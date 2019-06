Pressemitteilung BoxID: 756542 (Deutscher Journalisten-Verband e.V. Gewerkschaft der Journalistinnen und Journalisten)

Gehaltstarifverhandlungen - DJV ruft zum Warnstreik beim NDR auf

Der Deutsche Journalistenverband hat die Redakteurinnen und Redakteure des NDR für Mittwoch, 19.6.2019, zu einem Warnstreik aufgerufen. Der DJV fordert in den laufenden Gehaltstarifverhandlungen 6 % mehr Geld.

Der Norddeutsche Rundfunk hingegen will einen Abschluss noch unterhalb der Gehaltsentwicklungen im öffentlichen Dienst.



Dazu Dr. Anja Westheuser, DJV-Verhandlungsführerin: „Beim NDR kommt es nur selten zu Streiks. Dennoch ist in diesem Fall ein Warnstreik unumgänglich. Die Beschäftigten des NDR dürfen nicht schlechter gestellt werden, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst“.



Auch die Deutsche Orchester-Vereinigung (DOV) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) haben ihre Mitglieder zu Arbeitsniederlegungen am Mittwoch aufgerufen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (