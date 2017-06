Angela Braasch-Eggert führt weiterhin die Jugendherbergen im Norden als Vorsitzende

Die Jugendherbergen zwischen Nordsee und Ostsee werden auch in Zukunft durch ein starkes Ehrenamt geführt. Am Samstag, den 10. Juni 2017, fand im Jugend- und Kulturzentrum und der Jugendherberge „Auf dem Stintfang“ in Hamburg die diesjährige Hauptversammlung mit Vorstandswahlen des DJH-Landesverbands Nordmark e.V. statt. Mit der deutlichen Mehrheit der Stimmen wurden Angela Braasch-Eggert als Vorstandsvorsitzende und Rüdiger Jung als stellvertretender Vorsitzender im Amt bestätigt. Mit Manfred Trube und Martina Gehrken wurden zwei langjährige Vorstandsmitglieder feierlich verabschiedet.



Seit nunmehr 103 Jahren werden die Jugendherbergen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordniedersachsen tatkräftig von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt. Um ihr Engagement zu würdigen und Vorstandspositionen durch Wahlen offiziell zu besetzen, lädt der gemeinnützige Verein – der Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks – einmal im Jahr zur Hauptversammlung ein. Zum Teilnehmerkreis gehören die Mitglieder seines Landesverbandsvorstandes, gewählte Vertreter der insgesamt 14 Orts- und Kreisverbände, Ehrenmitglieder sowie Vertreter der direkt zugeordneten körperschaftlichen Mitglieder aus dem Arbeitsgebiet des Landesverbandes. Weiterhin waren Staatsrat Jan Pörksen, einige Vertreter der Hamburger Bürgerschaftsfraktionen und der Vorsitzende des Nachbarlandesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Kai-Michael Stybel, der Einladung zur Versammlung gefolgt.



Im Rahmen der Zusammenkunft stellte der Vorstand den Geschäftsbericht, inklusive Jahres- und Finanzbericht, vor und erläuterte den Wirtschaftsplan für das laufende Jahr 2017. Auch aktuelle Entwicklungen und Projekte des Landesverbands wurden den Teilnehmern präsentiert.



Überzeugende Mehrheiten bei den Wahlen

Einen bedeutsamen Tagesordnungspunkt nahmen die Wahlen ein. Mit großer Zustimmung wurde Angela Braasch-Eggert (Hamburg) zum wiederholten Mal an die Spitze des Landesverbands Nordmark gewählt. Sie bekleidet gleichzeitig das Amt der Präsidentin des DJH-Hauptverbandes sowie des Weltverbandes Hostelling International mit über 4.000 Jugendherbergen und Hostels. Die überwiegende Mehrheit der Stimmen vereinte Rüdiger Jung (Kreisverband Herzogtum Lauenburg / Stormarn) als stellvertretender Vorsitzender auf sich. Als neuen Beisitzer wählten die Anwesenden Carsten Bauer, der sich bereits als Vorsitzender des Kreisverbands Rendsburg-Eckernförde engagiert. Die Beisitzer Olaf Günther (Ortsverband Hamburg), Heidemarie Hofstätter (Ortsverband Lübeck) und Tobias Wahrenburg (Kreisverband Nordfriesland) freuten sich über ihre Wiederwahl. Frischen Wind bringt künftig auch Sebastian Stegemann vom Landesjugendring Hamburg ein: Er wurde auf Vorschlag der Jugendverbände Hamburg als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Zum Revisor wurde Uwe Kokelski (Kreisverband Kiel) erneut von den Delegierten ernannt.



Wohlverdiente Ehrungen

Sichtlich gerührt verabschiedeten die Anwesenden zwei langjährige Mitglieder aus dem Vorstand. Nach jeweils 13 Jahren in der ehrenamtlichen Vorstandsriege des Landesverbands Nordmark e.V. legten Martina Gehrken als Regierungsvertreterin für Hamburg und Manfred Trube (Kreisverband Dithmarschen) ihre Ämter nieder. Angela Braasch-Eggert würdigte den engagierten Einsatz von Martina Gehrken, die im Laufe der Zeit des Öfteren als echte „Herbergsfrau“ überraschte. Manfred Trube, der bereits seit 65 Jahren im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) aktiv ist und viele Projekte in vorbildlicher Art vorantrieb, bekam vom DJH-Hauptverband die silberne Ehrennadel überreicht.



„Gemeinschaft erleben“

Getreu dem Motto der Jugendherbergen – „Gemeinschaft erleben“ – besichtigten die Teilnehmer im Anschluss an die Versammlung die HafenCity. Per Doppeldeckerbus und zu Fuß erkundeten sie das größte innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt Europas und die Elbphilharmonie.



Ehrenamtliche Arbeit im Deutschen Jugendherbergswerk

Viele Menschen in Deutschland sind ehrenamtlich für das DJH tätig. Sie fördern über Orts- und Kreisverbände die Jugendherbergen in ihrer Region, packen bei regionalen Veranstaltungen mit an und können so die Arbeit der Jugendherbergen ihres jeweiligen Kreises unterstützen und fördern. Derzeit engagieren sich nahezu 900 Personen ehrenamtlich für das Deutsche Jugendherbergswerk.

