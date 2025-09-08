Kontakt
Deutsches Surf-Nationalteam startet bei der Surf WM in El Salvador

Weltmeisterschaft im Surfen / Start am 05. September 2025 / Deutscher Kader mit zwei Olympionik:innen und zwei Junioren-Weltmeisterinnen

Vom 5. bis 14. September 2025 finden in Surf City, El Salvador(an den Spots La Bocana und El Sunzal) die offiziellen ISA World Surfing Games statt. Das deutsche Team geht mit einem stark besetzten Kader an den Start.

Die ISA World Surfing Games gehören zu den renommiertesten Surfwettbewerben weltweit – ausgerichtet von der International Surfing Association (ISA), dem international anerkannten Dachverband für Surfsport. In diesem Jahr starten 297 Surfer:innen (davon 22 Olympionik:innen) aus 61 Nationen.

Das deutsche Aufgebot

In der Shortboard-Division der Frauen treten für Deutschland an:
  • Noah Klapp
  • Camilla Kemp
  • Rachel Presti
In der Shortboard-Division der Männer starten:
  • Tim Elter
  • Lenni Jensen
  • Dylan Groen
Heute wurden die World Surfing Games mit der Ceremony of Sands von ISA Präsident Fernando Aguerre feierlich eröffnet. Jede Nation brachte Sand aus dem Heimatland mit, der symbolisch gemeinsam aufgeschüttet wurde. Juniorenweltmeisterin Rachel Presti und Dylan Groen nahmen stellvertretend für das deutsche Team an der Zeremonie teil.
Die Wettkämpfe starten ab dem 6. September 2025. Die Wettkampfzeiten der Vorrunden werden jeweils am Vorabend bekannt gegeben.

Für weitere Informationen und Interviews stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Event Information and Livestream: https://isasurf.org/event/2025-isa-world-surfing-games/ 

