver gestaltet werden. Wir setzen uns dafür ein, damit junge Menschen einen pflegerischen Beruf ergreifen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege gerne weiterarbeiten.“



In einer von der Diakonie Deutschland und dem Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) initiierten Social-Media-Aktion unter dem Motto „#pflegebrauchtaufwind“ werden passend zum Motto Luftballons steigen gelassen. Auf kleinen Karten sollen Wünsche und Forderungen geschrieben und an heliumgefüllten Ballons von den Pflegenden in den Himmel geschickt werden. So wird der Pflege symbolisch „Aufwind“ verliehen. Die Luftballons sind plastikfrei und biologisch abbaubar. Fotos der Aktion werden im Anschluss über die sozialen Medien verbreitet.



Die Diakonie Württemberg lädt zum gemeinsamen Luftballon-Start auf dem Dach ihrer Landesgeschäftsstelle ein:



am Donnerstag, 12. Mai 2022, ab 12.45 Uhr

13 Uhr gemeinsamer Luftballonstart

Heilbronner Straße 180

70191 Stuttgart



Ihre Gesprächspartner sind:



Dr. Kornelius Knapp Vorstand Sozialpolitik, Diakonie Württemberg



Gabriele Hönes Abteilungsleiterin Gesundheit, Alter, Pflege Diakonie Württemberg



Der internationale „Tag der Pflege“ (auch „Tag der Krankenpflege“, „International Nurses Day“) ist am 12. Mai 2022. Er wird in Deutschland seit 1967 veranstaltet. Dieses Jahr lautet das Motto der Diakonie in Deutschland „#pflegebrauchtaufwind“.