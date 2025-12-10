Umfrage: Gesundheit ist der wichtigste Vorsatz fürs neue Jahr

Was war gut in diesem Jahr? Was könnte besser sein? Der Jahreswechsel ist eine willkommene Gelegenheit, um gute Vorsätze zu fassen. Beliebt sind Vorhaben, die die Gesundheit fördern: mit dem Rauchen aufhören, mit Sport anfangen, auf die Ernährung achten. Aber natürlich gibt es auch andere Lebensbereiche. Die DEVK wollte es genauer wissen und hat beim Meinungsforschungsunternehmen Civey eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse zeigen: Gesundheit steht ganz oben auf dem Wunschzettel der Deutschen für 2026.Befragt wurden 2.000 Männer und Frauen, die gesetzlich krankenversichert sind – stellvertretend für die 74,5 Millionen Menschen, die nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit in Deutschland bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Die Ergebnisse sind repräsentativ und zeigen die Bedeutung der Gesundheit für jede und jeden persönlich, aber auch für die Gesellschaft. Denn 44 Prozent sagen, dass ihre guten Vorsätze die Gesundheit betreffen. Fast ein Drittel ist bei der Frage unschlüssig. Andere Lebensbereiche landen jedoch in der Umfrage weit abgeschlagen. Familie und Partnerschaft kommen mit fast 15 Prozent nur auf Platz zwei der guten Vorsätze. Hier wollen sich 18 Prozent der Männer stärker engagieren, aber nur knapp 12 Prozent der Frauen. Freizeit und Berufsleben erzielen jeweils Werte unter 5 Prozent, sodass nur wenig gute Vorsätze darauf entfallen.Spannend ist, wie sich die Prioritäten im Laufe des Lebens verändern. So zeigt der Blick auf die nach Alter ausgewerteten Ergebnisse, dass Gesundheit bei den unter 30-Jährigen nur eine geringe Rolle spielt. Partnerschaft und Familie sind deutlich wichtiger. In der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen sagen schon mehr als ein Viertel, dass sie gute Vorsätze für ihr Wohlbefinden haben. Ab 50 stehen gesundheitliche Wünsche deutlich mehr im Fokus und ab 65 nehmen sich mehr als die Hälfte der Befragten hier persönlich etwas vor, um sich im neuen Jahr fitter zu fühlen.„Viele Menschen möchten im neuen Jahr mehr für ihre Gesundheit tun, das ist ein großartiger Vorsatz“, sagt Martin Wierer, Vorstand der DEVK Krankenversicherungs-AG. „Gute Vorsätze brauchen starke Partner. Mit unseren Krankenzusatzversicherungen schließen wir Versorgungslücken und machen individuelle Gesundheitswünsche möglich: von Heilpraktiker- und Naturheilkunde-Leistungen über die chefärztliche Behandlung im Krankenhaus bis zu hochwertigem Zahnersatz.“Der Umfrage zufolge besitzen gut 27 Prozent der gesetzlich Versicherten in Deutschland einen solchen extra Schutz für ihre Gesundheit – rund 9 Prozent hätten gerne einen. In der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen sagen sogar knapp 21 Prozent, dass sie zwar keine entsprechende Absicherung haben, sich aber eine private Krankenzusatzpolice wünschen. Hier können Arbeitgeber ihren Beschäftigten einen echten Mehrwert bieten: mit einer betrieblichen Krankenversicherung. So sagen 65 Prozent der Erwerbstätigen, die gesetzlich abgesichert sind, dass sie es attraktiv fänden, wenn ihr Arbeitgeber für sie diesen gesundheitlichen Benefit bezahlen würde.Der internationale Tag der allgemeinen Gesundheitsversorgung erinnert daran, wie wichtig ein verlässliches Gesundheitssystem für alle ist. Die Umfrageergebnisse zeigen: Für die Menschen in Deutschland ist das eigene Wohlbefinden nicht nur ein Vorsatz, sondern ein zentrales Bedürfnis. Wer gesund ist, kann aktiv am Leben teilnehmen, für andere da sein und Herausforderungen meistern. Damit dieser Wunsch Wirklichkeit wird, braucht es persönliche Anstrengungen genauso wie passende Angebote und Beratung.Informationen zu Krankenzusatzversicherungen der DEVK finden Sie hier: