Save the Date: Preisverleihung DRK Medienpreis 2023

Ein unvergesslicher Abend voller Spannung, Emotionen und inspirierender Geschichten erwartet Sie! Am 17. August um 18 Uhr findet in der Bremischen Bürgerschaft die Preisverleihung des DRK Medienpreises 2023 statt. Hier werden bereits zum 17. Mal herausragende journalistische Beiträge gewürdigt, die sozialpolitische Themen beleuchten und Menschen in unvorhergesehenen Lebenssituationen zeigen.Aus einer beeindruckenden Anzahl von über 200 Einsendungen hat eine unabhängige Jury, bestehend aus erfahrenen Medienschaffenden und Medienexpert:innen, die besten Beiträge in den Kategorien Text, Audio, Video und Social Media ausgewählt.Die preisgekrönten Arbeiten sowie ihre Autor:innen werden im Rahmen der feierlichen Preisverleihung am 17. August enthüllt.Der DRK Medienpreis steht unter der Schirmherrschaft von Antje Grotheer, der Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft.An der Preisverleihung wird Vizepräsidentin Sahhanim Görgü-Philipp teilnehmen.Die Preisverleihung wird von DRK-Vizepräsident Dr. Volkmar Schön begleitet. Durch das Programm führt die beliebte Moderatorin Kirsten Rademacher, bekannt aus dem täglichen TV-Magazin "buten un binnen" (Radio Bremen).Der DRK Medienpreis 2023 wird großzügig von Bremer Sponsor:innen unterstützt und ist mit einem Gesamtwert von 12.000 Euro dotiert. Wir danken AOK, DIAKO, Sparkasse und Neusta für ihre wertvolle Unterstützung. Dank der Bremer Unternehmen ist der DRK Medienpreis mit insgesamt 12.000 Euro dotiert. Partner der Verleihung ist zudem das ATLANTIC Grand Hotel Bremen.Der DRK Kreisverband Bremen e.V. organisiert diesen renommierten Preis bereits seit 2004. Die Arbeiten werden von einer unabhängigen Jury gesichtet, die aus angesehenen Journalist:innen und Online-Redakteur:innen besteht.Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich dazu ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und darüber zu berichten.Bitte melden Sie sich bis zum 15. August mit Ihren Namen und der Angabe Ihrer Redaktion per E-Mail an:Weitere Informationen finden Sie unter: www.drk-medienpreis.de und www.drk-bremen.de