Junge Dirigiertalente bei den Hofer Symphonikern

Die Leitung dieses Dirigierkurses übernimmt Martin Brauß, Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Die Kursteilnehmenden sind:Programm:Robert Schumann:Symphonie Nr. 1 „Frühlings-Symphonie“Ouvertüre, Scherzo und Finale E-Dur op. 52Manuel de Falla:Der Dreispitz (El sombrero de tres picos) Suite Nr. 1Probentermine:17:30 – 20:00 Uhr (de Falla/Schumann)09:30 – 12:00 Uhr (de Falla/Schumann)17:30 – 20:00 Uhr (Schumann)09:30 – 12:00 Uhr (Schumann)17:30 – 20:00 Uhr (Schumann)Veranstaltungsort:Orchestersaal der Hofer Symphoniker im Theater HofKulmbacher Straße 595030 HofÜber den Dirigierkurs für die Stipendiat:innen des Forum Dirigieren hinaus hat sich der Kursleiter Martin Brauß bereit erklärt, einezu geben. Sie findet am Donnerstag, denim Orchestersaal des Theaters Hof (Kulmbacher Str. 5) statt. In dem einstündigen Kurs wird er den interessierten Teilnehmenden die Grundlagen der Dirigiertechnik beibringen.Das Forum Dirigieren ist das Förderprogramm des Deutschen Musikrates für den dirigentischen Spitzennachwuchs in Deutschland. In den Sparten Orchester- und Chordirigieren werden durch Meisterkurse junge Talente gefördert und die künstlerische Begegnung der jungen Generation mit renommierten Persönlichkeiten ermöglicht. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten des Forum Dirigieren durchlaufen ein umfangreiches Arbeitsprogramm mit professionellen Orchestern und Chören. Die Vermittlung von Assistenzen, Förderkonzerten, Preisen und Stipendien ist weiterer Bestandteil der Förderung. Das Forum Dirigieren richtet außerdem den German Conducting Award in Köln und den Deutschen Chordirigentenpreis in Berlin aus.Finanziell wird das Forum Dirigieren von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder getragen. Weiterhin fördern die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, unisono - Deutsche Musik- und Orchestervereinigung, die Deutsche Orchester-Stiftung sowie der Freundeskreis Forum Dirigieren e.V. regelmäßig das Projekt.