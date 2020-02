Keine Narrenfreiheit am Arbeitsplatz

Anspruch auf Freistellung gibt es für die närrische Zeit nur, wenn dies ausdrücklich in einem Tarifvertrag, einer Be­triebsvereinbarung oder im Arbeitsvertrag geregelt ist. Auch wenn eine solche Regelung nicht besteht, kann sich ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung aus einer sogenannten „betrieblichen Übung“ ergeben.Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Urteil vom 3. Sep­tember 1993 – 17 Sa 584/93) hat entschieden, dass ein Anspruch auf bezahlte Arbeitsbefreiung besteht, wenn der Arbeitgeber über drei Jahre hinweg vorbehaltlos und ohne jede Einschränkung an Rosenmontag bezahlte Arbeitsbefreiung gewährt.Gibt es keinen allgemeinen Anspruch auf Freizeit, müssen Arbeitnehmer*innen entweder Urlaub einbrin­gen oder Überstunden abfeiern.Wenn der Arbeitgeber den Urlaub nicht genehmigt, sollte die/der Arbeitnehmer*in sich keinesfalls selbst beurlauben oder versuchen, den Urlaub mit der Drohung zu erzwingen, er werde sonst an diesem Tag krank werden: Bei Androhung von Krankheit im Falle der Nichtgewährung von Urlaub droht die fristlose Kündigung (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. März 2009 – 2 AZR 251/07).Wenn sie schon arbeiten müssen, wollen manche Jecken sich wenigstens bei der Arbeit verkleiden, um etwas Frohsinn in den Betrieb zu bringen. Ob das erlaubt ist, hängt auch davon ab, wo man arbeitet und ob man Kundenkontakt hat.Die traditionelle Pappnase mag an der Bäckereitheke als nette Auflockerung gelten, am Bankschalter ist sie fehl am Platz. Außerdem müssen die Vorschriften des Arbeitsschutzes gewahrt werden: Auch in Kar­nevalshochburgen darf der Bauhelm nicht gegen eine Narrenkappe eingetauscht werden.Beim Dresscode hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht, weil es sich um Fragen der Ordnung im Betrieb handelt. Die zwingenden Vorschriften des Arbeitsschutzes stehen dabei nicht zur Disposition.Alkohol trinken nur, wenn es erlaubtEbenfalls eine Frage der Ordnung im Betrieb ist es, ob Beschäftigte an Karneval oder zu anderen Gele­genheiten Alkohol trinken dürfen (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. Februar 1990 – Az.:1 ABR 11/89). Besteht kein Betriebsrat, kann der Arbeitgeber dies aufgrund seines Weisungsrechts eigenmächtig re­geln.Auf jeden Fall darf der Alkoholkonsum nicht dazu führen, dass Beschäftigte ihre Leistungsfähigkeit ver­lieren. Er muss die Arbeit ordnungsgemäß auch nach dem Alkoholgenuss ausüben können.Aus demselben Grund dürfen Beschäftigte nicht während der Arbeit den Karnevalsumzug im Fernsehen verfolgen. Denn Fernsehen lenkt in der Regel von der eigentlichen Arbeit zu sehr ab.Anders ist dies bei Radioübertragungen: Wenn der/die Arbeitnehmer*in den arbeitsvertraglichen Pflichten trotzdem nachkommen kann, stellt das Radiohören keine Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten dar (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 14. Januar 1986 – Az.: 1 ABR 75/83).In Betrieben ohne Betriebsrat kann der Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts das Radiohören generell oder zu bestimmten Zeiten untersagen. In Betrieben mit Betriebsrat kann eine solche Regelung nicht einseitig erfolgen: Die Frage des Radiohörens betrifft die Ordnung im Betrieb und ist daher mitbe­stimmungspflichtig.Es ist gängiger Brauch, männlichen Kollegen und insbesondere Vorgesetzten an Weiberfastnacht die Krawatte abzuschneiden. Besonders in den Karnevalshochburgen haben sich die potentiellen Opfer in der Regel darauf eingestellt und dürften hieran keinen Anstoß nehmen.Wer nicht möchte, dass ihm die Krawatte abgeschnitten wird, sollte zumindest an Weiberfachnacht Kra­watte im Schrank lassen oder nur eine tragen, auf die er gut verzichten kann. Derartige Vorkehrungen vermeiden spätere Rechtsstreitigkeiten und fördern den Betriebsfrieden.Dennoch ist Vorsicht geboten: Das Abschneiden der Krawatte stellt eine Sachbeschädigung dar, das Opfer darf sich also grundsätzlich dagegen wehren. So hat das Amtsgericht Essen entschieden, dass das ungewollte Abschneiden einer Krawatte zu einer Schadensersatzpflicht führt (ArbG Essen, Urteil vom 3. Februar 1988 – 20 C 691/87).Alaaf und Helau – Karneval auch am Arbeitsplatz?Rosenmontag ist kein FeiertagAngriff an Weiberfastnacht / Wieverfastelovend / Weiberfasching kostet ArbeitsplatzAuch freigestellte Arbeitnehmer dürfen mitfeiern