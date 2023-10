Solidarität mit Israel: Haltung zeigen am 22. Oktober bei der Großkundgebung in Berlin!

Angesichts der Gräueltaten in Israel und der antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland stellt sich ein breites Bündnis aus Politik, Kirchen und Verbänden am kommenden Sonntag vor dem Brandenburger Tor in Berlin an die Seite der Menschen in Israel und aller weiteren Opfer der Hamas. Die Großkundgebung findet am 22. Oktober um 14:00 Uhr statt.Hierzu, Generalsekretär des Deutschen Musikrates: „Der Deutsche Musikrat ruft zur Beteiligung an der Großkundgebung am kommenden Sonntag auf. Die furchtbaren Entwicklungen der letzten 13 Tage haben mehr als deutlich gemacht: Es brauchtdie Sichtbarkeit der Zivilgesellschaft gegen Antisemitismus, Hass und Gewalt. Lasst uns Haltung zeigen für eine offene und tolerante Gesellschaft, die für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf der Basis des Grundgesetzes eintritt! Die Menschenrechte sind nicht verhandelbar – weder in unserem Land noch anderswo!“Der Deutsche Musikrat wendet sich in seiner durch die Mitgliederversammlung 2019 verabschiedeten Resolution „ Jüdisches Leben schützen – Bekenntnisse allein reichen nicht “ deutlich gegen jede Form des Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus.