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Bundesbehindertenbeauftragter zu Besuch beim Familienseminar

Ganz nah an den Familien - Zeit für Gespräche mit jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung

(lifePR) (Olpe, )
Hohenroda - Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, war heute im Rahmen eines Familienseminars* der Deutschen Kinderhospizakademie (DKHA), diese ist Teil des Deutschen Kinderhospizvereins (DKHV e.V.), zu Besuch im Hessen Hotelpark Hohenroda.

Während des Begegnungsnachmittags ist Jürgen Dusel persönlich mit den Familien ins Gespräch gegangen, um herauszufinden, welche Probleme und Sorgen sie haben und was sie konkret von der Bundesregierung erwarten.

„Die Belange von Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf stehen derzeit im Fokus meiner Arbeit. Gerade auch vor dem Hintergrund der aktuell auf Bundes- und Landesebene geführten Debatten um Sozialreformen, insbesondere in Bezug auf die Eingliederungshilfe, ist es mir wichtig, die Lebensrealitäten der Menschen mit einem besonders hohen Exklusionsrisiko sichtbar zu machen und ihre Forderungen an die politisch Verantwortlichen heranzutragen. Die heutigen Gespräche mit den Familien haben mir noch einmal einen sehr guten Einblick gegeben“, erklärt Jürgen Dusel, Behinderten-Beauftragter der Bundesregierung.

„Das Familienseminar in Hohenroda ist mit mehr als 100 Teilnehmer*innen unser größtes Seminar. Wir freuen uns sehr, dass Herr Dusel heute hier ist und sich die Zeit für den Begegnungsnachmittag nimmt. Das ist eine große Wertschätzung für die Familien und natürlich auch für uns als Akademie“, betont Thorsten Hillmann, Leitung Deutsche Kinderhospizakademie.

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