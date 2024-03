Felix Freitag übernimmt Leitung Forum Dirigieren

Neue Führung beim Forum Dirigieren: Am 1. Mai 2024 übernimmt Felix Freitag die Leitung des Projektes im Deutschen Musikrat. Mit einer umfassenden 20-jährigen Branchenerfahrung in verantwortungsvollen Positionen im Künstler- und Orchestermanagement bringt Felix Freitag ein reichhaltiges Portfolio an Fachkenntnissen mit. Die bisherige Leiterin, Eva Pegel, wird eine neue Herausforderung im künstlerischen Betriebsbüro des ACHT BRÜCKEN Festivals in Köln annehmen.



Felix Freitagstudierte Angewandte Kulturwissenschaften und Betriebswirtschaft. Nach Stationen bei der Jungen Deutschen Philharmonie und beim Philharmonischen Orchester Heidelberg leitete er die Orchester- und Tourneeabteilung der Concerto Winderstein GmbH in München. Die von ihm gegründete Agentur freitag artists vertritt weltbekannte Künstler:innen ebenso wie junge, noch am Beginn ihrer Karriere stehende Musiker:innen.



„Ich sehe es als große Ehre und Privileg an, auf dieser besonderen Position die Arbeit des Deutschen Musikrates mitgestalten zu dürfen“, sagt Freitag. „Das Forum Dirigieren ist das wesentliche Förderprogramm für den dirigentischen Nachwuchs in Deutschland. Hier neue Schwerpunkte zu setzen und mein internationales Netzwerk einbringen zu können, ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.“



Das Forum Dirigieren fördert seit über 30 Jahren den dirigentischen Spitzennachwuchs in Deutschland. Junge Talente erhalten unter anderem in Meisterkursen bei renommierten Persönlichkeiten – darunter Herbert Blomstedt, Sian Edwards und Jukka-Pekka Saraste – in den Sparten Orchester- und Chordirigieren wichtige Impulse für ihre musikalische Karriere. Manche Alumni des Forum Dirigieren leiten inzwischen selbst Kurse, darunter Gabriel Feltz, Cornelius Meister und Yuval Weinberg. Weitere Alumni sind unter anderem Kevin John Edusei, Mirga Gražinytė-Tyla und Marie Jacquot. Neben den Kursen sind die Ausrichtung des German Conducting Award und des Deutschen Chordirigentenpreises wichtige Schwerpunkte.



Das erste größere Projekt, das Felix Freitag als Projektleiter des Forum Dirigieren mitgestalten wird, ist der Wettbewerb um den Deutschen Chordirigentenpreis. Dieser wird vom 7. bis 12. Oktober 2024 in Kooperation mit dem RIAS Kammerchor in Berlin stattfinden. Den Juryvorsitz hat erstmalig Prof. Florian Helgath inne.

(lifePR) (