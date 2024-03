AKTUELL: Amelio Trio wird Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs

Johanna Schubert, ViolineMerle Geißler, VioloncelloPhilipp Kirchner, KlavierHenrik Dewes, Elixier (Zürich)Elena La-Deur (Niedersachsen)Lina Kochskämper (Niedersachsen)Charlotte Kuffer (Bayern)Ronja Macholdt (Hessen)Sofía Zamora Meseguer (Berlin)Yeonsu Nam (NRW)Myriam Navarri (NRW)Noel Shutina (Bayern)Ann-Catherina Strehmel (Schleswig-Holstein)Leonard Kutsch (NRW)Thomas Mittler (Berlin/Hessen)Dominik Heidl, CembaloMarie Erndl, BlockflöteVerena Spies, BarockcelloTabea Wink, BlockflöteMatija Chlupacek, BlockflöteFriederike Vollert, BlockflöteSara Roque Corado, BarockcelloFelix Ritter, Laute und TheorbeTuan-Han Hu, CembaloValerie Schweighofer, ViolineMichael Schmitz, VioloncelloJosefa Schmidt, KlavierRoman Tulchynsky, ViolineMarei Schibilsky, VioloncelloJulia Stephan, KlavierYuliia Van, ViolineLukas Rothenfußer, VioloncelloJung Eun Séverine Kim, KlavierJohanna Müller, ViolinePhilipp Sussmann, ViolaIrena Josifoska, VioloncelloViktor Soos, KalvierDer Deutsche Musikwettbewerb 2024 war ausgeschrieben für die Kategorien Flöte, Oboe, Horn, Tenorposaune, Bassposaune, Gitarre, Klaviertrio, Klavierquartett, Ensemble für Alte Musik und Komposition.Bei der ersten Wettbewerbsrunde, die im Januar digital stattgefunden hat, waren 145 junge Musiker:innen angetreten, 106 von ihnen durften sich seit dem 15. März in Köln und Bonn vor der Jury präsentieren. Die Jury besteht aus 30 Mitgliedern, größtenteils Professorinnen und Professoren der deutschen Musikhochschulen.Die Abschlusskonzerte finden statt amFreitag, 22. März 2024Preisträgerensembles & Stipendiat:innenTickets an der Abendkasse: 10 € / ermäßigt 5 €19:00 Uhr | Universität Bonn - Aula Samstag, 23. März 2024Beethoven Orchester BonnJakob Lehmann, LeitungTickets an der Abendkasse: 10 € / ermäßigt 5 €19.00 Uhr | Universität Bonn - Aula Der Deutsche Musikwettbewerb (DMW), 1975 vom Deutschen Musikrat gegründet, richtet sich an professionelle Musiker:innen von 18 bis 30 Jahren und wird jährlich für verschiedene Solo- und Kammermusikbesetzungen sowie für Komposition ausgeschrieben. Der Wettbewerb geht über vier Runden und beinhaltet, ein selbst konzipiertes Programm zu präsentieren.Zu den vielseitigen Fördermaßnahmen zählen die Vermittlung und Übernahme der hälftigen Gage von jährlich mehr als 250 Solo- und Kammerkonzerten, die Unterstützung bei der individuellen Karriereentwicklung sowie CD-Produktionen beim Label GENUIN.