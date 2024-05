Der Sound von Toleranz und Vielfalt: Am 21. Juni wird bundesweit die Fête de la Musique gefeiert!

Der Deutsche Musikrat – auf dessen Initiative seit 2009 jährlich der „Tag der Musik“ gefeiert wurde – und das Netzwerk Fête de la Musique bündeln ab 2024 erstmalig ihre Kräfte: Ab sofort ist die Fête de la Musique das gemeinsame, bundesweite Dach für den Aktionstag. Für die erste gemeinsame Ausgabe der Fête de la Musique am 21. Juni 2024 konnten Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (Bevollmächtigte der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit) für eine gemeinsame Schirmfrauschaft gewonnen werden.Hierzu, Staatsministerin für Kultur und Medien: „Die Fête de la Musique steht für Lebensfreude, Offenheit und Toleranz. Jedes Jahr können wir am 21. Juni Musik in all ihrer Vielfalt erleben, in tausenden von Veranstaltungen kommen Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammen. Das macht die Fête de la Musique nicht nur zu einem Fest der Lebensfreude, sondern auch zu einem Fest der Demokratie. Gerade jetzt, wo Demokratiefeinde in ganz Europa unsere Gesellschaft spalten wollen, brauchen wir die Fête de la Musique mehr denn je.“Hierzu, Bevollmächtigte der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit: „Die Fête de la Musique hat ihren Ursprung in Frankreich und zeigt die völkerverbindende, grenzenüberwindende Kraft der Musik – auch und gerade im Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich. Musik ermöglicht eine kreative und fruchtbare Auseinandersetzung mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten über die Kultur hinweg. Angesichts der EU-Wahlen und eines drohenden Rechtsrucks sollten wir auf das Verbindende setzen, nicht auf das Trennende.“Hierzu, Netzwerk Fête de la Musique Deutschland: „Die Fête de la Musique wird in über 1.000 Städten in 32 Ländern gefeiert. In Deutschland setzen sich viele ehrenamtlich Engagierte gemeinsam mit Kommunen, Vereinen, Institutionen wie dem Institut Français und Akteuren der Veranstaltungsbranche sowie der Musikwirtschaft an mehr als 140 Orten dafür ein, diesen Tag zu einem großartigen musikalischen Fest zu machen. Nationale und internationale Aktionen und Projekte bereichern das Ereignis. Ich freue mich sehr über den Zusammenschluss mit dem Deutschen Musikrat und die Unterstützung durch die Schirmfrauen. So ist es nun ein Tag, der uns alle durch die Musik verbindet. Deutschlandweit und international.“Hierzu, Generalsekretärin des Deutschen Musikrates: „Bei der Fête de la Musique wird am 21. Juni ganz Deutschland zur Bühne der Vielfalt! Ob klassische Musik oder die vielen Spielarten aus Rock, Pop und Jazz, ob Community Music, Volksmusik oder die facettenreichen Traditionen der Weltmusik: Bei der Fête de la Musique feiern wir den kulturellen Reichtum Deutschlands und das Miteinander. Jede und jeder ist herzlich willkommen mitzumachen, zuzuhören und den besonderen Spirit der Musik zu erleben.“Die Fête de la Musique 2024 wird in diesem Jahr von einer Kampagne mit Videos von kulturpolitischen Akteuren und Künstler:innen zur Bedeutung der Musik für unsere Gesellschaft flankiert. Die Beiträge werden ab Anfang Juni auf den Social-Media-Kanälen der Kooperationspartner:innen veröffentlicht.