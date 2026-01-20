DRK-Medienpreis 2026 ausgeschrieben

Im Jahr 2026 wird der DRK-Medienpreis zum 20. Mal ausgelobt und feiert damit ein besonderes Jubiläum. Zwei Jahrzehnte kontinuierlicher Auszeichnungen belegen, wie sehr sich dieser Preis als fester Bestandteil der deutschen Medienlandschaft etabliert hat. Die wiederkehrend hohe Qualität der Einreichungen und die breite Aufmerksamkeit zeigen eindrucksvoll, welche Bedeutung der Preis für journalistische Arbeiten mit starkem humanitärem Fokus inzwischen gewonnen hat.
Für den Preis können Arbeiten eingereicht werden, die im Jahr 2025 in deutschen Medien veröffentlicht wurden. Die Beiträge können Menschen zeigen, die sich für andere einsetzen. Sie können aber auch Phänomene des Zusammenlebens auf herausragende Weise in den Mittelpunkt stellen. Ausgezeichnet werden journalistische Beiträge in den Kategorien Text, Audio, Video und Social Media von einer unabhängigen Jury aus Medienexpertinnen und Medienexperten. Der Formatvielfalt sind keine Grenzen gesetzt: ob Berichte, Features, Podcasts, Social-Media-Auftritte, Kommentare oder Reportagen. Welche Voraussetzungen die Einreichungen erfüllen müssen, entnehmen Sie bitte den folgenden Hinweisen oder unserem Webauftritt unter https://drk-medienpreis.de/
Der DRK-Medienpreis ist mit einem Preisgeld von insgesamt 12.000 Euro dotiert. Die renommierte Auszeichnung wird vom DRK-Kreisverband Bremen e. V. ausgeschrieben.
Im vergangenen Jahr wurden folgende Werke und Autorinnen und Autoren mit dem DRK-Medienpreis ausgezeichnet: In der Kategorie Text erhielt Malte Henk den Preis für seinen Beitrag „Wie weit weg ist Buchenwald?“ (DIE ZEIT, 11. April 2024). In der Kategorie Audio wurde Gesa Ufer für ihre Deutschlandfunk-Sendung „Blackbox Behindertenfahrdienste“ vom 23. September 2024 ausgezeichnet. Der Preis in der Kategorie Video ging an Philipp Grüll und Erik Häußler für ihre ARD/BR-Reportage „Ausgesetzt in der Wüste – Europas tödliche Flüchtlingspolitik“, veröffentlicht am 1. November 2024. In der Kategorie Social Media wurde die Medienmacherin Lena Büter geehrt, die 2024 mit ihrem Kanal „lena.kinderfragen“ auf TikTok, Instagram und YouTube hervorstach. Die Jury würdigte alle ausgezeichneten Beiträge als herausragende journalistische und dokumentarische Arbeiten, die gesellschaftlich relevante Themen mit besonderer menschlicher Tiefe und hoher publizistischer Qualität sichtbar machen.
Die Auswahl der Gewinner:innen erfolgt durch eine unabhängige, neunköpfige Jury. Mitglieder der Jury sind ausgewiesene Fachleute aus den Bereichen Journalismus, digitale Medien und Kommunikation:
- Janet Binder, Freiberufliche Journalistin mit Agentur- und dpa-Erfahrung
- Tanja Krämer, Redakteurin bei der Bremer Tageszeitungen AG
- Felix Krömer, Moderator, u. a. bekannt aus „buten un binnen“
- Dorothee Krumpipe, Leiterin Kommunikation der Bremischen Bürgerschaft
- Sandra Lachmann, Digitale Strategin, Content Creatorin und Kolumnistin
- Meike Lorenzen, Leitung Online-Kommunikation im Bremer Rathaus
- Bernd Schneider, Sprecher für Soziales, Jugend, Integration und Sport in Bremen, ehemaliger Redakteur
- Jens Schnieders, Moderator und Redakteur bei SAT.1 Regional
- Regine Suling Williges, Freie Journalistin und Vorsitzende des Landesverbands Bremen des DJV
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!
Hinweise zur Einsendung
Bitte reichen Sie ihre Beiträge ausschließlich digital ein. Einsendungen bitte per E-Mail und/oder einen Link zum Download an folgende Adresse:
medienpreis@drk-bremen.de
DEUTSCHES ROTES KREUZ
Kreisverband Bremen e. V.
Florian Vollmers
Wachmannstraße 9
28209 Bremen
Neue Anschrift ab 23.02.2026:
Löwenhof 1, 28217 Bremen
Allgemeine Vorgaben
- Alle Beiträge der Kategorien Text, Audio und Video müssen im Jahr 2025 veröffentlicht worden sein.
- In der Kategorie Social Media können nur Kanäle berücksichtigt werden, die seit mindestens sechs Monaten bestehen
- Pro Einsender:in kann nur eine Arbeit berücksichtigt werden
- Senden Sie den Beitrag per E-Mail oder als (Download-)Link
- Wir bitten um vollständige Angaben über die Einsender:in, auch wenn die Arbeiten über Redaktionen oder Sender eingereicht werden
Bitte immer angeben:
- Name Autor:in
- Anschrift
- Telefonnummer / Mobil-Nummer
- E-Mail-Adresse
- Website
- Kurzbiographie
- Titel / Untertitel des Beitrags
- Zeitung, Zeitschrift, Hörfunk, Sender, Podcast, Blog, Soziales Medium …
- Ort und Datum der der ersten Veröffentlichung (gilt für die Kategorien Text, Audio und Video)
Bitte beachten Sie auch die Statuten des DRK-Medienpreises
unter https://drk-medienpreis.de/ (Menü-Link „Statuten“)
* Wir werden Sie bis Juli 2026 per E-Mail über die Entscheidungen der Jury Informieren.
* Schriftverkehr über die E-Mailadresse: medienpreis@drk-bremen.de
* Die Jury überlässt es den Preisträgerinnen oder den Preisträgern, ihre Teams an den Preisgeldern zu beteiligen. * Das Verzeichnis der Einsendungen werden wir nicht veröffentlichen.