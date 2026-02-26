Kontakt
Letzter Band der populären Reihe „Bestimmungsbuch Archäologie“ erschienen

Pfeil- und Lanzenspitzen – Erkennen. Bestimmen. Beschreiben.

Mit dem letzten Band Pfeil- und Lanzenspitzen der Reihe Bestimmungsbuch Archäologie findet eine legendäre Publikationsreihe ihren Abschluss, die Wissenschaftler*innen ebenso wie Lieberhaber*innen der Archäologie über viele Jahre hinweg begeistert hat.

Band 10 präsentiert die Reichhaltigkeit der Pfeil-, Speer- und Lanzenspitzen von der Altsteinzeit bis in das 1. Jahrtausend n. Chr. im deutschsprachigen Raum. Seit Tausenden Jahren nutzte der Mensch die besten Materialien seiner Zeit, um daraus effektive Fernwaffen zu erschaffen. Aus Stein, Geweih, Knochen, Bronze oder Eisen gefertigt, sollten sie Tiere bei der Jagd oder Menschen im Krieg töten oder zumindest schwer verletzen. Stets galt es, die Leistungsfähigkeit und ballistischen Eigenschaften für die unterschiedlichen Nutzungen zu optimieren. Anhand der auch für Laien nachvollziehbaren Systematisierung mittels morphologischer Merkmale liegt mit Band 10 nun ein weiteres Nachschlagewerk zur Identifizierung einer der formenreichsten archäologischen Artefaktgruppen vor.

Die Reihe Bestimmungsbuch Archäologie wurde erarbeitet von der „Arbeitsgemeinschaft Archäologiethesaurus“. Jeder Band widmet sich einer anderen archäologischen Objektgruppe und liefert für diese ein vereinheitlichtes, überregional verwendbares Vokabular aus klar definierten Begriffen für den gesamten deutschsprachigen Raum. Dieser Thesaurus mit seinen zahlreichen Fotos und Zeichnungen dient nicht nur als Systematik für die Inventarisierung archäologischer Sammlungsbestände im Museum, sondern wird auch von vielen Studenten, Wissenschaftlern nicht archäologischer Disziplinen und Laien als übersichtliches Nachschlagewerk mit wissenschaftlich fundierten Informationen verwendet.

Bibliografische Angaben:

Pfeil- und Lanzenspitzen
Erkennen. Bestimmen. Beschreiben.
Ulrike Weller
Band 10 der Reihe Bestimmungsbuch Archäologie

Februar 2026
304 Seiten, Deutsch
17 × 24 cm
356 Abbildungen
Broschur
ISBN 978-3-422-80328-2

Deutscher Kunstverlag

Der Deutsche Kunstverlag gehört zu den führenden Verlagen im Kunstbuchbereich mit Standorten in Berlin und München. Mit unseren Büchern vermitteln wir fundierte Inhalte zu einem breiten Themenspektrum aus den Bereichen Kunst, Kunstwissenschaft, Architektur, Denkmalpflege, Fotografie, Kunsthandwerk und Design.

Als renommierter Traditionsverlag stehen wir seit 1921 für herausragende inhaltliche sowie gestalterische Qualität und bieten eine beachtliche Vielfalt an Ausstellungs- und Bestandskatalogen, Kunst- und Museumsführern, Bildbänden, kunstwissenschaftlichen Standardwerken, Monografien, Reihen sowie Fachzeitschriften.

Deutscher Kunstverlag
Ein Verlag der Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston
Genthiner Straße 13
10785 Berlin

Sitz: Berlin. Amtsgericht Charlottenburg HRB 143490 B.
Rechtsform: GmbH
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE 136 320 747
Geschäftsführer: Carsten Buhr
Beiratsvorsitzender: Rüdiger Gebauer

