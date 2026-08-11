BaFin genehmigt Verschmelzung von Freeyou Insurance AG und DEVK

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Verschmelzung der Freeyou Insurance AG auf die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG genehmigt. Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 ist die Tochtergesellschaft der DEVK damit vollständig in den Mutterkonzern integriert. Die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG ist dabei Rechtsnachfolgerin der Freeyou Insurance AG.



Im Rahmen des Zusammenschlusses übernimmt die DEVK sämtliche bestehenden Versicherungsverträge unverändert. Für die Kundinnen und Kunden der Freeyou Insurance AG ändert sich dadurch nichts. Der bestehende Versicherungsschutz bleibt erhalten. Bereits gemeldete sowie künftige Schäden werden weiterhin ordnungsgemäß bearbeitet und reguliert, sodass für Versicherte keine Nachteile entstehen.



Versicherungsschutz bleibt bestehen



„Mit der Genehmigung der BaFin schließen wir einen wichtigen Integrationsprozess erfolgreich ab. Für unsere Kundinnen und Kunden bleiben Leistungen, Versicherungsschutz und Service nahtlos erhalten. Gleichzeitig bündeln wir Kompetenzen und schaffen klare Strukturen innerhalb der DEVK“, sagt Dietmar Scheel, Vorstand für Personal und Vertrieb. Die Freeyou Insurance AG war seit 2018 als digitale Versicherungstochter der DEVK am Markt aktiv. Mit der nun genehmigten Verschmelzung findet die schrittweise Integration in den DEVK-Konzern ihren Abschluss.



Kompetenzen bleiben erhalten



Auch für die Mitarbeitenden ist der Übergang zur DEVK weitgehend abgeschlossen. Mehr als 80 Prozent der ehemaligen Freeyou-Mitarbeitenden haben sich für einen Wechsel zur DEVK entschieden und ihre Tätigkeit bereits in verschiedenen Bereichen des Konzerns aufgenommen. So bleiben wertvolle Kompetenzen und Erfahrungen aus dem Freeyou-Umfeld innerhalb der DEVK erhalten.



Hayuno AG bleibt eigenständig



Die Verschmelzung betrifft ausschließlich die Freeyou Insurance AG als Risikoträger. Die frühere Freeyou AG hatte sich bereits aus dem Vermittlergeschäft zurückgezogen und firmiert heute unter dem Namen Hayuno AG. Das Unternehmen entwickelt digitale und KI-basierte Lösungen für die Versicherungsbranche und bleibt rechtlich eigenständig.

(lifePR) (