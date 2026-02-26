Letzter Band der populären Reihe „Bestimmungsbuch Archäologie“ erschienen
Pfeil- und Lanzenspitzen – Erkennen. Bestimmen. Beschreiben.
Band 10 präsentiert die Reichhaltigkeit der Pfeil-, Speer- und Lanzenspitzen von der Altsteinzeit bis in das 1. Jahrtausend n. Chr. im deutschsprachigen Raum. Seit Tausenden Jahren nutzte der Mensch die besten Materialien seiner Zeit, um daraus effektive Fernwaffen zu erschaffen. Aus Stein, Geweih, Knochen, Bronze oder Eisen gefertigt, sollten sie Tiere bei der Jagd oder Menschen im Krieg töten oder zumindest schwer verletzen. Stets galt es, die Leistungsfähigkeit und ballistischen Eigenschaften für die unterschiedlichen Nutzungen zu optimieren. Anhand der auch für Laien nachvollziehbaren Systematisierung mittels morphologischer Merkmale liegt mit Band 10 nun ein weiteres Nachschlagewerk zur Identifizierung einer der formenreichsten archäologischen Artefaktgruppen vor.
Die Reihe Bestimmungsbuch Archäologie wurde erarbeitet von der „Arbeitsgemeinschaft Archäologiethesaurus“. Jeder Band widmet sich einer anderen archäologischen Objektgruppe und liefert für diese ein vereinheitlichtes, überregional verwendbares Vokabular aus klar definierten Begriffen für den gesamten deutschsprachigen Raum. Dieser Thesaurus mit seinen zahlreichen Fotos und Zeichnungen dient nicht nur als Systematik für die Inventarisierung archäologischer Sammlungsbestände im Museum, sondern wird auch von vielen Studenten, Wissenschaftlern nicht archäologischer Disziplinen und Laien als übersichtliches Nachschlagewerk mit wissenschaftlich fundierten Informationen verwendet.
Bibliografische Angaben:
Pfeil- und Lanzenspitzen
Erkennen. Bestimmen. Beschreiben.
Ulrike Weller
Band 10 der Reihe Bestimmungsbuch Archäologie
Februar 2026
304 Seiten, Deutsch
17 × 24 cm
356 Abbildungen
Broschur
ISBN 978-3-422-80328-2
