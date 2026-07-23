Bundesbehindertenbeauftragter zu Besuch beim Familienseminar

Während des Begegnungsnachmittags ist Jürgen Dusel persönlich mit den Familien ins Gespräch gegangen, um herauszufinden, welche Probleme und Sorgen sie haben und was sie konkret von der Bundesregierung erwarten.„Die Belange vonstehen derzeit im Fokus meiner Arbeit. Gerade auch vor dem Hintergrund der aktuell auf Bundes- und Landesebene geführten, insbesondere in Bezug auf die Eingliederungshilfe, ist es mir wichtig, die Lebensrealitäten der Menschen mit einem besonders hohen Exklusionsrisiko sichtbar zu machen und ihre Forderungen an die politisch Verantwortlichen heranzutragen. Die heutigen Gespräche mit den Familien haben mir noch einmal einengegeben“, erklärt Jürgen Dusel, Behinderten-Beauftragter der Bundesregierung.„Das Familienseminar in Hohenroda ist mit mehr als 100 Teilnehmer*innen unser größtes Seminar. Wir freuen uns sehr, dass Herr Dusel heute hier ist und sich die Zeit für den Begegnungsnachmittag nimmt. Das ist eine große Wertschätzung für die Familien und natürlich auch für uns als Akademie“, betont Thorsten Hillmann, Leitung Deutsche Kinderhospizakademie.