Zurück am Atlantik: Erfolgreiche Deutsche Meisterschaften im Surfen 2025 in Seignosse

Nach einem historischen Jahr im Münchner Surfpark kehrte die Adaptive|SUP|Surf Deutsche Meisterschaft 2025 wieder an den Atlantik zurück. Vom 13. bis 19. September richtete der Deutsche Wellenreitverband (DWV) die Titelkämpfe am Plage des Bourdaines in Seignosse aus. Was zu Beginn der Contest-Woche noch ungewiss schien, entwickelte sich zu einem eindrucksvollen Wettkampf mit perfekten Bedingungen.

Der Wellen-Vorhersage zufolge standen die ersten Tage unter schwierigen Vorzeichen. Nach drei Tagen mit Layday aufgrund viel zu großer Wellen öffnete sich jedoch ab Mittwoch ein perfektes Zeitfenster: Von Mittwoch bis Freitag konnten alle Klassen – von Grommets und Cadets über Open Men und Open Women bis hin zum Longboard – bei besten Bedingungen antreten. Auch der Bereich SUP konnte am Finaltag glänzen und seinen Wettbewerb bei hervorragenden Bedingungen austragen. Die anschließende Siegerehrung am Strand rundete die Meisterschaften ab.

Besonders herausfordernd war der zweite Contest-Tag: Der Aufbau begann bereits um 6:30 Uhr morgens, um pünktlich ab 8:30 Uhr starten zu können. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Helfenden, die bis 19:30 Uhr tatkräftig vor Ort arbeiteten, wurde dieser Tag trotz des straffen Programms zu einem vollen Erfolg.

DWV-Vizepräsident Tom Kronenbürger resümierte zufrieden: „Die DM zurück am Atlantik in Seignosse fühlt sich gut an und auch das Wetter und die Wellen haben wieder abgeliefert. Besonders die Performance des Nachwuchses hat überzeugt und die Stimmung der Surf-Community war überragend.

Der Deutsche Wellenreitverband bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmer:innen, die so zahlreich erschienen sind und die Meisterschaften mit ihrer Leidenschaft und ihrem Einsatz zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben. Ein besonderer Dank gilt zudem den Sponsoren Pure Surfcams und Dryrope, die durch ihre finanzielle Unterstützung das Event möglich gemacht haben. Unser Dank geht außerdem an alle Helfer:innen vor Ort, ohne deren Einsatz diese Meisterschaften nicht in dieser Form hätten stattfinden können.

Die Adaptive|SUP|Surf Deutsche Meisterschaft 2025 in Seignosse haben gezeigt, wie viel Leidenschaft, Gemeinschaftsgeist und sportlicher Ehrgeiz in der deutschen Surf-Community stecken. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe!

Ergebnisse (Top 4 pro Kategorie)
  • Grommets
    1. Levi Hummel Forst (Score: 11.00)
    2. Fynn Crato (Score: 9.80)
    3. Noah Boockhoff (Score: 7.00)
    4. Max Kreyer (Score: 4.86)
  • Cadets
    1. Kai Schmitz (Score: 13.30)
    2. Jarko Kreuzeder (Score: 12.77)
    3. Reef Lange (Score: 12.16)
    4. Gené Gibert Schlechte (Score: 11.14)
    5. Noah Hoch (Score: 9.80)
  • Juniorinnen
    1. Lara Liselotte Popp (Score: 10.17)
    2. Stella Lindemann (Score: 6.76)
    3. Lilly Issberner (Score: 3.53)
    4. Johanna von Sandizell (Score: 2.90)
  • Junioren
    1. Finn Lange (Score: 11.46)
    2. Noah Hoch (Score: 10.16)
    3. Gené Gibert Schlechte (Score: 9.10)
    4. Julius Splittgerber (Score: 2.66)
  • Open Women
    1. Lisa Boos (Score: 13.07)
    2. Valeska Schneider (Score: 10.67)
    3. Maya Sauer (Score: 6.23)
    4. Stella Lindemann (Score: 3.33)
  • Open Men 
    1. Tim Elter (Score: 11.60)
    2. Pelle Burmeister (Score: 10.67)
    3. Finn Lange (Score: 9.03)
    4. Leo Stache (Score: 8.04)
  • Seniorinnen  
    1. Valeska Schneider (Score: 7.50)
    2. Caro Fitus (Score: 5.73)
    3. Katharina Rybkina (Score: 4.14)
    4. Sissy-Alina Waschkowski (Score: 2.10)
  • Seniors
    1. Paul Grey (Score: 10.33)
    2. Finn Springborn (Score: 9.16)
    3. Thomas Geier (Score: 3.84)
    4. Jonas Bronnert (Score: 2.87)
  • Masters
    1. Tim Surtmann (Score: 7.83)
    2. Andreas Barkowski (Score: 7.23)
    3. Kai Burmeister (Score: 6.87)
    4. Fabian Weber (Score: 4.83)
  • Grandmasters
    1. Kai Burmeister (Score: 8.84)
    2. Markus Elter (Score: 6.37)
    3. Andreas Barkowski (Score: 5.00)
    4. Ralf Schaal (Score: 3.83)
  • Longboard Women
    1. Lisa Boos (Score: 10.20)
    2. Nina Altenburg (Score: 9.33)
    3. Maya Sauer (Score: 6.63)
  • Longboard Men
    1. Aleksander Heeke (Score: 16.17)
    2. Tim Elter (Score: 10.67)
    3. Marvin Amend (Score: 7.10)
    4. Tim Surtmann (Score: 6.30)
  • SUP – Open Men
    1. Antonin Meier (Score: 9.23)
    2. Carsten Kurmis (Score: 6.05)
    3. Guido Meier (Score: 3.33)
  • SUP – Longboard Men
    1. Antonin Meier (Score: 13.50)
    2. Carsten Kurmis (Score: 11.37)
    3. Guido Meier (Score: 4.67)
Der goldene Herbst steht vor der Tür - das ist die Gelegenheit jetzt noch Surfen zu lernen. Gemeinsam mit unserem Partner der o2 SURFTOWN MUC haben wir ein tolles Angebot für alle First-Timer, Rookie und Kids-Sessions. Mit dem Code DWV10 erhältst du 10 EUR Rabatt auf deine Session (gültig bis zum 16.11.2025). Alle weiteren Informationen zu den Surfsessions findest du unter www.surftown.de

