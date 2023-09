DWV begrüßt Resolution des Deutschen Naturschutzrings zum Schutz von Naturwegen

Am 22. September hat die Mitgliederversammlung des Deutschen Naturschutzrings (DNR) in Berlin einstimmig die Resolution für den Schutz von Naturwegen beschlossen. Der Deutsche Wanderverband (DWV) als Mitglied im DNR begrüßt dies ausdrücklich. DWV-Geschäftsführerin Ute Dicks:„Es freut mich sehr, dass diese Resolution nun beschlossen wurde. Der DNR vertritt 98 bundesweit aktive Natur-, Umwelt- und Tischschutzorganisationen. Die Resolution geht zurück auf einen Entwurf der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V. (VFD) , mit dem der DWV seit langem im Prozess Natursport.Umwelt.Bewusst einen partnerschaftlichen Austausch pflegt. So bildete auch die Expertise des DWV eine wichtige Grundlage für die Resolution zum Schutz der Naturwege. Eingegangen ist hier die am 30. Oktober 2020 in Kassel von der DWV-Mitgliederversammlung beschlossene Resolution „ Wanderinfrastruktur sichern – naturnahe Wege schützen “.Mit dem klaren Votum aus der DNR Mitgliederversammlung gehen wir – der DWV, der VFD und andere Naturschutz- und Natursportverbände – gestärkt in die kommenden Gespräche um die Bedeutung der Naturwege, etwa im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) , mit dem Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) etwa im Rahmen der Gespräche zur Novelle des Bundeswaldgesetzes und vor allem mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK ) im Rahmen der Nationalen Plattform Zukunft des Tourismus (NPZT) für die Nationale Tourismusstrategie.Über naturnahe Wege freuen sich nicht nur Wandernde, Spaziergänger*innen oder Kinder. Naturnahe Wege sind relevant für den Arten- und Biotopschutz, den Klimaschutz, den Bodenschutz, den Kulturerhalt und sie sind die nachhaltigste Form der Besucherlenkung. Attraktive Naturwege sind somit ein Rückgrat für einen nachhaltigen und zukunftsorientierten Wandertourismus in Deutschland.“