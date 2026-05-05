Freizeiten in den Sommerferien: Abenteuer, Gemeinschaft und unvergessliche Erlebnisse
Aktivreisen für Kinder und Familien in Jugendherbergen
Action und neue Freundschaften für Kinder und Jugendliche
Für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren gibt es Ferienfreizeiten mit abwechslungsreichen Programmen, die Bewegung, Kreativität und gemeinschaftliche Erfahrungen miteinander verbinden. Outdoorfans stellen sich bei der „Survival Academy“ in Simmerath-Rurberg ihr individuelles Abenteuerprogramm selbst zusammen. Rund um den Rursee wählen sie täglich aus verschiedenen Workshops – von Feuer machen über Floßbau bis hin zu Kletter- und Paddelaktionen. Begleitet von pädagogisch geschulten Teamer*innen lernen sie, Herausforderungen zu meistern und im Team zu wachsen.
„Solo für RebelGIRLS“ in Windeck-Rosbach richtet sich gezielt an Mädchen, die sich ausprobieren und entfalten möchten. Zwischen Bogenschießen, Upcycling, Wellness und Sport erleben sie eine Woche voller Gemeinschaft, Kreativität und Selbstbewusstsein – ganz ohne Leistungsdruck.
Sportlich wird es bei „Klettern4You“ in Nideggen: In einem der schönsten Klettergebiete der Region sammeln Teens Erfahrungen an der Felswand, trainieren Technik, Teamgeist und erleben eine aktive Woche voller Bewegung.
Fantastisch geht es bei „Mogwarts für Muggel“ auf der Burg Monschau zu. Hier tauchen Kinder in eine magische Welt ein, gestalten Zauberstäbe, lösen Rätsel und treten beim Quidball-Turnier gegeneinander an.
Auch Sprachenlernen wird zum Erlebnis: Bei der „Englisch Sports Week“ in Monschau-Hargard steht Englisch ganz selbstverständlich im Mittelpunkt – beim Sport, bei Spielen und Teamaktionen. Und bei „Licence2learn“ in Bonn schlüpfen die Teilnehmenden in die Rolle von Agent*innen, knacken Codes und erfüllen Missionen, um dabei ganz nebenbei ihre Englischkenntnisse zu verbessern.
Familienfreizeiten zwischen Natur, Abenteuer und Erholung
Auch für Familien gibt es in den Sommerferien spannende Angebote, die gemeinsame Erlebnisse in den Mittelpunkt stellen. Die Freizeit „Wandern & Wagnis“ in Gemünd Vogelsang verbindet Aktivsein und Naturerlebnis auf besondere Weise. Während sich ein Teil der Familie beim Abenteuersport ausprobiert – etwa beim Klettern, Bogenschießen oder im Ninja-Parkour – erkunden andere auf geführten Wanderungen die beeindruckende Landschaft des Nationalparks Eifel.
Für den Kurzurlaub werden außerhalb der Ferien Wochenenden mit Aktivprogrammen angeboten. Bei „Family on the rocks“ in Nideggen erlernen Familien das Klettern am echten Felsen und wachsen gemeinsam über sich hinaus. Das „Wiehler Wellness-Wochenende“ richtet sich gezielt an Mütter und Töchter. Es bietet mit Yoga, Kreativangeboten und entspannenden Wellnessmomenten eine Auszeit vom Alltag und Raum für eine intensive gemeinsame Zeit.
Ferien, die lange nachwirken
Die Aktivreisen der Jugendherbergen im Rheinland eröffnen Kindern, Jugendlichen und Familien Räume für neue Erfahrungen, stärken Selbstvertrauen und Gemeinschaftssinn und machen den Sommer zu einer Zeit, die über die Ferien hinaus in Erinnerung bleibt.
Weitere Informationen zu den Ferienfreizeiten 2026 sowie zu den Familienangeboten der Jugendherbergen im Rheinland unter: www.jh-ferien.de