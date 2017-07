Ehrung für Werkrealschüler

Linda Foschiatti, Wittumschule Gemeinschaftsschule, Urbach

Nele Gläsner, Grund- und Werkrealschule, Kuppenheim

Diana Stephan, Grund- und Werkrealschule, Rheinau

Thore Mandl, Werkrealschule Hohenbergschule, Albstadt

Celine Schillinger, Schulverbund Ubstadt-Weiher, Ubstadt-Weiher

Leonie Schneider, Michael-Buck-Gemeinschaftsschule, Ertingen

Julia Taubert, Heinrich-Schickhardt-Schule Gemeinschaftsschule, Bad Boll

Melanie Vollmer, Werkrealschule Auguste-Ganther-Schule, Oberkirch

Jasmin Weßenberger, Gemeinschaftsschule, Klettgau

Nicolas Winterhalder, Realschule / Werkrealschule, Löffingen

Gemeinsam mit dem Kultusministerium haben Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg heute zum fünften Mal Schülerinnen und Schüler mit dem Landespreis Werkrealschule ausgezeichnet. Die zehn Absolventen der Werkrealschule kommen aus ganz Baden-Württemberg und haben im Wahlpflichtfach „Gesundheit und Soziales“ mit hervorragenden Leistungen abgeschlossen.Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks Württemberg, freute sich über das große Interesse und den Einsatz der Preisträger. Dies sei ein wichtiges Engagement für ein gelingendes gesellschaftliches Miteinander und für Menschen, die Unterstützung brauchen, so Kaufmann.Susanne Hartmann vom Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg freute sich, dass sich die jungen Menschen in der Schule und in ihrer Freizeit mit sozialen Themen beschäftigen und engagieren: "Sie sind sensibel für menschliche Sorgen und Nöte und packen auch an. Das ist beeindruckend."Im Vorfeld der Preisverleihung im Neuen Schloss In Stuttgart bekamen die zehn Preisträger einen hautnahen Einblick in verschiedene Arbeitsbereiche von Diakonie und Caritas. Zusammen mit ihren Familien und Lehrern unternahm eine Gruppe einen Stadtspaziergang mit ehemals wohnungslosen Menschen. Die andere Gruppe besuchte die Einrichtung Schlupfwinkel und kam dort ins Gespräch mit Jugendlichen, deren Zuhause die Straße ist.Für die Auswahl der Preisträger der zehnten Klasse Werkrealschule waren nicht nur die fachlichen, überfachlichen und praktischen Kenntnisse entscheidend. Auch die Rückmeldungen der Einrichtungen, in denen die Schüler Praktika absolviert hatten, galten als Bewertungskriterium. Außerdem zählten besonderes ehrenamtliches und soziales Engagement.Um die engagiertesten Schüler ausfindig zu machen, fordert das Kultusministerium unmittelbar nach den Werkrealschulprüfungen sämtliche Werkrealschulen im Land auf, die beste Schülerin und den besten Schüler des Wahlpflichtfachs zu nennen. Die Staatlichen Schulämter sichten dann die Unterlagen, das Kultusministerium und die Kooperationspartner Caritas und Diakonie wählten die zehn Preisträger aus.Neben dem Wahlpflichtfach „Gesundheit und Soziales“ wurden je zehn Absolventen mit den Landespreisen „Wirtschaft und Informationstechnik“ sowie „Natur und Technik“ geehrt. Diese werden getragen von der Würth-Stiftung beziehungsweise der Porsche AG.