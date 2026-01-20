Kontakt
DEUTSCHES ROTES KREUZ Kreisverband Bremen e.V. Wachmannstraße 9 28209 Bremen, Deutschland http://www.drk-bremen.de/
Ansprechpartner:in Herr Florian Vollmers
DRK-Medienpreis 2026 ausgeschrieben

Der DRK-Medienpreis feiert Jubiläum: Die renommierte Auszeichnung für journalistische Arbeiten und Social Media-Profile über menschliches Zusammenleben und Engagement wird in diesem Jahr zum 20. Mal vergeben

Das Deutsche Rote Kreuz hat den DRK-Medienpreis 2026 ausgeschrieben. Ab sofort können sich Medienschaffende aus ganz Deutschland mit ihren Arbeiten aus dem vergangenen Jahr für den renommierten Preis bewerben. Die Auszeichnung würdigt engagierte journalistische Arbeiten, die sich mit den Grundsätzen der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung beschäftigen und Menschen zeigen, die sich für andere einsetzen. Der Einsendeschluss für Beiträge ist der 31. März 2026.

Im Jahr 2026 wird der DRK-Medienpreis zum 20. Mal ausgelobt und feiert damit ein besonderes Jubiläum. Zwei Jahrzehnte kontinuierlicher Auszeichnungen belegen, wie sehr sich dieser Preis als fester Bestandteil der deutschen Medienlandschaft etabliert hat. Die wiederkehrend hohe Qualität der Einreichungen und die breite Aufmerksamkeit zeigen eindrucksvoll, welche Bedeutung der Preis für journalistische Arbeiten mit starkem humanitärem Fokus inzwischen gewonnen hat.

Für den Preis können Arbeiten eingereicht werden, die im Jahr 2025 in deutschen Medien veröffentlicht wurden. Die Beiträge können Menschen zeigen, die sich für andere einsetzen. Sie können aber auch Phänomene des Zusammenlebens auf herausragende Weise in den Mittelpunkt stellen. Ausgezeichnet werden journalistische Beiträge in den Kategorien Text, Audio, Video und Social Media von einer unabhängigen Jury aus Medienexpertinnen und Medienexperten. Der Formatvielfalt sind keine Grenzen gesetzt: ob Berichte, Features, Podcasts, Social-Media-Auftritte, Kommentare oder Reportagen. Welche Voraussetzungen die Einreichungen erfüllen müssen, entnehmen Sie bitte den folgenden Hinweisen oder unserem Webauftritt unter https://drk-medienpreis.de/

Der DRK-Medienpreis ist mit einem Preisgeld von insgesamt 12.000 Euro dotiert. Die renommierte Auszeichnung wird vom DRK-Kreisverband Bremen e. V. ausgeschrieben.

Im vergangenen Jahr wurden folgende Werke und Autorinnen und Autoren mit dem DRK-Medienpreis ausgezeichnet: In der Kategorie Text erhielt Malte Henk den Preis für seinen Beitrag „Wie weit weg ist Buchenwald?“ (DIE ZEIT, 11. April 2024). In der Kategorie Audio wurde Gesa Ufer für ihre Deutschlandfunk-Sendung „Blackbox Behindertenfahrdienste“ vom 23. September 2024 ausgezeichnet. Der Preis in der Kategorie Video ging an Philipp Grüll und Erik Häußler für ihre ARD/BR-Reportage „Ausgesetzt in der Wüste – Europas tödliche Flüchtlingspolitik“, veröffentlicht am 1. November 2024. In der Kategorie Social Media wurde die Medienmacherin Lena Büter geehrt, die 2024 mit ihrem Kanal „lena.kinderfragen“ auf TikTok, Instagram und YouTube hervorstach. Die Jury würdigte alle ausgezeichneten Beiträge als herausragende journalistische und dokumentarische Arbeiten, die gesellschaftlich relevante Themen mit besonderer menschlicher Tiefe und hoher publizistischer Qualität sichtbar machen.

Die Auswahl der Gewinner:innen erfolgt durch eine unabhängige, neunköpfige Jury. Mitglieder der Jury sind ausgewiesene Fachleute aus den Bereichen Journalismus, digitale Medien und Kommunikation:
  • Janet Binder, Freiberufliche Journalistin mit Agentur- und dpa-Erfahrung
  • Tanja Krämer, Redakteurin bei der Bremer Tageszeitungen AG
  • Felix Krömer, Moderator, u. a. bekannt aus „buten un binnen“
  • Dorothee Krumpipe, Leiterin Kommunikation der Bremischen Bürgerschaft
  • Sandra Lachmann, Digitale Strategin, Content Creatorin und Kolumnistin
  • Meike Lorenzen, Leitung Online-Kommunikation im Bremer Rathaus
  • Bernd Schneider, Sprecher für Soziales, Jugend, Integration und Sport in Bremen, ehemaliger Redakteur
  • Jens Schnieders, Moderator und Redakteur bei SAT.1 Regional
  • Regine Suling Williges, Freie Journalistin und Vorsitzende des Landesverbands Bremen des DJV
Bitte senden Sie Ihre Arbeiten aus dem Jahr 2025 bis zum 31. März 2025.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

Hinweise zur Einsendung

Bitte reichen Sie ihre Beiträge ausschließlich digital ein. Einsendungen bitte per E-Mail und/oder einen Link zum Download an folgende Adresse:

medienpreis@drk-bremen.de
DEUTSCHES ROTES KREUZ
Kreisverband Bremen e. V.
Florian Vollmers
Wachmannstraße 9
28209 Bremen
Neue Anschrift ab 23.02.2026:
Löwenhof 1, 28217 Bremen

Allgemeine Vorgaben
  • Alle Beiträge der Kategorien Text, Audio und Video müssen im Jahr 2025 veröffentlicht worden sein.
  • In der Kategorie Social Media können nur Kanäle berücksichtigt werden, die seit mindestens sechs Monaten bestehen
  • Pro Einsender:in kann nur eine Arbeit berücksichtigt werden
  • Senden Sie den Beitrag per E-Mail oder als (Download-)Link
  • Wir bitten um vollständige Angaben über die Einsender:in, auch wenn die Arbeiten über Redaktionen oder Sender eingereicht werden
Spezifische Angaben

Bitte immer angeben:
  • Name Autor:in
  • Anschrift
  • Telefonnummer / Mobil-Nummer
  • E-Mail-Adresse
  • Website
  • Kurzbiographie
  • Titel / Untertitel des Beitrags
Angabe zur Veröffentlichung

  • Zeitung, Zeitschrift, Hörfunk, Sender, Podcast, Blog, Soziales Medium …
  • Ort und Datum der der ersten Veröffentlichung (gilt für die Kategorien Text, Audio und Video)
Hinweis: Gegebenenfalls können Sie auch Exposés oder begleitende Materialien zur Veröffentlichung mit einreichen. Diese werden jedoch nicht zwingend zur Jury-Entscheidung berücksichtigt.

Bitte beachten Sie auch die Statuten des DRK-Medienpreises
unter https://drk-medienpreis.de/ (Menü-Link „Statuten“)

* Wir werden Sie bis Juli 2026 per E-Mail über die Entscheidungen der Jury Informieren.
* Schriftverkehr über die E-Mailadresse: medienpreis@drk-bremen.de
* Die Jury überlässt es den Preisträgerinnen oder den Preisträgern, ihre Teams an den Preisgeldern zu beteiligen. * Das Verzeichnis der Einsendungen werden wir nicht veröffentlichen.

Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

