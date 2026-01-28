Reisen für Familien
Die Jugendherbergen im Rheinland bieten vielseitige Programme für spannende Aufenthalte
Familienreisen mit Programm
Hier steht die gemeinsame Zeit für die Familie bewusst im Mittelpunkt. Ob sportliche Angebote wie Klettern, Segeln, Surfen oder Tauchen, Naturerlebnisse in der wilden Eifel, Fantasiereisen ins Mittelalter oder Entspannung für Mütter und Töchter beim Wellness-Wochenende. Es gibt einwöchige Reisen in den Ferien oder kompakte Angebote fürs Wochenende.
„Unsere Reiseprogramme für Familien sind bunt, kreativ und spannend. Familien können Neues ausprobieren oder einfach die gemeinsame Zeit genießen“, erklärt Annette Rath, Projektmanagerin Reisen beim DJH-Landesverband Rheinland e.V..
Wochenendpakete in der Natur oder in der Stadt
Beliebt sind auch die Wochenendpakete, die von „Wildnisträumen im Nationalpark Eifel“ über einen „Wipfelsturm im Kletterwald“ am Niederrhein bis hin zum Event-Paket zur Landesgartenschau 2026 in Neuss oder Zoo-Tagen in Köln reichen. Die Pakete enthalten jeweils einen festen Programmbaustein, die restliche Zeit gestalten die Familien in Eigenregie. Ob auf dem Land oder in der Stadt: Ein Aufenthalt in einer der vielen Jugendherbergen des Rheinlandes kann erholsam und spannend sein.
Apropos attraktive Städte: Im Rheinland gibt es mit Köln, Düsseldorf, Bonn, Wuppertal und der riesigen Ruhr-Metropole mit ihrer ehemaligen Kulturhauptstadt 2010 einiges zu entdecken. Gerade in diesen Städten, in denen die Hotelpreise oft hoch sind, bieten sich die „Aktionspreise 3-für-2“ an: Familien übernachten drei Tage in einer der teilnehmenden Jugendherbergen, sie müssen aber nur für 2 Tage zahlen.
Familienurlaub zum Festpreis
Wer sich etwas mehr Zeit nehmen will, der ist mit seiner Familie beim Angebot „Familienauszeit“ richtig aufgehoben. Jugendherbergen beispielsweise in Düsseldorf, Essen, Köln, Wuppertal, Monschau in der Eifel sowie Neuss und Nettetal-Hinsbeck am Niederrhein bieten Aufenthalte für entspannte drei oder fünf Tage zum Festpreis für zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern an.
Die dreitägige Familienauszeit kostet jeweils 229 Euro, die 5-tägige 459 Euro. Eine individuelle Zusammenstellung der Reiseteilnehmenden ist möglich. Auch Oma und Opa mit den Enkel*innen und natürlich auch Alleinerziehende mit ihren Kindern sind bei der Familienauszeit herzlich willkommen! Jede Jugendherberge bietet eine kleine Überraschung für die die ganze Familie. In den großzügig und nett eingerichteten Familienzimmern lässt es sich gut ausruhen.
Info:
www.jugendherberge.de/rheinland/familienurlaub/