Mit dem Mountainbike durchs Ländle

Baden-Württemberg zählt mit seinen endlosen Trails und einem hervorragend ausgeschilderten Wegenetz zu den besten Mountainbike-Revieren Deutschlands. Aktive können sich hier nicht nur auf unwegsamem Gelände austoben, sondern erleben die Natur im direkten Kontakt und coole Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Basislager für die Biker sind die Experten für besondere Gemeinschaftserlebnisse – die Jugendherbergen.Mit dem Mountainbike lässt sich auf einem riesigen ausgeschilderten Wegenetz der Schwarzwald in mehreren Tagen in seiner ganzen Vielfalt erfahren. Wer das Gelände nicht auf eigene Faust erkunden möchte, kann ein geführtes Mountainbike Programm der Jugendherberge buchen. Für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren bietet die Jugendherberge Fleinerhaus Todtnauberg eine Junior- Mountainbike-Woche vom 30.07. - 05.08.2017 an. Die Teilnahme bietet viele Vorteile: Sicherheit wird hier groß geschrieben: erfahrene Guides helfen bei der richtigen Einstellung der Bikes, geben Fahrtechniktipps, wählen reizvolle Strecken aus, geleiten die Fahrer sicher durch das Gelände und wissen Spannendes über die Region zu berichten. Auf den Touren und in der Jugendherberge bilden sich schnell Freundschaften und die Teilnehmer sind hier mit ihren Mountainbikes bestens aufgehoben. Für nasse Kleidung und Ausrüstung gibt es eine Trockenmöglichkeit und das Mountainbike wird sicher untergebracht. Nach einer erholsamen Nacht und einem gesunden Frühstück ist man für die kommende Wegstrecke gut gewappnet. Die Woche mit sechs Übernachtungen mit Vollpension inklusive geführten Mountainbiketouren, Fahrtechniktrainung und Betreuung kosten € 435,00 pro Person.Auch zwischen Ulm und Stuttgart wartet ein Eldorado auf Mountainbiker – der Albtrauf. Diese Abbruchkante fällt satte 400 Meter steil ab. Zwischen bizarren Karstfelsen und eigentümlich kahlen Kuppen öffnet sich immer wieder das Panorama ins Flachland. Für Liebhaber anspruchsvoller Trails ist das älblerische Mountainbike-Mekka rund um Balingen und Albstadt eine ideale Anlaufstation. Das Programm "Bike-Crossing im Mountainbike-Mekka“ der Jugendherberge Lochen richtet sich an Bike Begeisterte ab 18 Jahren. Je nach Bedarf kann zwischen unterschiedlichen Leistungsgruppen gewählt werden. Die Tour – Etappen sehen Bike-Strecken von 40 – 80 km vor. Das bergige und zum Teil steile Geländeprofil erfordert eine gute Grundkondition und ein entsprechendes geländetaugliches Mountainbike (Hardtail oder Fully). Routenplanung, Materialkunde und Fahrtechniktraining gehören genau so dazu wie die Einkehr in einem Biergarten oder Straßencafe, Rast an einem See und gemütlicher Ausklang in der Jugendherberge. Das geführte Programm vom 14.06.17 - 18.06.17 kostet für vier Übernachtungen inkl. Vollpension im Mehrbettzimmer € 238,00 pro Person.Diese und viele weitere spannende Programmangebote der Jugendherberge finden Sie unter www.jugendherberge-bw.de