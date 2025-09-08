Deutsches Surf-Nationalteam startet bei der Surf WM in El Salvador

Die ISA World Surfing Games gehören zu den renommiertesten Surfwettbewerben weltweit – ausgerichtet von der International Surfing Association (ISA), dem international anerkannten Dachverband für Surfsport. In diesem Jahr starten 297 Surfer:innen (davon 22 Olympionik:innen) aus 61 Nationen.
Das deutsche Aufgebot
In der Shortboard-Division der Frauen treten für Deutschland an:
- Noah Klapp
- Camilla Kemp
- Rachel Presti
- Tim Elter
- Lenni Jensen
- Dylan Groen
Die Wettkämpfe starten ab dem 6. September 2025. Die Wettkampfzeiten der Vorrunden werden jeweils am Vorabend bekannt gegeben.
Event Information and Livestream: https://isasurf.org/event/2025-isa-world-surfing-games/