DMK-Mitgliederversammlung unter Corona-Bedingungen durchgeführt

Die ursprünglich für den 23. November angesetzte Mitgliederversammlung des Deutschen Maiskomitees e.V. (DMK) ist erfolgreich im schriftlichen Umlaufverfahren durchgeführt worden. Dies stellte der DMK-Vorstand in seiner als Webkonferenz durchgeführten Sitzung am vergangenen Montag fest. Die DMK-Führung hatte schon im Oktober informiert, dass die Mitgliederversammlung 2020 nicht in gewohntem Rahmen stattfinden kann. Die Frist für das schriftliche Umlaufverfahren und die Beschlussfassung zu Kassenbericht, Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung sowie Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2021 war am 20. November geendet.



Der scheidende DMK-Vorsitzende Prof. Dr. Friedhelm Taube fasste zum Ende seiner Amtszeit die Situation mit den Worten zusammen: „Wir alle hoffen, dass im kommenden Jahr wieder mehr Normalität einkehren wird und wir auf unseren Veranstaltungen wieder die Mitglieder und Gäste begrüßen und persönliche Gespräche führen können.“

