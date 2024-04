Dirigierkurs mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Im abschließenden Konzert am Samstag, den 27.04.2024 um 19:30 Uhr präsentieren die Teilnehmenden Roc Fargas i Castells Mauricio Sotelo-Romero und Dayner Tafur-Díaz ihren Interpretationsansatz von Mozarts Symphonien. Immer stand seine Musik, die so „leicht“ klingen soll, für höchsten Anspruch in der Gestaltung, und hier können nun in einem Konzert drei Gestaltungsansätze erlebt werden. Folgende Sinfonien stehen auf dem Programm:Wolfgang Amadeus Mozart:Symphonie B-Dur KV 319Symphonie A-Dur KV 201Symphonie D-Dur KV 385 „Haffner“Mi., 24.04.2024 , 16:30 – 19:00 UhrDo., 25.04.2024, 09:30 – 12:00 Uhr oder 13:30 – 16:00 UhrFr., 26.04.2024, 09:30 – 12:00 Uhr oder 16:30 – 19:00 UhrVeranstaltungsorte:Proben: Studio der Philharmonie, Fischmarkt 2, 78462 KonstanzKonzert: Festsaal des Steigenberger Hotels, Auf der Insel 1, 78462 KonstanzKarten sind beim Stadttheater Konstanz (07531 900 2150), bei der Südwestdeutschen Philharmonie (Mo-Fr 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr) und bei der Tourist-Information am Hauptbahnhof, sowie allen Ortsteilverwaltungen erhältlich. Tickets können auch im Internet gekauft und per print@home ausgedruckt werden unter http://www.philharmonie-konstanz.de/ Das Forum Dirigieren ist das Förderprogramm des Deutschen Musikrates für den dirigentischen Spitzennachwuchs in Deutschland. In den Sparten Orchester- und Chordirigieren werden durch Meisterkurse junge Talente gefördert und die künstlerische Begegnung der jungen Generation mit renommierten Persönlichkeiten ermöglicht. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten des Forum Dirigieren durchlaufen ein umfangreiches Arbeitsprogramm mit professionellen Orchestern und Chören. Die Vermittlung von Assistenzen, Förderkonzerten, Preisen und Stipendien ist weiterer Bestandteil der Förderung. Das Forum Dirigieren richtet außerdem den German Conducting Award in Köln und den Deutschen Chordirigentenpreis in Berlin aus.Finanziell wird das Forum Dirigieren von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder getragen. Weiterhin fördern die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, unisono - Deutsche Musik- und Orchestervereinigung, die Deutsche Orchester-Stiftung sowie der Freundeskreis Forum Dirigieren e.V. regelmäßig das Projekt.