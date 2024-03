Der Deutsche Musikrat begrüßt Antje Valentin als Generalsekretärin

Am heutigen 01. März 2024 tritt Antje Valentin ihr Amt als Generalsekretärin des Deutschen Musikrates, des weltweit größten nationalen Dachverbands der Musikkultur, an. Sie folgt auf Prof. Christian Höppner, der nach 20 Jahren seinen Vertrag als Generalsekretär auf eigenen Wunsch nicht mehr verlängerte.



Hierzu Prof. Martin Maria Krüger, Präsident des Deutschen Musikrates: „Der Deutsche Musikrat freut sich auf die Zusammenarbeit mit Antje Valentin und ist gespannt auf ihre Impulse für die musikpolitische Arbeit! Als Fürsprecherin für die Interessen von 15 Millionen musizierender Menschen in Deutschland tritt Antje Valentin ein besonderes und äußerst verantwortungsvolles Amt an. Alles Gute und viel Erfolg, liebe Antje Valentin!“



Hierzu Antje Valentin, Generalsekretärin des Deutschen Musikrates: „Es ist mir eine Ehre und ein Herzensanliegen, mich ab sofort als Generalsekretärin für den Deutschen Musikrat zu engagieren und bundesweit für die Musik zu sprechen. Es gibt viel zu tun, vor allem mit Blick auf den zunehmenden Mangel an Fachkräften für die musikalische Bildung. Zudem muss deutlich gemacht werden, welche großen gesamtgesellschaftlichen Chancen Musik und aktives Musizieren bieten. Ich freue mich sehr, im Zusammenwirken mit den Mitgliedern des Deutschen Musikrates Impulse für das Musikleben in Deutschland zu geben.“



Die studierte Musikerin und Kulturmanagerin Antje Valentin war zuletzt fast 13 Jahre lang als Direktorin der Landesmusikakademie NRW tätig. Zuvor arbeitete sie langjährig als Pianistin und Instrumentalpädagogin, leitete die Musikschule Berlin-Friedrichshain und war stellvertretende Leiterin der Landesmusikakademie Berlin. Valentin engagiert sich zudem ehrenamtlich in zahlreichen Gremien, u.a. als stellvertretende Vorsitzende des Beirats des Musikinformationszentrums des Deutschen Musikrates.

