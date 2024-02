Das Kritische Orchester® feiert 20. Jubiläum

Die Organisation und Durchführung dieses speziellen Förderprogramms liegen seit 2016 in den Händen des Forum Dirigieren des Deutschen Musikrates in Kooperation mit der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. In diesem Jahr haben sich weltweit 103 Dirigentinnen und Dirigenten um die Teilnahme per Video beworben. Die Jury bestand aus den folgenden Mitgliedern des Kritischen Orchesters®: Prof. Lothar Strauss, Elsa Claveria, Raimund Eckertz (Streicher), Juan Pechuan-Ramirez und Hannah Hockauf (Bläser). Zur Teilnahme am Kritischen Orchester® 2024 wurden folgende junge Dirigentinnen und Dirigenten eingeladen: Eduardo Browne , Marco Crispo, Simon Edelmann , Kinga Głowacka, Samuel Agustín Aguirre Guerra, Orr Guy, Maria Keller, Seonggeun Kim , Philipp Schneider, Paul Taubitz , Bernat Gerard Quetglas Torelló und Fanye Yuan.In der Jubiläumsausgabe kehrt Prof. Christian Ehwald für die Dirigentische Mentorenschaft zurück zum Projekt, das er bereits in seinen Anfängen intensiv mitbegleitet hat. Auch der Mentor wirkt ehrenamtlich, allerdings im Hintergrund, indem er die Dirigentinnen und Dirigenten in Klavierproben vorbereitet und die Proben mit dem Orchester anschließend mit ihnen analysiert.Die Idee des Kritischen Orchesters® geht zurück auf Klaus Harnisch, Absolvent der HfM Hanns Eisler Berlin und ehemaliger Projektleiter des Forum Dirigieren. Er gründete 2002 gemeinsam mit dem damaligen Rektor der HfM Hanns Eisler Berlin, Prof. Christhard Gössling, dieses besondere Förderprogramm. Seit 2014 hat Prof. Lothar Strauß die Künstlerische Leitung des Kritischen Orchesters® inne: „Dieses weltweit einmalige Projekt hat diversen Krisen getrotzt. Künstlerisch - bevor ich 2014 dessen Leiter wurde. Finanziell - bevor das Kritische Orchester® mit dem Forum Dirigieren eine Kooperation einging und vor einiger Zeit auch noch durch pandemische Geschehnisse. Es muss an der besonderen Arbeitsatmosphäre liegen, dass sich jedes Jahr aufs Neue Dirigenten und Dirigentinnen auf ehrliche und emphatische Meinungen direkt von den Musizierenden einlassen und dass diese wiederum jedes Jahr aufs Neue an drei Tagen ihre freie Zeit ehrenamtlich, aber vor allem neugierig zur Verfügung stellen. Dies erschafft ein produktives Vertrauensverhältnis für alle Beteiligten - die Ergebnisse können sehr überraschend sein.“Freitag, 15.3.2024, 10.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 16.30Programm: Richard Strauss: Sonatine Nr. 2 Es-Dur „Fröhliche Werkstatt“Samstag, 16.3.2024, 10.30 - 13.00 und 14.00 - 16.30Programm: Josef Suk: Serenade für Streichorchester op. 6 Es-DurSonntag, 17.3.2024, 11.00 - 15.00 UhrFelix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie Nr. 3 a-moll op. 56 „Schottische“Im Kritischen Orchester® versammeln sich ehrenamtlich Mitglieder namhafter Orchester, um jungen Nachwuchsdirigentinnen und -dirigenten eine weltweit einzigartige Unterrichtssituation zu ermöglichen: Die Musikerinnen und Musiker selbst sind es, die den Dirigierenden ihr Feedback und ihre Anregungen während der Proben geben. So bereichert diese interaktive Werkstatt die tradierten Weiterbildungsformen für Dirigentinnen und Dirigenten um einen im Alltag des Orchesterlebens nicht üblichen künstlerischen Austausch zwischen Dirigent oder Dirigentin und Musikerin oder Musiker. Die jungen Talente profitieren dabei von den Erfahrungen der Musizierenden aus hochkarätigen Orchestern, wie etwa den Staatskapellen Berlin und Dresden, den Orchestern der Deutschen Oper Berlin und der Komischen Oper Berlin, dem Konzerthausorchester Berlin, dem Deutschen Symphonie Orchester Berlin, dem NDR Elbphilharmonie Orchester, dem WDR Sinfonieorchester, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Niedersächsischen Staatsopernorchester und dem Beethoven Orchester Bonn.Das Kritische Orchester® arbeitet und entscheidet künstlerisch autonom. Die Künstlerische Leitung des Projekts hat Prof. Lothar Strauß inne.Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vergangener Dirigierwerkstätten zählen u.a. Patrick Lange, Eivind Gullberg Jensen, David Afkham und Kristiina Poska.Seit 2016 führt das Forum Dirigieren dieses Projekt in Kooperation mit der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin durch. Es wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie unisono Deutsche Musik- und Orchestervereinigung e.V.Das Forum Dirigieren ist das Förderprogramm des Deutschen Musikrates für den dirigentischen Spitzennachwuchs in Deutschland. In den Sparten Orchester- und Chordirigieren werden durch Meisterkurse junge Talente gefördert und die künstlerische Begegnung der jungen Generation mit renommierten Persönlichkeiten ermöglicht. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten des Forum Dirigieren durchlaufen ein umfangreiches Arbeitsprogramm mit professionellen Orchestern und Chören. Die Vermittlung von Assistenzen, Förderkonzerten, Preisen und Stipendien ist weiterer Bestandteil der Förderung. Das Forum Dirigieren richtet außerdem den German Conducting Award in Köln und den Deutschen Chordirigentenpreis in Berlin aus.Finanziell wird das Forum Dirigieren von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder getragen. Weiterhin fördern die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, unisono - Deutsche Musik- und Orchestervereinigung, die Deutsche Orchester-Stiftung sowie der Freundeskreis Forum Dirigieren e.V. regelmäßig das Projekt.